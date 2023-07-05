Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему крайне опасно для двигателя авто ездить на низких оборотах

3:04
Авто

Большинство водителей знают, что мощность и крутящий момент двигателя зависят от числа оборотов в минуту (RPM). Как правило, бензиновый двигатель достигает максимальной производительности в умеренном диапазоне оборотов. Однако постоянная работа двигателя на высоких оборотах не приносит пользы, так как быстро сокращает срок службы двигателя. С другой стороны, движение на низких оборотах также вредно для двигателя. Удивительно, но многие водители считают, что, не увеличивая обороты двигателя, они продлевают срок его службы и, что самое главное, экономят топливо. К сожалению, это всего лишь заблуждение.

Почему крайне опасно для двигателя авто ездить на низких оборотах
Фото: https://cdn.vox-cdn.com/

Работа на низких оборотах увеличивает тепловую нагрузку на двигатель. В случае неисправной системы охлаждения это приводит к перегреву и серьёзным последствиям, требующим дорогостоящего ремонта. Деформация головки блока цилиндров является распространённым результатом перегрева, что приводит к появлению зазоров в местах ее сопряжения с блоком цилиндров. Это может позволить охлаждающей жидкости попасть в цилиндры, а маслу — в систему охлаждения. Последствия смешивания этих несовместимых жидкостей весьма плачевны — двигатель заклинит.

В высокопроизводительных двигателях с малым рабочим объемом детонация может возникать на низких оборотах. Этот процесс может остаться незамеченным водителем, поскольку происходит в течение очень короткого промежутка времени. Тем не менее даже этого короткого периода достаточно для чрезмерной нагрузки на компоненты двигателя.

Длительная детонация оказывает разрушительное воздействие на механизм соединения коленчатого вала с шатуном и головку блока цилиндров. Например, температура внутри цилиндров значительно повышается, что приводит к разрушению прокладки головки, коррозии поршневого венца и повреждению стенок цилиндра.

Низкие обороты также могут привести к неправильному образованию воздушно-топливной смеси, что влияет на эффективность сгорания. Как следствие, увеличивается расход топлива. Наиболее экономичный диапазон скоростей для любого двигателя обычно составляет от 80 до 100 км/ч.

Работа двигателя на низких оборотах также приводит к накоплению твёрдых отложений в камере сгорания и каталитическом нейтрализаторе. Поэтому современные двигатели требуют периодической работы на высоких оборотах, преодолевая несколько десятков километров на стабильно высокой скорости, разумеется, в рамках установленных законом ограничений.

Не рекомендуется впадать в крайности, пытаясь сохранить здоровье двигателя, будь то слишком мягкая езда или чрезмерное повышение оборотов для сжигания нагара. Вместо этого старайтесь разнообразить стиль вождения и выбирать маршруты, позволяющие двигателю работать в широком диапазоне оборотов, а не простаивать в пробках.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Чем опасна езда на низких оборотах для двигателя и АКПП?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"*
Врачи из Новосибирска рассказали, как сохранить и улучшить память
Во Владивостоке привели в порядок осквернённые вандалами могилы погибших бойцов СВО
В Забайкалье 11 человек обратились за медпомощью из-за отравления мясом медведя
"Царьград": Зеленский просчитался с контрнаступлением, его "План Б" обречён на провал
Жители Тобольска пожаловались на попрошайку, разгуливающую в жару со связанным младенцем
Психолог Лобанова рассказала, как без труда накопить деньги: понадобятся календарь и ежедневник
"Царьград": БПЛА "Охотник" С-70 ВС России уничтожит всю ПВО Украины
Ведущая Sky News раскритиковала Байдена за игнорирование собственной внучки
Врач-терапевт Чернышова назвала три опасных вида мяса, которые могут уложить в больницу
Популярное
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю

Советник президента Владимира Зеленского снова стал делать прогнозы и называть даты очередной перемоги.

Офис Зеленского: линия фронта может обвалиться через неделю
"РГ": эндокринолог Янг объяснила, какая еда на самом деле губит поджелудочную
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Мир серой хмари": США и ЕС собираются заблокировать солнечный свет
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
Последние материалы
В Забайкалье 11 человек обратились за медпомощью из-за отравления мясом медведя
"Царьград": Зеленский просчитался с контрнаступлением, его "План Б" обречён на провал
Жители Тобольска пожаловались на попрошайку, разгуливающую в жару со связанным младенцем
Почему крайне опасно для двигателя авто ездить на низких оборотах
Психолог Лобанова рассказала, как без труда накопить деньги: понадобятся календарь и ежедневник
Необычные травы, снижающие уровень сахара и снимающие стресс
"Царьград": БПЛА "Охотник" С-70 ВС России уничтожит всю ПВО Украины
Ведущая Sky News раскритиковала Байдена за игнорирование собственной внучки
Врач-терапевт Чернышова назвала три опасных вида мяса, которые могут уложить в больницу
"Турпром": живущая в Турции россиянка ощутила наступление "судного дня"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников