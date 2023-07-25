Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине

2:25
Авто

Начнем с краткого объяснения. Существуют различные типы предохранителей, в том числе свинцовые, алюминиевые, оловянные и сплавные. Эти пластиковые компоненты с плавкой вставкой выбираются разработчиками с учетом времени их срабатывания. Чем быстрее плавкая вставка плавится, тем эффективнее она защищает электрическую цепь. Однако следует учитывать и другую сторону. Чрезмерная чувствительность предохранителей приводит к отключению бортового электрооборудования.

Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чаще всего перегорает предохранитель прикуривателя. Это происходит потому, что водители подключают через разветвитель различные устройства, такие как радар-детекторы, смартфоны и даже устройства подкачки шин. Все эти энергопотребляющие устройства быстро перегружают электрическую защиту.

Если омыватель ветрового стекла перестает работать зимой, это может свидетельствовать о перегорании одного из предохранителей. Проблема возникает из-за того, что летняя омывающая жидкость при низких температурах замерзает, что приводит к работе электродвигателя без нагрузки и его перегреву. Поэтому, если жидкость не течет, не нужно сильнее нажимать на рычаг омывателя. Это только усугубит ситуацию.

Щетки стеклоочистителей также могут выйти из строя. Если за ночь их резиновые щетки примерзли к стеклу, не включайте их сразу, так как это может вызвать скачок напряжения.

Опасность представляет и чистка моторного отсека, поэтому многие производители не рекомендуют чистить пространство под капотом. Если вода каким-то образом просочится в блок предохранителей, то короткое замыкание неизбежно.

Часто предохранители перегорают при попытке завести автомобиль. Помимо повреждения предохранителей, скачок напряжения может "поджарить" электронику. Поэтому прежде чем пытаться оживить автомобиль после длительного холода, прочитайте инструкцию по правильному пуску автомобиля.

Ведь неправильный запуск может привести к еще большим проблемам. Если вы случайно поменяете местами клеммы аккумулятора, то столкнетесь с явлением, известным как "обратная полярность". В этом случае велика вероятность повреждения большинства предохранителей, а также генератора и бортового компьютера.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Вечный предохранитель!!! Секрет автоэлектрика. Как найти короткое замыкание при помощи лампочки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Песков: Гутерриш раскрыл план действий по зерновой сделке в письме Путину
Украинская диаспора сорвала концерт Ани Лорак в Турции
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Novinky. cz: в Праге полиция задержала четыре автомобиля с нелегальными беженцами
Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций во время мобилизации
Актрису Любовь Толкалину осудили за откровенные фотографии
Илон Маск заявил, что "твиты" после ребрендинга будут называться "иксами"
Хирург Гауэр объяснила, как нужно питаться до и после пластических операций
Thai Airways заинтересованы в возобновлении полетов в Россию
Коротченко объяснил, что может прекратить накачку Киева оружием
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд" Сергей Лебедев
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине
Молодая жена Ивлева прошла непростой путь к материнству после онкологии
The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских
Госдума увеличила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте
Певица Наталья Штурм похвасталась накаченными ягодицами
Российские банки в июне продолжили активно кредитовать корпоративных клиентов
Лучшие сорта сладкого перца для российских дач
Валентина Матвиенко: cпорт не должен становиться политическим
Власти Турции заверили, что лесные пожары не угрожают отелям
ВЦИОМ: больше трети россиян считают, что свободные деньги лучше класть в банк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников