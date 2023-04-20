Lincoln Nautilus-2024 дебютирует с обновлением дизайна и новой гибридной опцией

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Lincoln Nautilus 2024 года — новейший представитель на рынке среднеразмерных внедорожников, и он оснащен функциями, которые обязательно понравятся любителям внедорожников. Этот внедорожник большой, яркий и с новой гибридной силовой установкой.

Новый Nautilus — это двухрядный среднеразмерный внедорожник с новым техническим интерфейсом, который отличает его от других продуктов Lincoln. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности нового Lincoln Nautilus 2024 года.

Новый дизайн экстерьера

Nautilus имеет новый дизайн экстерьера, который обязательно привлечет внимание всех, кто любит внедорожники. Он отличается большой решеткой радиатора, и в зависимости от выбранной вами комплектации вы можете выбрать один из четырех различных рисунков решетки.

Кроме того, новые дневные ходовые огни проходят горизонтально через решетку радиатора и соединяются с фарами. Боковые стороны хорошо проработаны, а дверные ручки недавно интегрированы и расположены на одном уровне с обшивкой двери. Задняя часть имитирует переднюю с задними фонарями во всю ширину, а скрытые выхлопные патрубки придают задней части чистый и непрерывный вид. 22-дюймовые колеса, показанные на фотографиях, являются лишь одной из опций; также доступны 20- и 21-дюймовые колеса.

Новая линейка силовых агрегатов

Nautilus 2024 года имеет новую линейку силовых агрегатов, которая изменилась в сторону экологичности. Базовым двигателем является 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель новой конструкции, такой же, как на обновленном Lincoln Corsair. Он развивает мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 275 фунт-фут, и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод является стандартным для всего модельного ряда, даже для базовой модели.

Модернизированный двигатель, с другой стороны, представляет собой гибридный вариант, в котором 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель сочетается с электромотором и CVT. Lincoln утверждает, что общая мощность системы составляет 310 лошадиных сил, и хотя это меньше, чем 335 лошадиных сил уходящего V6, это незначительное снижение мощности для этого внедорожника, который почти не претендует на спортивность.

Гибридная система аналогична той, что установлена в Ford Maverick и Ford Escape, но отличается более мощным электромотором (134 лошадиные силы) и усовершенствованной трансмиссией.

Повышенная утилитарность

Новый Nautilus обладает повышенной практичностью по сравнению с предыдущей моделью. Lincoln говорит, что Nautilus построен на автомобильной платформе, которая в настоящее время не используется ни с одной другой моделью Ford или Lincoln, продаваемой здесь, и идея заключалась в том, чтобы в итоге получить гораздо более крупный автомобиль.

Добавив еще два дюйма в длину и два дюйма в ширину по сравнению с предыдущей моделью, Lincoln значительно увеличил пространство на заднем сиденье и грузовое пространство.

Новый дизайн интерьера

Lincoln сделал интерьер нового Nautilus более технологичным. Экран во всю ширину салона в верхней части приборной панели состоит из двух 23,6-дюймовых экранов, соединенных вместе. Экран, расположенный перед водителем, предназначен для традиционной комбинации приборов с автомобильной навигацией, размещенной справа от него.

Экран, который простирается до пассажирской стороны, полностью настраивается, позволяя вам разместить на нем различные элементы, такие как воспроизведение мультимедиа, часы, погода и многое другое.

Информационно-развлекательная система на традиционном месте — это 11,1-дюймовый экран, на котором будут отображаться Apple CarPlay/Android Auto, если вы предпочитаете запускать эти приложения. Lincoln пока называет новую информационно-развлекательную систему "In-Vehicle Digital Experience", и она основана на программном обеспечении Android Automotive.