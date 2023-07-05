Почему крайне опасно для двигателя авто ездить на низких оборотах

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Большинство водителей знают, что мощность и крутящий момент двигателя зависят от числа оборотов в минуту (RPM). Как правило, бензиновый двигатель достигает максимальной производительности в умеренном диапазоне оборотов. Однако постоянная работа двигателя на высоких оборотах не приносит пользы, так как быстро сокращает срок службы двигателя. С другой стороны, движение на низких оборотах также вредно для двигателя. Удивительно, но многие водители считают, что, не увеличивая обороты двигателя, они продлевают срок его службы и, что самое главное, экономят топливо. К сожалению, это всего лишь заблуждение.

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Работа на низких оборотах увеличивает тепловую нагрузку на двигатель. В случае неисправной системы охлаждения это приводит к перегреву и серьёзным последствиям, требующим дорогостоящего ремонта. Деформация головки блока цилиндров является распространённым результатом перегрева, что приводит к появлению зазоров в местах ее сопряжения с блоком цилиндров. Это может позволить охлаждающей жидкости попасть в цилиндры, а маслу — в систему охлаждения. Последствия смешивания этих несовместимых жидкостей весьма плачевны — двигатель заклинит.

В высокопроизводительных двигателях с малым рабочим объемом детонация может возникать на низких оборотах. Этот процесс может остаться незамеченным водителем, поскольку происходит в течение очень короткого промежутка времени. Тем не менее даже этого короткого периода достаточно для чрезмерной нагрузки на компоненты двигателя.

Длительная детонация оказывает разрушительное воздействие на механизм соединения коленчатого вала с шатуном и головку блока цилиндров. Например, температура внутри цилиндров значительно повышается, что приводит к разрушению прокладки головки, коррозии поршневого венца и повреждению стенок цилиндра.

Низкие обороты также могут привести к неправильному образованию воздушно-топливной смеси, что влияет на эффективность сгорания. Как следствие, увеличивается расход топлива. Наиболее экономичный диапазон скоростей для любого двигателя обычно составляет от 80 до 100 км/ч.

Работа двигателя на низких оборотах также приводит к накоплению твёрдых отложений в камере сгорания и каталитическом нейтрализаторе. Поэтому современные двигатели требуют периодической работы на высоких оборотах, преодолевая несколько десятков километров на стабильно высокой скорости, разумеется, в рамках установленных законом ограничений.

Не рекомендуется впадать в крайности, пытаясь сохранить здоровье двигателя, будь то слишком мягкая езда или чрезмерное повышение оборотов для сжигания нагара. Вместо этого старайтесь разнообразить стиль вождения и выбирать маршруты, позволяющие двигателю работать в широком диапазоне оборотов, а не простаивать в пробках.