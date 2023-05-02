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Даниил Полоников

Не торопитесь — это не гонка: "бабушкин" способ, как убрать следы насекомых с кузова

2:59
Авто

Как только вы приезжаете на летний отдых, будь то морское побережье, уютная деревня или коттедж в лесу, вы замечаете рой мертвых насекомых, покрывающих переднюю часть вашего автомобиля. Под жарким солнцем они впились в краску, создав неприглядный "узор", который, кажется, невозможно удалить без специальных инструментов.

Не торопитесь — это не гонка: "бабушкин" способ, как убрать следы насекомых с кузова

Даже если бы вам удалось раздобыть бутылку химикатов для чистки автомобиля или чудодейственное средство, сделанное своими руками, где бы вы их нашли, если ближайший автосервис находится за десятки километров? И даже если вам удастся что-то разыскать, поездка в неблагоприятных погодных условиях может оказаться опасной.

Но если вы тщательно обыщете гараж или подсобное помещение, то, возможно, найдете старую бутылку растворителя или канистру с бензином, которые помогут уничтожить насекомых.

Однако после них останется желтый, мутный осадок, который потом придется отполировать. Другой вариант — пищевая сода, но она может быть слишком абразивной и привести к появлению царапин. Тем не менее, идея здравая — решение может лежать не в гараже вашего дедушки, а на кухне вашей бабушки.

На своей кухне хозяйки хранят специальную губку для удаления особо стойких пятен на кафеле, духовках, каминах и других поверхностях, склонных к образованию жира и грязи. Изготовленная из меламина, органического вещества с мягким абразивным эффектом, губка идеально подходит для удаления насекомых с вашего автомобиля.

Однако есть несколько моментов, о которых следует помнить при ее использовании.

  • Во-первых, абразив остается абразивом, поэтому сначала протестируйте его на незаметном участке. Затем, приложив немного усилий и осторожности, используйте губку, чтобы удалить всех насекомых с поверхностей вашего автомобиля.
  • Во-вторых, меламиновые губки быстро изнашиваются из-за растворения материала в воде, поэтому не забудьте запастись ими впрок.

Метод прост: после мойки автомобиля осмотрите бампер, крылья, решетку радиатора, стойки и любые другие места, пораженные насекомыми. Легкими круговыми движениями, начиная сверху и двигаясь вниз, удалите каждое пятно по очереди, сколько бы их ни было. Не забывайте аккуратно обращаться с абразивной губкой, чтобы не оставить царапин. Не торопитесь — это не гонка.

Меламиновые губки легко доступны в хозяйственных магазинах и стоят от 35 до 75 рублей за пару. Нет необходимости в специальных чистящих средствах или навыках — всё, что вам нужно, это вода и терпение. С помощью этого способа вы сможете безопасно и эффективно удалить даже самые стойкие загрязнения с поверхностей вашего автомобиля.

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99% АВТОМОБИЛИСТОВ НЕ ЗНАЮТ О ПРИМЕНЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЫЛА В АВТОМОБИЛЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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