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Даниил Полоников

Как понять, что совсем скоро в автомобиле сгорит сцепление

4:09
Авто

Для тех, кто только осваивает искусство вождения, давайте вкратце объясним, зачем в автомобиле необходимо сцепление. Механизм работает на основе действия трения скольжения. Нажимая на левую педаль, водитель отключает маховик и ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач, что необходимо для переключения передач (другими словами, для перехода на более высокую или более низкую передачу) и для плавного пуска.

Как понять, что совсем скоро в автомобиле сгорит сцепление
Фото: pixabay. com

В условиях интенсивного движения и неквалифицированных водителей, которые не понимают, как работает система, сцепление стало расходуемым компонентом. В результате постоянного и часто ненужного нажатия на педаль детали механизма изнашиваются, что в конечном итоге приводит к обездвиживанию автомобиля, если вовремя не провести техническое обслуживание.

Итак, как вы можете определить, когда пришло время для этого технического обслуживания, и предотвратить катастрофу? Давайте выясним.

Имеет смысл посетить ремонтную мастерскую, если вы заметили, что при увеличении оборотов двигателя на более высоких передачах скорость автомобиля остается прежней или увеличивается слишком медленно. Это может свидетельствовать об износе и, как следствие, проскальзывании дисков сцепления. Еще одним признаком проблем с ними является специфический запах в салоне автомобиля: при скольжении дисков они выделяют много тепла, что приводит к выгоранию фрикционных накладок и появлению неприятного запаха.

Неисправность сцепления может быть связана не с дисками, а скорее с износом выжимного подшипника. Это вызовет характерный гул или скрип, который исчезает, когда водитель отпускает левую педаль. Среди других звуковых признаков — хруст при переключении передач, когда автомобиль стоит на месте. Часто это также указывает на неисправность коробки передач, но, несмотря на это, в любом случае стоит посетить сервисный центр.

Если вы плавно отпускаете сцепление, но автомобиль все равно дергается при трогании, это означает, что вскоре он вообще перестанет двигаться. Кстати, если ход педали становится слишком свободным или, наоборот, слишком жестким, это тоже повод для беспокойства.

Очевидно, что это ненормально, когда педаль не возвращается в исходное положение — в данном случае проблема может заключаться в оборванном тросе или неисправности привода сцепления. Не идеально, но от этого не менее важно.

Замечали ли вы странную вибрацию по всему кузову, повышенный расход топлива, подозрительно высокие обороты двигателя во время движения или потерю мощности? Все это также может указывать на проблемы со сцеплением. Ждать появления других симптомов не рекомендуется. В конце концов, все это признаки какой-то неисправности, и лучше не откладывать посещение автосервиса.

Что может привести к перегреву компонентов сцепления или другим неисправностям сцепления? По мнению технических специалистов, наиболее распространенной причиной неисправностей является… сами водители!

Сцепление изнашивается гораздо быстрее, если водитель имеет привычку держать ногу на левой педали на светофорах, при спуске с холма или почти все время резко убирать с нее ногу, трогаться со второй передачи, слишком часто пользоваться ручным тормозом, часто буксировать другие транспортные средства или застревать в снегу/грязи, отчаянно пытаясь выбраться без посторонней помощи.

Если вы приучите себя плавно трогаться с места и будете держать левую ногу на специальной подставке или там, где она должна быть, сцепления хватит как минимум на 150 000 километров. Также полезно периодически проверять и регулировать механизм, поскольку ход педали со временем увеличивается, а валы не полностью выходят из зацепления, что создает нагрузку на зубья шестерни.

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Признаки неисправности сцепления автомобиля.Видео обзор.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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