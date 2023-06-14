Микрогрыжа на шине: как распознать

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Халатность и пренебрежение к своему автомобилю могут привести к тяжелым последствиям, особенно когда речь идет о повреждении боковины шины. Рассмотрим сценарий, в котором водитель с силой наезжает на бордюр во время парковки, что приводит к деформации шины. Со временем этот непрекращающийся удар ослабляет структуру боковины шины, что приводит к образованию микротрещин. Такие же пагубные последствия можно наблюдать при постоянной перегрузке автомобиля.

Фото: https://mtdata.ru/

На первый взгляд боковина шины может показаться неизменной, но при ближайшем рассмотрении становятся заметны едва заметные волнистые участки, как визуально, так и по тактильным ощущениям. Эти признаки указывают на то, что корд шины не в состоянии выдержать возложенную на него нагрузку. Следовательно, если колесо наезжает на выбоину, боковина может разорваться без предупреждения. Разрушение переднего колеса неизбежно приводит к потере управления, особенно на крупных автомагистралях, где велика вероятность серьезных аварий.

Микротрещины также могут появиться в зоне протектора. При движении на низких скоростях водители могут ощущать легкое покачивание и легкую вибрацию, проходящую через автомобиль. При увеличении скорости эти ощущения становятся более выраженными и сопровождаются ощутимым дрожанием рулевого колеса.

Дефекты шин часто возникают в результате производственных ошибок. В таких случаях в зоне протектора сначала образуются микротрещины, которые могут привести к отслоению всего слоя протектора. Затем слой протектора отслаивается фрагментарно, и если процесс продолжается, шина может в конечном итоге полностью разрушиться, оставив человека вообще без жизнеспособной шины.

Обнаружение выпуклостей на внутренней стороне шины оказывается непростой задачей. Для их выявления необходимо снять колесо или поднять автомобиль на подъемнике. Сложность заключается в том, что эти выступы не оказывают существенного влияния на балансировку колеса, тем самым скрываясь от случайного наблюдения. Только очень значительный дефект может дать какие-либо заметные признаки.

Другая форма выпуклости может появиться на штоке клапана. Это происходит при сильном ударе по колесу, что приводит к разрыву внутренних слоев резинового стержня клапана, наполненного сжатым воздухом. В ответ на это шток клапана раздувается. Это обстоятельство представляет собой непосредственную опасность, поскольку шток клапана может разорваться в любой момент, что повышает риск, связанный с вождением.