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Даниил Полоников

Моторы Lada: какой движок самый живучий

4:31
Авто

Начнем с "французских двигателей", поскольку они вызывают значительный интерес. Ранние модели универсалов и фургонов LADA Largus оснащались двигателями Renault. Это были либо 8-клапанный 1,6-литровый K7M мощностью 84 лошадиные силы, либо 16-клапанный K4M мощностью 105 лошадиных сил.

Моторы Lada: какой движок самый живучий
Фото: wikipedia.org

RENAULT K7M

Хотя этот двигатель не является новым, он считается очень надежным. Приблизительный срок его службы составляет 500 000 километров при надлежащем техническом обслуживании. Он также достаточно устойчив к перегреву, и поиск запасных частей не является проблемой. Кроме того, этот двигатель позволяет выполнять относительно сложный ремонт в гараже, что является значительным преимуществом.

Однако у этого двигателя есть и слабые стороны. В нем отсутствуют гидравлические подъемники, поэтому клапаны необходимо регулировать каждые 30 000 км. Водяной насос и ролик натяжителя ремня ГРМ, а также сам ремень ГРМ рекомендуется заменять через 60 000 км пробега, чтобы предотвратить возможную интерференцию клапан-поршень в случае поломки ремня.

RENAULT K4M

Изначально выдававший 105 лошадиных сил, этот двигатель был модифицирован для соответствия стандартам Евро-5 в 2016 году, в результате чего его мощность составила 102 лошадиные силы. Он обеспечивает хорошую производительность и относительно простое обслуживание. Предполагаемый срок службы этого двигателя составляет около 400 000 километров. Стоит отметить, что новая конструкция головки блока цилиндров и наличие гидравлических подъемников устраняют необходимость регулировки зазора клапанов, что является значительным преимуществом.

ВАЗ-11189

Истоки 87-сильного двигателя восходят к двигателю ВАЗ-11186, используемому на LADA Granta, но именно этот агрегат был перенастроен для соответствия нормам Евро-5.

Основным преимуществом этого двигателя является внедрение в 2018 году "невмешивающихся" поршней. Это усовершенствование устраняет проблему интерференции клапанов с поршнями в случае обрыва ремня ГРМ. Однако распространенной проблемой является заедание водяного насоса, что может привести к поломке ремня. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется заменять водяной насос и ролик каждые 40 000 километров.

ВАЗ-21129

106-сильный 16-клапанный двигатель устанавливался на модели LADA Vesta и XRAY, что делает его довольно распространенным. Как и у предыдущих двигателей, основная проблема заключается в поломке ремня ГРМ, особенно у агрегатов, выпущенных до 2018 года, когда использовались "интерференционные" поршни. После 2018 года эта проблема была решена, и замена ремня ГРМ рекомендуется на 90 000 км пробега.

Этот двигатель оснащен гидравлическими подъемниками, что устраняет необходимость регулировки клапанов. Однако после 100 000 километров они часто начинают шуметь. Если гарантия еще действует, их можно заменить у официального дилера, что значительно упрощает процесс.

ВАЗ-11182

Этот 90-сильный двигатель — один из последних агрегатов, используемых в LADA Largus. Он имеет чугунный блок, что облегчает ремонт, а также является "невмешивающимся" двигателем. Единственным недостатком является отсутствие гидравлических подъемников, что требует регулировки клапанов через 90 000 километров.

Хотя этот двигатель не может похвастаться мощностью, он может спокойно работать на 92-октановом бензине. Он не особенно разборчив, когда речь идет о топливе. В целом, его можно рекомендовать как один из самых надежных и долговечных двигателей, выпускаемых ВАЗом. Наряду с двигателями Renault К7М и К4М, безусловно, есть из чего выбрать.

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Вся линейка моторов Lada Granta
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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