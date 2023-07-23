Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Зачем опытные водители каждый год покупают обычную парафиновую свечу

Авто

Прошли майские праздники, и почти все автовладельцы уже совершили первые поездки на природу, на берег реки или на шашлыки. И тут же столкнулись с классической весенней проблемой: капоты, радиаторные решетки и фары превратились в кладбище насекомых. Естественно, через пару дней эта "радость" упорно прилипает, и никакими чистящими средствами ее не удалить. Краска, может быть, и выдержит, а вот хром и пластик — нет.

Зачем опытные водители каждый год покупают обычную парафиновую свечу
Фото: Pixabay

На автомойке предложат оттереть всю эту грязь растворителем, а если водитель возьмет дело в свои руки, то протрут обычной тряпкой. Нужно ли объяснять, что произойдет в обоих случаях? Хром начнет отслаиваться от "уайт-спирита", а фары помутнеют. А старая добрая тряпка оставит многочисленные царапины, что в конечном итоге приведет к необходимости замены деталей.

Так что же проще: купить новую радиаторную решетку за несколько десятков тысяч рублей или бороться с последствиями "антихрома"? Есть гораздо более простой способ!

Все передние элементы — фары, бампер, решетку радиатора и даже пластиковые "уши" зеркал заднего вида — можно покрыть обычным парафином. Не нужно зажигать свечу: достаточно нанести парафин на необходимые детали, а затем отполировать их мягкой тканью. В результате на поверхности образуется тонкий защитный слой, который, во-первых, позволяет грязи быстрее скатываться. А во-вторых, он смоется вместе со всеми насекомыми при первой же мойке автомобиля под высоким давлением.

Операция на самом деле простая и быстрая, а парафина остается много, так что его можно нанести и на другие участки. Хороший вариант — дверные петли, которые со временем начинают скрипеть. Не нужно ничего разбирать, просто нанесите толстый слой парафина на пластик, а затем несколько раз откройте и закройте дверь.

Она будет работать гораздо лучше, плавнее и, главное, без посторонних звуков. Хотите чистое заднее стекло и зеркала заднего вида? Нанесите парафин и отполируйте их! Вода и грязь будут скатываться, не задерживаясь на поверхности, а покрытие прослужит долго.

Вариантов применения парафина в автомобиле множество, но актуальность и сложность каждого из них должен оценивать сам водитель. Однако суть остается единой для всех: гораздо проще и дешевле сохранить то, что уже есть, чем бегать по магазинам и разборкам в поисках чего-то нового или чуть менее изношенного.

Санкции, перебои в логистике и другие сейсмические сдвиги существенно повлияли на автомобильный рынок — некоторые запчасти просто недоступны. Поэтому очень важно бережно относиться к тем запчастям, которые у вас есть. Они просто обязаны "прослужить еще немного".

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Парафин и стеарин. Теория, свойства материалов. Это важно знать начинающему свечеделу
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Рогов предупредил о сроках новой фазы наступления ВСУ
Каждый садовод должен сделать эти шаги по солнечным расчётам
WSJ: Запад знал о нехватке у боевиков ВСУ ресурсов для контрнаступления, но были надежды на находчивость
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек
У подростка из Нижнего Новгорода после укуса комара в мошонке завёлся 15-сантиметровый червь
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Последние материалы
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья
Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России
Учёные раскрыли причину возникновения кругов на полях Намибии
"Потому что русские": Итальянский клуб отказался продавать игрока "Спартаку"
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников