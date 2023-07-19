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Даниил Полоников

Почему в современный автомобиль нужно ставить дополнительный топливный фильтр

2:16
Авто

Когда речь идет о топливных насосах, нельзя упускать из виду одну важную особенность — легко заменяемый фильтрующий элемент. Эта особенность выгодна как производителям, так и обычным автовладельцам. Она снижает производственные затраты и упрощает конструкцию, а также избавляет автовладельцев от необходимости менять сменные фильтры во время регулярного технического обслуживания и платить за это сервисным специалистам. Кроме того, считается, что бензин у нас достойного качества, а значит, в нем практически нет грязи, способной засорить топливопровод.

Почему в современный автомобиль нужно ставить дополнительный топливный фильтр
Фото: www.ebay. com/itm/404076856448

Однако опытные водители часто устанавливают дополнительный фильтр тонкой очистки в топливный шланг, будь то классические "Жигули" или "Нива". Делают они это не зря, поскольку такое решение обладает неоспоримыми преимуществами.

Главное преимущество такого подхода заключается в том, что дополнительный фильтр обеспечивает лучшую очистку топлива перед тем, как оно попадет в двигатель. Чем чище топливо, тем лучше состояние свечей зажигания и тем дольше они прослужат. Нет необходимости постоянно тратить деньги на различные топливные присадки. Кроме того, отпадает необходимость посещать сервисный центр для очистки топливных форсунок.

Кроме того, прозрачный корпус сменного фильтра четко укажет, когда его нужно менять. Если он быстро темнеет, это служит предупреждением водителю о том, что в бак попало грязное топливо. Это может произойти при ненадлежащем обслуживании топливных фильтров на АЗС, через которые бензин поступает из автоцистерны в подземные резервуары для хранения топлива.

Если такая проблема возникла, самое время подумать о чистке главного топливного фильтра и даже самого бака. Хотя эта процедура может отнять много времени и средств, она приносит большую пользу. У водителя нет другого выхода, поскольку засорившаяся сетка в погружном топливном насосе может просто перестать перекачивать топливо, оставив автомобиль на мели. Хорошо, если это произойдет в городе, а не на пустынном шоссе, особенно в темное время суток.

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НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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