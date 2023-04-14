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Новый Lincoln Nautilus представлен с массивными экранами в интерьере

1:38
Авто

Согласно недавно опубликованному тизерному видео на социальных каналах Lincoln, следующее поколение Lincoln Nautilus будет официально представлено в понедельник, 17 апреля. Этот среднеразмерный двухрядный внедорожник от Lincoln остро нуждается в значительном обновлении, и, судя по тизеру, именно это мы и получим. Вместо того чтобы показать экстерьер, Lincoln использовал камеру для съемки интерьера.

Новый Lincoln Nautilus представлен с массивными экранами в интерьере

Видео демонстрирует приветственную световую последовательность, играющую на различных массивных экранах, начиная с центрального информационно-развлекательного экрана и переходя к другим дисплеям, расположенным выше на приборной панели.

Затем танцующий рисунок света выходит за пределы экрана и распространяется на дверные панели, где физические светодиодные полосы активируются светом, исходящим от экранов.

Вся эта последовательность довольно театральна, но она предлагает нам заглянуть внутрь нового Nautilus. Во-первых, интерьер наполнен экранами. Огромный дисплей на приборной панели тянется от одной стойки до другой, занимая всю ширину салона.

Свет от экрана освещает рулевое колесо странной формы, которое выглядит скорее квадратным, чем круглым, поскольку его верхняя часть срезана. Под этими верхними экранами спереди и по центру расположен обычный информационно-развлекательный экран.

Несмотря на то, что мы не можем видеть больше, чем это, показ Nautilus уже не за горами, так что ожидайте его дебюта в понедельник следующей недели.

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2024 Lincoln Nautilus Teased With Massive Screen
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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