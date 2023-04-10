Mercedes-Benz GLB-Class 2023 года: любимая маленькая коробочка

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Большинство небольших роскошных внедорожников трудно рекомендовать. Они обычно слишком малы, слишком скудны и слишком нерафинированны для той цены, которую за них назначают. Обычно мы рекомендуем приобрести хорошо оснащенный и более просторный внедорожник не класса люкс. Mercedes-Benz GLB-Class 2023 года является исключением.

Он отличается оригинальностью, универсальностью и стилем, чего не скажешь о его конкурентах. Его цена может начинаться от 40 000 долларов, но он выглядит, ощущается и работает так, как будто должен стоить именно столько. За этой причудливой трехконечной эмблемой скрывается реальная ценность, и поэтому мы настоятельно рекомендуем его.

Важной причиной трансцендентной привлекательности GLB является его очень большой размер для данного сегмента и экстра-боксированная форма. Добавьте сюда универсальность сдвижного заднего сиденья, и вы получите субкомпактный внедорожник с внутренним пространством среднеразмерного внедорожника. Мы были ошеломлены тем, как много вмещает его грузовой отсек. Однако, помимо вместительности салона, его яркий дизайн выделяется в сегменте, который часто кажется немного дешевым.

Смелые поворотные вентиляционные отверстия и красивая двухэкранная информационно-развлекательная система несут на себе большую часть веса, но качество материалов также выше среднего для данного сегмента. И хотя GLB действительно построен на менее сложных костях, чем его более дорогой и изысканный собрат GLC, эксперты считают это снижение более чем справедливым для такой цены.

На самом деле, мы легко можем представить, как кто-то с радостью выберет GLB вместо GLC просто потому, что он ему больше нравится, а экономия денег станет бонусом. Мы не можем сказать то же самое о BMW X1, Audi Q3, Lexus UX или даже Mercedes-Benz GL

Интерьер GLB и автомобильные технологии

Компания Mercedes-Benz хорошо продумала внутреннюю отделку GLB. Он предлагает множество продуманных мест для хранения как в салоне, так и в грузовом отсеке, что делает его более практичным, чем большинство люксовых предложений в этом сегменте (да и во многих других). Посадка за рулем GLB отличная, а сиденья первого и второго ряда удобные и надежные, с большим количеством регулировок.

GLB стоит недорого для Mercedes-Benz, но качество материалов и доступных опций соответствует ожиданиям в этой ценовой категории. Более дорогие опции, конечно, повышают цену, но даже основные компоненты являются высококачественными и точными.

Каждый GLB включает последнюю итерацию информационно-развлекательного пакета MBUX от Mercedes-Benz, который управляется по вашему выбору с помощью центрального сенсорного экрана (7-дюймовый стандартный, 10,25-дюймовый доступен), сенсорной панели на центральной консоли, органов управления на рулевом колесе и команд на естественном языке.

Хотя экспертам нравится этот подход "сделай по-своему" и мы ценим быстрые ответы и красивую графику этой системы, пользоваться ею нелегко. Наличие всего трех иконок на главном экране приводит к слишком частому пролистыванию и нажатию, многие иконки слишком маленькие и одного цвета с фоном, и, откровенно говоря, количество функций для управления и настроек для изменения просто зашкаливает.

Насколько велик GLB?

Колесная база GLB ближе к таковой у многих среднеразмерных моделей, а общая длина превышает таковую у большинства конкурентов. За рулем вы этого не замечаете — он все еще кажется довольно маленьким, — но эта дополнительная длина в сочетании с коробчатым дизайном приводит к тому, что GLB становится рок-звездой в сфере грузоперевозок.

На бумаге Mercedes заявляет, что GLB предлагает 24 кубических фута при поднятых сиденьях второго ряда, но на самом деле это гораздо больше, чем можно предположить. Пол заднего багажника может быть опущен для размещения более крупных предметов, но даже при стандартном положении пола GLB может проглотить больше груза, чем кроссоверы в более крупном и дорогом компактном сегменте.

