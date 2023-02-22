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Дмитрий Соколов

Малютка, телевизор, звездолёт: самые необычные автомобили в мире

Авто

По утверждению дизайнеров "Форда" внешний вид своих автомобилей они позаимствовали у кошек. В то же время автомашинами, которые могут летать или плавать, никого не удивишь. Другое дело, оригинальный дизайн, от которого, порой, волосы встают дыбом.

Малютка, телевизор, звездолёт: самые необычные автомобили в мире

Малютка для миллионера

Миниатюрные размеры машины для перемещения в крупном городе являются одним из главных преимуществ. Не удивительно, что крупнейшие автоконцерны мира соревнуются в выпуске малогабаритных автомобилей.

Дизайн Peel P50, производства английской компании Peel Engineering Company, превзошёл все разумные пределы минимизации. Это даже не автомобиль, а трёхколесный микромобиль, вмещавший в своей кабине всего одного взрослого человека и его хозяйственную сумку. Предназначалось данное чудо автомобилестроения для городских поездок за покупками.

У данной машины всего одна фара и специальная ручка для разворота автомобиля при необходимости вручную. Это не удивительно, ведь вес Peel P50 составлял всего 59 кг, при смехотворном расходе топлива 2,8 л на сто километров. Цена в 200 фунтов также приятно удивляла. Впрочем, после снятия машины с производства из-за низких продаж, её цена у коллекционеров достигла шестизначных цифр.

Безопасность превыше всего

На втором месте после удобных размеров автомобиля стоит его безопасность. В этом вопросе дизайнеры и конструкторы различных марок автомашин, не стесняясь, проявили всю свою фантазию. Тем не менее, всех превзошёл американец Альфред Джулиано из штата Коннектикут, обладающий несвойственной конструкторам-любителям профессией священника.

В середине двадцатого века этот служитель Бога, озадачившись проблемой безопасности пешеходов и водителей, разработал наиболее безопасную с его точки зрения модель автомобиля. Его длина составила 5,5 метров, а кузов был выполнен из стекловолокна с пластиковыми окнами. На разработку дизайна автомобиля у священника ушло три года.

Машина была великолепно защищена от вмятин и коррозии, но главное — она, действительно, оказалась максимально безопасной в случае ДТП. Автомобиль обладал мягкой передней панелью, и сминаемой в случае удара рулевой колонкой с защищающими от боковых ударов пластинами. Даже запасное колесо у автомобиля находилось спереди, чтобы в случае аварии смягчить удар. С целью, чтобы при столкновении водитель не ударился о лобовое стекло, оно было сделано в виде выпуклого округлого пузыря и выдвинуто вперед. Сиденья при ударе могли разворачиваться на 180 градусов. Предполагалось, что эта функция поможет пассажирам при аварии.

Благодаря всем инновациям машина приобрела достаточно жутковатый вид и вошла в историю автомобилестроения, как самый уродливый автомобиль в мире. К счастью, её производство остановилось на опытной модели. Ценник чудо машины составил 12 000 долларов США, в то время как, самая дорогая машина тех лет Cadillac Eldorado Brougham стоил 13 000 долларов США. Не удивительно, что компания, основанная отцом Джулиано, мгновенно разорилась, религиозная община подала на него в суд за присвоение денег. Тем не менее, сегодня этот фантастический автомобиль находится в Национальном автомобильном музее Бьюли.

Машина или звездолёт?

Любители фантастических фильмов, наверняка, не раз сокрушались по поводу того, что автомобили-звездолёты пока существуют лишь в научной фантастике. Они ошибаются. Автомобиль внешне больше напоминающий космический катер можно найти в открытой продаже.

Уникальное творение инженеров из Словакии имеет на земле скорость 160 км/час, а в воздухе — 200 км/час. При этом, подняться в воздух она может с ровного участка шоссе протяжённостью 300 метров, а приземлиться — на любой дороге, если на 100 метров вперёд нет автомашин.

Казалось бы, Словакия бедная страна, не являющаяся автомобильной державой. Это не так. Когда-то на её территории размещались заводы ТАЗ и БАЗ, производившие Шкоды. В 2007 году Словакия стала лидером по количеству произведённых машин на душу населения. Нет ничего удивительного, что автомобиль-самолёт, стал логичным продолжением развития автомобилестроения этой восточноевропейской страны.

Впервые оторвался от Земли АэроМобиль в 2013 году, и с тех пор его модели лишь совершенствуются. Сегодня улучшенная модель этой машины-самолёта имеет автопилот и даже систему автоматического выпуска парашюта, если рядом не окажется свободных 100 метров дороги для приземления. Сам автомобиль экономичен и потребляет всего 8 литров топлива на 100 километров на земле и 15 литров в час в воздухе. Самое невероятное, что летающий автомобиль давно находится в серийном производстве и по предварительному заказу его может приобрести любой желающий. Правда, цена кусается — около 200 000 евро в зависимости от комплектации.

Машина-телевизор

Современный человек, давно привык по настроению менять картинку рабочего стола своего ноутбука или заставку на экране смартфона. На очереди одежда, в автоматическом режиме меняющая цвета.

Но самое удивительное — это автомобиль, представленный Тойотой, чей кузов является одним сплошным интерактивным дисплеем. На него из кабины автомобиля можно проецировать любые изображения: поле с цветами, морскую волну или демонстрацию футбольного матча.

Впервые данная необычная машина марки Toyota Fun-Vii была представлена на Автосалоне в 2011 году в Токио. Интерактивный автомобиль вызвал огромный интерес. В том случае, если он окажется доступен по цене, улицы городов мира, в скором времени, превратятся в одно сплошное интерактивное шоу, где каждый владелец подобного авто постарается, как можно ярче, проявить свою индивидуальность. Возможно, появятся даже официальные правила, какие изображения можно, а какие нельзя будет проецировать на кузов своей машины во избежание оскорбления общественной морали. Авторы данной марки автомашины в шутку даже прозвали его смартфоном на колесах.

Нам скрывать нечего!

В то же время, вершиной дизайнерской мысли по своей непрактичности в бытовом использовании стал автомобиль с абсолютно прозрачным корпусом, выполненным из органического стекла. Его в 2013 году представила общественности фирма TRW, специализирующаяся на оптовых поставках запчастей на 250 автомобильных заводов по всему миру. Самое удивительное в этой машине, выпущенной в рекламных целях, это то, что она является полностью рабочим автомобилем, пригодным для поездок по городу.

Сквозь прозрачный кузов отлично видно, как выглядит пассажир, а также все внутренние детали машины: датчики, системы торможения и управления автомобилем.

Самое удивительное состоит в том, что прозрачные автомобили не являются изобретением последних лет. Едва в 1920-х годах было изобретено сверхпрочное органическое стекло, как мире один за другим стали появляться автомобили, изготовленные из прозрачных материалов, как правило, для автомобильных выставок.

В 1930-х годах Дженерал Моторс заказала в Германии Понтиак из плексиглаза. После выставки автомобиль проехал по нескольким штатам Америки. Он до сих пор жив, и что самое невероятное — на ходу! За длинную историю автомобилестроения прозрачные автомобили для своих шоу выпускали: Лексус, Мерседес-бенц, Субару и Ниссан.

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы сша наука япония ученые словакия технологии автомобиль
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