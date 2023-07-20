Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач

3:53
Авто

Многие помнят трудности с переключением передач в автомобиле с механической коробкой передач после того, как он долгое время простоял на холоде. В этом нет ничего удивительного. Трансмиссия заполнена маслом, которое загустевает при низких температурах, точно так же, как моторное масло. Следовательно, коробку передач необходимо прогреть. Кстати, это относится к любому типу трансмиссии.

Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач
Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

Мы должны учитывать тот факт, что двигатель прогревается гораздо быстрее, чем коробка передач. В конце концов, двигатель проходит через процесс сгорания топлива, в то время как трансмиссия прогревается только за счет трения. Следовательно, коробка передач работает в течение более длительного времени в неоптимальных температурных условиях. Это сокращает срок его службы, поскольку любые трущиеся детали со временем изнашиваются, а в случае нехватки масла износ значительно возрастает.

К счастью, прогреть механическую коробку передач довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это завести двигатель, но не трогайтесь с места сразу, дайте ему поработать на холостом ходу 5-10 минут. Таким образом, и двигатель, и масло в коробке передач прогреются. В механической коробке передач первичный вал и вторичные шестерни вращаются, обеспечивая циркуляцию масла даже при неподвижном автомобиле. Одно важное замечание: не нажимайте на педаль сцепления во время этого процесса.

То же самое относится и к автоматическим приводам с одним сцеплением. По сути, это то же самое, что и механическая коробка передач, но с автоматическим механизмом переключения передач.

Когда дело доходит до классических гидравлических автоматических коробок передач, ситуация немного сложнее. Загустевшая рабочая жидкость не может сразу создать необходимое давление для зацепления фрикционных уплотнений, что приводит к проскальзыванию. Это увеличивает их износ, и изношенные частицы загрязняют жидкость, что приводит к дальнейшим проблемам.

Вы не можете полностью прогреть гидравлическую автоматическую коробку передач при работающем на холостом ходу двигателе. Это можно сделать только во время движения. Поэтому, когда вы начинаете движение, делайте это медленно и избегайте сразу нажимать на педаль газа.

Что касается коробок передач с двойным сцеплением, то они также требуют прогрева во время движения. Однако будьте осторожны: если при выезде с места парковки вам придется столкнуться с пробуксовкой колес в снегу, трансмиссия подвергнется чрезмерной нагрузке. В таких случаях лучше взять лопату и расчистить снег. Давайте признаем это: физическая активность имеет приоритет над расходами на ремонт предварительно выбранной коробки передач.

Бесступенчатая коробка передач (вариатор) также нуждается в прогреве во время движения. Снова начните двигаться медленно и плавно, без каких-либо резких рывков. Примерно через 10 минут езды таким образом считайте, что вариатор прогрелся.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению дорогостоящего компонента холодной рабочей жидкостью. Проблема заключается в том, что вязкость жидкости увеличивается при низких температурах.

Следовательно, как только автомобиль начинает двигаться, нагрузка на привод насоса увеличивается. Это начинает повышать давление в системе. Даже при полностью открытом предохранительном клапане он не в состоянии компенсировать такое высокое давление. В результате могут выйти из строя гидравлические запорные клапаны или лопнуть резиновые уплотнения.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

5 Вещей Убивающие Движок
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Чеснок лучше всего разжижает кровь и помогает сосудам
Садальского возмутила помощь Турции со стороны России
Врач-диетолог Джутова рассказала о полезных свойствах бананов
В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой
Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки
PNAS Nexus: Высокая смертность в США демонстрирует провалы в политике
ТАСС: В Анапе введут уроки шахмат в школах
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач
Чеснок лучше всего разжижает кровь и помогает сосудам
Садальского возмутила помощь Турции со стороны России
8 растений, которые будут цвести независимо от обстоятельств
Врач-диетолог Джутова рассказала о полезных свойствах бананов
В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой
Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников