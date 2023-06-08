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Даниил Полоников

Тормозная жидкость вытекла, а ехать надо: что делать

3:58
Авто

Дорожных путешественников подстерегают непредвиденные сюрпризы, и неисправность тормозной системы — одна из них. 

Тормозная жидкость вытекла, а ехать надо: что делать
Фото: www.aamcocolorado. com/my-parking-brake-is-stuck-what-do-i-do-now/

Что делать, если тормоза отказали в отдаленном районе, где единственное транспортное средство в поле зрения — сельский автобус, проезжающий мимо дважды в день? К тому же в багажнике нет ни инструментов, ни запасных частей, а ваш телефон не имеет покрытия сети.

Начните с осмотра области вокруг колес и мест соединения тормозных шлангов с суппортами. Негерметичность тормозных шлангов проявляется в виде мокрых пятен либо в местах крепления, либо непосредственно на поверхности шланга, сопровождающихся характерными лужами под колесами. Виновниками могут быть также жесткость, трещины и разрывы резиновых шлангов. Кроме того, возможно, шланг был плохо затянут или отсоединился, что требует его замены или закрепления хомутом.

Если под автомобилем все в порядке, обратите внимание на бачок тормозной жидкости под капотом. Очень важно проверить наличие трещин как в самом бачке, так и в крышке, закрывающей его горловину, которые могут появиться в результате старения. В этом случае замена компонентов становится обязательной.

Если бачок не поврежден, переходите к осмотру главного тормозного цилиндра. Изношенные уплотнения могут дать трещины, что приведет к утечке тормозной жидкости. Кроме того, возможны утечки непосредственно в усилитель тормозов. Наличие таких утечек сигнализирует о необходимости замены цилиндра.

Негерметичность тормозных цилиндров в каждом колесе также может способствовать возникновению проблемы. Значительное количество жидкости под колесом после длительной стоянки автомобиля указывает на эту проблему. Чтобы определить источник, снимите каждое колесо и осмотрите суппорты и тормозные диски на предмет утечек или повреждений.

Утечки также могут быть вызваны неисправностью тормозных трубопроводов и гидравлических приводов. В первом случае педаль тормоза проваливается в пол, а во втором — проваливается постепенно. Обе ситуации требуют диагностики и ремонта.

Но что толку от этих знаний без необходимых инструментов, навыков ремонта, запчастей или даже желания залезть под машину, особенно если ваша единственная цель — добраться до ближайшей станции техобслуживания любой ценой?

Тем не менее, отважные души рискуют, когда им заблагорассудится. Итак, сядьте за руль, заведите двигатель и осторожно езжайте, полагаясь на аварийный тормоз и поддерживая скорость не более 20 км/ч. Держите правую руку на рычаге ручного тормоза, пока вы направляетесь в сторону автосервиса или места, где есть хотя бы сигнал мобильного телефона. Избегайте превышения скорости, поскольку, когда придет время зависнуть на ручном тормозе, автомобиль может не послушаться. В таких обстоятельствах вспомните поговорку: "Чем медленнее едешь, тем дальше доедешь".

Кроме того, когда вам нужно затормозить, воздержитесь от выжимания сцепления. Вместо этого включите первую передачу и отпустите педаль газа, используя двигатель для торможения. Помните, что ручной тормоз может помочь только при замедлении.

Тем не менее, по-прежнему важно следить за своим автомобилем, особенно за его тормозной системой. Регулярное техническое обслуживание, своевременная замена тормозной жидкости и тщательный осмотр соединительных шлангов на предмет трещин и утечек являются обязательными. Даже если ремонт необходим, он всегда будет более доступным, чем риск для вашей жизни и жизни других участников дорожного движения.

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Чем заменить тормозную жидкость, если она вытекла, а ехать до магазина далеко
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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