Зачем опытные водители каждый год покупают обычную парафиновую свечу

Прошли майские праздники, и почти все автовладельцы уже совершили первые поездки на природу, на берег реки или на шашлыки. И тут же столкнулись с классической весенней проблемой: капоты, радиаторные решетки и фары превратились в кладбище насекомых. Естественно, через пару дней эта "радость" упорно прилипает, и никакими чистящими средствами ее не удалить. Краска, может быть, и выдержит, а вот хром и пластик — нет.

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На автомойке предложат оттереть всю эту грязь растворителем, а если водитель возьмет дело в свои руки, то протрут обычной тряпкой. Нужно ли объяснять, что произойдет в обоих случаях? Хром начнет отслаиваться от "уайт-спирита", а фары помутнеют. А старая добрая тряпка оставит многочисленные царапины, что в конечном итоге приведет к необходимости замены деталей.

Так что же проще: купить новую радиаторную решетку за несколько десятков тысяч рублей или бороться с последствиями "антихрома"? Есть гораздо более простой способ!

Все передние элементы — фары, бампер, решетку радиатора и даже пластиковые "уши" зеркал заднего вида — можно покрыть обычным парафином. Не нужно зажигать свечу: достаточно нанести парафин на необходимые детали, а затем отполировать их мягкой тканью. В результате на поверхности образуется тонкий защитный слой, который, во-первых, позволяет грязи быстрее скатываться. А во-вторых, он смоется вместе со всеми насекомыми при первой же мойке автомобиля под высоким давлением.

Операция на самом деле простая и быстрая, а парафина остается много, так что его можно нанести и на другие участки. Хороший вариант — дверные петли, которые со временем начинают скрипеть. Не нужно ничего разбирать, просто нанесите толстый слой парафина на пластик, а затем несколько раз откройте и закройте дверь.

Она будет работать гораздо лучше, плавнее и, главное, без посторонних звуков. Хотите чистое заднее стекло и зеркала заднего вида? Нанесите парафин и отполируйте их! Вода и грязь будут скатываться, не задерживаясь на поверхности, а покрытие прослужит долго.

Вариантов применения парафина в автомобиле множество, но актуальность и сложность каждого из них должен оценивать сам водитель. Однако суть остается единой для всех: гораздо проще и дешевле сохранить то, что уже есть, чем бегать по магазинам и разборкам в поисках чего-то нового или чуть менее изношенного.

Санкции, перебои в логистике и другие сейсмические сдвиги существенно повлияли на автомобильный рынок — некоторые запчасти просто недоступны. Поэтому очень важно бережно относиться к тем запчастям, которые у вас есть. Они просто обязаны "прослужить еще немного".

Парафин и стеарин. Теория, свойства материалов. Это важно знать начинающему свечеделу