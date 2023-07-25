Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине

Начнем с краткого объяснения. Существуют различные типы предохранителей, в том числе свинцовые, алюминиевые, оловянные и сплавные. Эти пластиковые компоненты с плавкой вставкой выбираются разработчиками с учетом времени их срабатывания. Чем быстрее плавкая вставка плавится, тем эффективнее она защищает электрическую цепь. Однако следует учитывать и другую сторону. Чрезмерная чувствительность предохранителей приводит к отключению бортового электрооборудования.
Чаще всего перегорает предохранитель прикуривателя. Это происходит потому, что водители подключают через разветвитель различные устройства, такие как радар-детекторы, смартфоны и даже устройства подкачки шин. Все эти энергопотребляющие устройства быстро перегружают электрическую защиту.
Если омыватель ветрового стекла перестает работать зимой, это может свидетельствовать о перегорании одного из предохранителей. Проблема возникает из-за того, что летняя омывающая жидкость при низких температурах замерзает, что приводит к работе электродвигателя без нагрузки и его перегреву. Поэтому, если жидкость не течет, не нужно сильнее нажимать на рычаг омывателя. Это только усугубит ситуацию.
Щетки стеклоочистителей также могут выйти из строя. Если за ночь их резиновые щетки примерзли к стеклу, не включайте их сразу, так как это может вызвать скачок напряжения.
Опасность представляет и чистка моторного отсека, поэтому многие производители не рекомендуют чистить пространство под капотом. Если вода каким-то образом просочится в блок предохранителей, то короткое замыкание неизбежно.
Часто предохранители перегорают при попытке завести автомобиль. Помимо повреждения предохранителей, скачок напряжения может "поджарить" электронику. Поэтому прежде чем пытаться оживить автомобиль после длительного холода, прочитайте инструкцию по правильному пуску автомобиля.
Ведь неправильный запуск может привести к еще большим проблемам. Если вы случайно поменяете местами клеммы аккумулятора, то столкнетесь с явлением, известным как "обратная полярность". В этом случае велика вероятность повреждения большинства предохранителей, а также генератора и бортового компьютера.
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