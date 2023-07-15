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Даниил Полоников

Как с помощью удобрений автовладельцы увеличивают срок службы своих машин

3:39
Авто

С возрастом автомобилей возрастает их потребность в уходе и смазке, именно поэтому многие автовладельцы мечтают о приобретении нового автомобиля. Однако обновление семейного автопарка в наши дни кажется маловероятным, учитывая стремительный рост цен и нехватку новых автомобилей в дилерских центрах. Таким образом, единственный оставшийся вариант — это восстановить существующий автомобиль, который выглядит изношенным после пережитой зимы.

Как с помощью удобрений автовладельцы увеличивают срок службы своих машин
Фото: МВД РФ

Влага и химикаты взяли свое, так как ржавчина пробилась сквозь каждую щель. Болты и кронштейны, в частности, были покрыты ржавой "плесенью". К счастью, решение этой проблемы давно найдено и легко доступно даже тем, у кого ограниченный бюджет. Простой химический состав может вернуть поврежденным деталям их первоначальное состояние, и его компоненты широко продаются.

В первую очередь вам понадобится щавелевая кислота, которую многие садоводы используют для замачивания семян, а также для опрыскивания и полива растений. Упаковка стоит около двухсот рублей, и ее можно найти в многочисленных магазинах "Сад и огородничество".

Однако этот "химикат" можно продуктивно использовать и в вашем гараже. Щавелевая кислота является ключевым компонентом самой доступной и удобной в использовании ванны для чистки металлических изделий. Смешав его с дистиллированной водой, нужно перелить полученный "коктейль" в пластиковый таз и поместить в раствор металлический стержень и любые детали, требующие очистки, соединенные металлической проволокой.

Далее техника берет свое: один зажим от зарядного устройства прикрепляется к стержню, в то время как другой подсоединяется к концу провода, который должен оставаться примерно в 10-15 сантиметрах над поверхностью воды. Естественно, проволока и стержень не должны соприкасаться.

Как только "зарядное устройство" подключено к розетке, начинается процесс очистки. Для достижения идеальной чистоты может потребоваться около трех часов, но это намного проще и, самое главное, быстрее, чем чистить вручную или подвергать его пескоструйной обработке. И, конечно же, это значительно более экономично.

После того как детали будут очищены и высушены, можно приступать к нанесению защитного покрытия. В противном случае они снова заржавеют в течение пары дней. Это относится к любому виду обработки, включая пескоструйную обработку. Чтобы сохранить внешний вид и функциональность, особенно резьбовых соединений, вам необходимо воспользоваться еще одним древним приемом: нанести тонкую медную пленку.

Для этого погрузите очищенные детали в раствор дистиллированной воды и медного купороса, который стоит около 127 рублей за упаковку, и подержите их под водой в течение трех-пяти минут, чтобы медь полностью покрыла металл. После такой обработки ржавчина больше не будет вызывать беспокойства.

Щавелевая кислота и сульфат меди являются недорогими веществами, широко доступными. Понимание их возможностей и свойств позволит вам поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии и обеспечит его долговременную функциональность. Однако эти задачи могут быть выполнены только вручную; к сожалению, станции технического обслуживания не предлагают таких операций.

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УСТАЛ СЛУШАТЬ ЭТОТ БРЕД! Правда о минеральных удобрениях
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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