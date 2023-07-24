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Даниил Полоников

Почему подкрылки автомобиля необходимо регулярно снимать

2:27
Авто

Когда речь заходит об установке подкрылков, большинство автолюбителей делают это, поскольку преимущества очевидны. Однако в процессе эксплуатации в пространстве за этими защитными элементами скапливается грязь и песок, что может привести к серьезным проблемам.

Почему подкрылки автомобиля необходимо регулярно снимать
Фото: bizshop.by

Начнем с того, что область под лобовым стеклом постоянно подвергается воздействию воды, грязи и летящих листьев. На высоких скоростях поток воздуха убирает их, но на низких скоростях (или при длительной стоянке автомобиля) вода вместе с уличным мусором попадает в коробку воздухозаборника, а затем в полости за передними подкрылками. По расчетам конструкторов, она должна стекать на асфальт. Так и происходит, когда автомобиль новый и дренажные отверстия не забиты листьями.

Однако со временем это неизбежно происходит. Когда листья забивают дренаж, в зоне за подкрылками начинают скапливаться отложения. Разлагающиеся листья провоцируют коррозию, особенно если производитель автомобиля не уделял должного внимания антикоррозионной обработке. На кузове появляются коррозионные пятна, которые владелец часто замечает слишком поздно, когда краска на крыльях уже облезла. Это часто наблюдается на китайских автомобилях.

Кстати, даже у популярных в России автомобилей, таких как KIA Rio и Hyundai Solaris, за подкрылками часто скапливается грязь, требующая периодического снятия и очистки скрытых полостей. Аналогичным образом в колесных арках Skoda Rapid часто скапливается значительное количество мусора. К счастью, процесс очистки прост.

Достаточно снять крепеж с задней части подкрылка и отогнуть его. Затем очистите всю накопившуюся грязь. Многие используют для этого портативные автомобильные мойки. Если после очистки обнаружится ржавчина, ее следует удалить и обработать место антикоррозийным средством, иначе коррозия будет распространяться дальше.

Очистку подкрылков следует проводить не реже одного раза в год, желательно до наступления холодов, так как при низких температурах пластик затвердевает. Это означает, что сам подкрылок и пистоны его крепления могут треснуть, что приведет к дополнительным расходам.

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ЗАЧЕМ НУЖНО РЕГУЛЯРНО СНИМАТЬ ПОДКРЫЛКИ С МАШИНЫ. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДКРЫЛКИ. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. АКУСТИКА.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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