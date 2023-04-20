Lincoln Nautilus-2024 дебютирует с обновлением дизайна и новой гибридной опцией

Lincoln Nautilus 2024 года — новейший представитель на рынке среднеразмерных внедорожников, и он оснащен функциями, которые обязательно понравятся любителям внедорожников. Этот внедорожник большой, яркий и с новой гибридной силовой установкой.
Новый Nautilus — это двухрядный среднеразмерный внедорожник с новым техническим интерфейсом, который отличает его от других продуктов Lincoln. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности нового Lincoln Nautilus 2024 года.
Nautilus имеет новый дизайн экстерьера, который обязательно привлечет внимание всех, кто любит внедорожники. Он отличается большой решеткой радиатора, и в зависимости от выбранной вами комплектации вы можете выбрать один из четырех различных рисунков решетки.
Кроме того, новые дневные ходовые огни проходят горизонтально через решетку радиатора и соединяются с фарами. Боковые стороны хорошо проработаны, а дверные ручки недавно интегрированы и расположены на одном уровне с обшивкой двери. Задняя часть имитирует переднюю с задними фонарями во всю ширину, а скрытые выхлопные патрубки придают задней части чистый и непрерывный вид. 22-дюймовые колеса, показанные на фотографиях, являются лишь одной из опций; также доступны 20- и 21-дюймовые колеса.
Nautilus 2024 года имеет новую линейку силовых агрегатов, которая изменилась в сторону экологичности. Базовым двигателем является 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель новой конструкции, такой же, как на обновленном Lincoln Corsair. Он развивает мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 275 фунт-фут, и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод является стандартным для всего модельного ряда, даже для базовой модели.
Модернизированный двигатель, с другой стороны, представляет собой гибридный вариант, в котором 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель сочетается с электромотором и CVT. Lincoln утверждает, что общая мощность системы составляет 310 лошадиных сил, и хотя это меньше, чем 335 лошадиных сил уходящего V6, это незначительное снижение мощности для этого внедорожника, который почти не претендует на спортивность.
Гибридная система аналогична той, что установлена в Ford Maverick и Ford Escape, но отличается более мощным электромотором (134 лошадиные силы) и усовершенствованной трансмиссией.
Новый Nautilus обладает повышенной практичностью по сравнению с предыдущей моделью. Lincoln говорит, что Nautilus построен на автомобильной платформе, которая в настоящее время не используется ни с одной другой моделью Ford или Lincoln, продаваемой здесь, и идея заключалась в том, чтобы в итоге получить гораздо более крупный автомобиль.
Добавив еще два дюйма в длину и два дюйма в ширину по сравнению с предыдущей моделью, Lincoln значительно увеличил пространство на заднем сиденье и грузовое пространство.
Lincoln сделал интерьер нового Nautilus более технологичным. Экран во всю ширину салона в верхней части приборной панели состоит из двух 23,6-дюймовых экранов, соединенных вместе. Экран, расположенный перед водителем, предназначен для традиционной комбинации приборов с автомобильной навигацией, размещенной справа от него.
Экран, который простирается до пассажирской стороны, полностью настраивается, позволяя вам разместить на нем различные элементы, такие как воспроизведение мультимедиа, часы, погода и многое другое.
Информационно-развлекательная система на традиционном месте — это 11,1-дюймовый экран, на котором будут отображаться Apple CarPlay/Android Auto, если вы предпочитаете запускать эти приложения. Lincoln пока называет новую информационно-развлекательную систему "In-Vehicle Digital Experience", и она основана на программном обеспечении Android Automotive.
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