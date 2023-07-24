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Даниил Полоников

Все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель

3:56
Авто

Снижение мощности двигателя и риск попадания частиц из неисправного катализатора в двигатель с непредсказуемыми последствиями и последующим дорогостоящим ремонтом — вот, пожалуй, основные причины, по которым некоторые автомобилисты предпочитают удалять каталитические нейтрализаторы. Тот факт, что срок службы этого компонента составляет примерно 60-150 тыс. км, для них уже не является аргументом в его пользу.

Все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель
Фото: bizshop.by

Водители склонны считать, что в автомобиле есть только несколько основных фильтров, требующих замены при регламентном обслуживании, и не принимают во внимание каталитический нейтрализатор, который, по сути, выполняет роль фильтрующего элемента. Кроме того, замена катализатора — дорогостоящее мероприятие. В связи с этим возникает множество проблем.

Но почему же он выходит из строя или снижает эффективность работы двигателя? Некачественное топливо, проблемы с системой зажигания, обогащение топливной смеси, нарушение герметичности прокладки головки блока цилиндров, постоянная работа двигателя на холостом ходу, старение и, в конечном счете, все эти факторы влияют на срок службы каталитического нейтрализатора и его правильное функционирование, а значит, и на поведение автомобиля. Следовательно, необходимо контролировать и, при необходимости, заменять этот компонент для обеспечения его правильной работы.

Однако водители не учитывают все вышеперечисленные факторы при вынесении суждения об этом элементе системы выпуска отработавших газов. По отзывам сервисных специалистов, они избавляются от этого элемента и заменяют его на пламегаситель. Естественно, автомобиль начинает работать лучше (ведь старый, забитый катализатор мешал двигателю дышать), а радость водителя не знает границ.

Кроме того, им больше не нужно беспокоиться о попадании керамической пыли в двигатель в случае выхода из строя катализатора. Кроме того, этот элемент менее чувствителен к качеству топлива. Тем не менее, спешим вас разочаровать. Недостатков у пламегасителя достаточно много, чтобы перевесить его достоинства.

Как только пламегаситель займет место каталитического нейтрализатора в вашем автомобиле, шансов пройти честный техосмотр не останется. Отработавшие газы, естественно, содержащие вредные примеси, будут выбрасываться в атмосферу. Тогда не придется жаловаться на неприятные ощущения от проживания в сильно загрязненных городах. Более того, запах выхлопных газов станет более резким и заметным.

В целом выхлопная система автомобиля с пламегасителем вместо каталитического нейтрализатора будет испытывать повышенную тепловую нагрузку, что ускорит износ некоторых деталей. Кроме того, звук выхлопа станет громче как снаружи автомобиля, так и в салоне.

И не стоит ожидать снижения расхода топлива. Он никак не может уменьшиться. Вместе с каталитическим нейтрализатором удаляется и лямбда-датчик, отвечающий за регулировку качества топливной смеси. Точно так же не стоит рассчитывать на то, что после удаления каталитического нейтрализатора двигатель значительно прибавит в мощности. Если он и прибавит мощность, то незначительно, поскольку каталитический нейтрализатор был засорен и не обслуживался должным образом.

Да, пламегаситель может показаться более привлекательным, чем катализатор, с точки зрения цены и надежности. Однако экологический фактор, неудобства, связанные с прохождением техосмотра, и различные негативные эксплуатационные нюансы, несомненно, перекрывают его формальные преимущества.

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Замена катализатора на пламегаситель. Плюсы и минусы. Просто о сложном
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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