Дополнительная длина позволяет увеличить пространство второго ряда, где пассажиры найдут сдвижные и откидывающиеся сиденья для дополнительного комфорта (в механически родственном GLA таких нет). Комбинация складывающихся спинок сидений и выдвижных оснований также может быть использована для дополнительного грузового пространства, если одного только вместительного люка недостаточно, что также делает GLB рок-звездой универсальности.

GLB также оснащен сиденьями третьего ряда, чего нет у его меньших конкурентов и даже в более крупном компактном классе. Мы полагаем, что эта опция не повредит, но эти опциональные задние сиденья просто не настолько удобны, даже для детей. Мы бы отказались от них или купили бы не люксовый автомобиль с тремя рядами сидений за ту же цену.

Характеристики топливной экономичности и производительности GLB 250 и AMG 35

Название GLB 250 указывает на то, что рассматриваемый GLB оснащен базовым двигателем: 2,0-литровой рядной четверкой с турбонаддувом мощностью 221 л. с. и крутящим моментом 258 фунт-фут.

Опциональная система полного привода 4Matic снижает эти показатели до 22/30/25 mpg соответственно. Mercedes-Benz утверждает, что GLB 250 разгоняется от 0 до 60 за 6,9 секунды. Это вполне прилично для внедорожника такого размера.

Mercedes-AMG GLB 35 также оснащен 2,0-литровым турбомотором, но он был доработан тюнинговым подразделением Mercedes AMG для получения 302 л. с. и 295 фунт-фут крутящего момента.

Он разгоняется до 100 за 5,1 секунды. Восьмиступенчатая коробка DCT и стандартный полный привод также являются специальными версиями AMG. Оценки экономии топлива для 2023 года не были доступны на момент написания статьи, но они должны быть примерно такими же, как и для 2022 года: 20 mpg по городу, 27 mpg по шоссе и 22 mpg в сочетании.

Технически существует электрический GLB, хотя официально он известен как Mercedes-Benz EQB. Вы можете прочитать наш первый обзор EQB здесь.

Каков GLB в управлении?

GLB 250 — это скорее роскошь и комфорт, чем динамика. Благодаря длинной колесной базе и мягкой подвеске, он обеспечивает высокий уровень комфорта для этого сегмента. Опциональная адаптивная подвеска по требованию ужесточает управляемость, но даже с этой опцией, которая, как мы полагаем, редко появляется в дилерских центрах, GLB 250 не поднимается до уровня "удовольствия от вождения". Впрочем, это вполне нормально — ему это и не нужно.

Что касается того, что находится под капотом, стандартный четырехцилиндровый двигатель GLB 250 обеспечивает достаточную мощность, но он немного резковат по сравнению с более дорогими моделями Benz. Действительно, общая утонченность — это то, где GLB демонстрирует свою более низкую цену.

Поездка, рулевое управление, реакция дроссельной заслонки и трансмиссии, а также ощущения от вождения в целом просто менее совершенны, но это снижение, по крайней мере, соизмеримо с этой ценой, и на самом деле не так велико, как-то, что вы найдете недостающим в BMW X1, Audi Q3 и других моделях этого сегмента.

Что касается AMG GLB 35, то он действительно интересен, даже если он не дотягивает до уровня "сверхвысокого хот-хэтча", как это делает более компактный GLA 35. За счет большей площади и высоты он не такой маневренный и дерзкий. Тем не менее, как и GLA и другие модели AMG 35, GLB 35 просто "включается" с той секунды, когда вы включаете передачу. Шустрая и быстрая восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением переключает передачи на повышенные передачи со звоном, который подчеркивает и акцентирует каждое переключение.

Действительно, уровень драматизма и дополнительного театра поощряет тяжелую правую ногу. А благодаря шасси, настроенному AMG, вы все еще можете с удовольствием пронестись на этом маленьком кроссовере по извилистой дороге. При выборе режима движения Sport движения кузова хорошо контролируются с жесткостью и остротой, которые вы ожидаете от AMG. Однако рулевое управление немного туповато, а его развесовка не такая острая, как у других AMG 35.

Очень СТРАННЫЙ Mercedes-Benz GLB. Не сравнивайте его с Геликом!