2023 BMW M3 Touring представляет собой редкую разбавленную форму M Goodness

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Называйте их универсалами или усадебными автомобилями, это не имеет значения. Важно то, что падение мирового спроса стремительно ведет к исчезновению жанра, который олицетворяет стиль, пространство и уличную репутацию. Хуже того, индустрия одновременно с этим погрязла в привычке заменять каждый уходящий семейный холдинг очередным безымянным внедорожником или кроссовером.

Центральная Европа сейчас является последним оплотом ранее желанного стиля кузова, который часто обозначается как Touring, T-model, Variant или Avant, и обычно оснащается вдохновляющими силовыми агрегатами и аксессуарами, ориентированными на стиль жизни.

Дорогостоящий крестовый поход автомобильной промышленности от бензиновых и дизельных двигателей к гибридным силовым агрегатам и электромобилям будет продолжать редеть ряды универсалов, но BMW, например, решила расширить свои предложения. В прошлом году дебютировал 503-сильный M3 Touring 2023 года, а в начале 2025 года за ним последуют совершенно новый 650-сильный PHEV M5 Touring Competition и еще более мощный 740-сильный M5 Touring Label Red.

M3 Touring — первый в своем роде — имеет общую решетку радиатора и адаптивную систему AWD/RWD с менее дорогим седаном M3 Competition xDrive. Они также имеют одинаковый силовой агрегат, состоящий из 3,0-литровой рядной шестерки с двойным турбонаддувом, соединенной с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. За полностью заряженный экземпляр, на котором мы ездили, просят 120 000 долларов.

Хотя 53 кубических фута багажного пространства при сложенной задней скамье — это приятный бонус для следующего выезда на выходные или поездки в супермаркет DIY, M3 Touring лучше всего использовать шесть дней из семи в его фирменной роли идеальной машины для вождения. В соответствии с этим прозвищем, он едет как вонючка, управляется как герой гимнастики, излучает присутствие, даже когда припаркован, и издает все нужные звуки, когда это не так.

По данным BMW, разгон с нуля до 60 происходит за 3,4 секунды. Дорогостоящий пакет M Driver's Package увеличивает максимальную скорость до 174 миль/ч. А с 2750 до 5500 об/мин достигается 479 фунт-фут максимального крутящего момента, который может быть направлен на все четыре колеса или только на два задних. Экономия топлива при движении? Следующий вопрос.

Острое, как скальпель, рулевое управление получило одобрение Немецкого общества хирургов. Даже на зимних шинах Michelin наш M3 Touring обеспечивает мощное сцепление с дорогой, карбон-керамические крепления способны вырвать глазные яблоки из глазниц, а опциональное ковшеобразное сиденье из легкого композита с тонкой обивкой прижимает человека к машине.

Как и обновленная 3-я серия, M3 Touring оснащен новейшей информационно-развлекательной системой с широкоэкранным цифровым дисплеем, обновленной графикой приборов и слишком большим количеством новых функций, чтобы разобраться с ними за один сеанс.

M3 Touring — это жесткий и грубый высокопроизводительный универсал, который сияет ярче всего при агрессивном вождении. Опытные водители найдут нефильтрованный аудио саундтрек, бескомпромиссную езду, узкую зону торга на пределе, а на неровном асфальте — неуверенную курсовую устойчивость, как у канатоходца.

Хотя более высокая и длинная задняя часть улучшает распределение веса на незначительную величину, центр тяжести смещается вверх на такую же величину. Поскольку перекалиброванная задняя подвеска настроена на более широкий диапазон нагрузок на ось, чем у седана, Touring иногда демонстрирует жесткость в плечевых суставах, которую мы не припомним у его брата с вырезом.

Более разумные покупатели будут тяготеть к M340i xDrive Touring, но закоренелые поклонники M3 захотят получить настоящий McCoy. Но будьте осторожны: 503-сильный Touring — это не школьный автобус на полставки, не субботняя тележка для покупок и не единственный автомобиль для семьи с двумя детскими креслами на заднем сиденье. Вместо этого, этот супер-специальный автомобиль M заслуживает того, чтобы прожить свою жизнь на быстрой полосе.