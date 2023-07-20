Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач

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Многие помнят трудности с переключением передач в автомобиле с механической коробкой передач после того, как он долгое время простоял на холоде. В этом нет ничего удивительного. Трансмиссия заполнена маслом, которое загустевает при низких температурах, точно так же, как моторное масло. Следовательно, коробку передач необходимо прогреть. Кстати, это относится к любому типу трансмиссии.

Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

Мы должны учитывать тот факт, что двигатель прогревается гораздо быстрее, чем коробка передач. В конце концов, двигатель проходит через процесс сгорания топлива, в то время как трансмиссия прогревается только за счет трения. Следовательно, коробка передач работает в течение более длительного времени в неоптимальных температурных условиях. Это сокращает срок его службы, поскольку любые трущиеся детали со временем изнашиваются, а в случае нехватки масла износ значительно возрастает.

К счастью, прогреть механическую коробку передач довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это завести двигатель, но не трогайтесь с места сразу, дайте ему поработать на холостом ходу 5-10 минут. Таким образом, и двигатель, и масло в коробке передач прогреются. В механической коробке передач первичный вал и вторичные шестерни вращаются, обеспечивая циркуляцию масла даже при неподвижном автомобиле. Одно важное замечание: не нажимайте на педаль сцепления во время этого процесса.

То же самое относится и к автоматическим приводам с одним сцеплением. По сути, это то же самое, что и механическая коробка передач, но с автоматическим механизмом переключения передач.

Когда дело доходит до классических гидравлических автоматических коробок передач, ситуация немного сложнее. Загустевшая рабочая жидкость не может сразу создать необходимое давление для зацепления фрикционных уплотнений, что приводит к проскальзыванию. Это увеличивает их износ, и изношенные частицы загрязняют жидкость, что приводит к дальнейшим проблемам.

Вы не можете полностью прогреть гидравлическую автоматическую коробку передач при работающем на холостом ходу двигателе. Это можно сделать только во время движения. Поэтому, когда вы начинаете движение, делайте это медленно и избегайте сразу нажимать на педаль газа.

Что касается коробок передач с двойным сцеплением, то они также требуют прогрева во время движения. Однако будьте осторожны: если при выезде с места парковки вам придется столкнуться с пробуксовкой колес в снегу, трансмиссия подвергнется чрезмерной нагрузке. В таких случаях лучше взять лопату и расчистить снег. Давайте признаем это: физическая активность имеет приоритет над расходами на ремонт предварительно выбранной коробки передач.

Бесступенчатая коробка передач (вариатор) также нуждается в прогреве во время движения. Снова начните двигаться медленно и плавно, без каких-либо резких рывков. Примерно через 10 минут езды таким образом считайте, что вариатор прогрелся.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению дорогостоящего компонента холодной рабочей жидкостью. Проблема заключается в том, что вязкость жидкости увеличивается при низких температурах.

Следовательно, как только автомобиль начинает двигаться, нагрузка на привод насоса увеличивается. Это начинает повышать давление в системе. Даже при полностью открытом предохранительном клапане он не в состоянии компенсировать такое высокое давление. В результате могут выйти из строя гидравлические запорные клапаны или лопнуть резиновые уплотнения.

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