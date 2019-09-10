Чем может быть опасна система ABS в автомобиле

Практически все автомобили имеют антиблокировочную систему. Она позволяет предотвратить блокировку колес во время заноса или резких поворотов рулевого колеса. Без сомнения, такая система повышает безопасность водителя, однако, существуют ситуации, когда ABS может стать причиной ДТП.

Большинство автолюбителей знают, что система ABS значительно сокращает тормозной путь. Технология антиблокировочного механизма при ее включении устроена следующим образом. Первым делом загорается соответствующий индикатор на панели приборов. После этого начинает действовать автоматика, которая управляет интенсивностью торможения.

Функциональная схема работы системы

За счет изменения интенсивности торможений автомобиль плавно снижает скорость, не давая колесам заблокироваться. Естественно, основное воздействие ABS оказывает на тормозной суппорт. При этом тормозной путь может увеличиваться исходя из значения сцепления с дорогой.

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Главная задача и соответственно преимущество ABS — это предотвращение скольжения транспортного средства. Таким образом, передняя или задняя оси автомобиля не будут уходить в сторону при скольжении за счет предотвращения блокировки колес.

Включение системы ABS зависит также от степени нажатия педали тормоза. Технология распределяет давление равномерно — так, чтобы предотвратить неконтролируемый занос. Если педаль тормоза нажимается чрезмерно сильно, то датчики быстро считывают показатели автомобиля и уменьшают давление на тормозной суппорт, чтобы избежать блокировки колес.

Основные недостатки антиблокировочной системы

Однако, технология антиблокировочной системы имеет свои недостатки.

Для начала стоит сразу сказать, что ABS не позволяет двигаться автомобилю быстрее.

Например, если посмотреть профессиональные спортивные авто для гонок, то у них отсутствует система ABS, поскольку там важно соблюдение баланса между скоростью и управляемостью.

Следующий недостаток ABS — это увеличение тормозного пути.

В специфических ситуациях несколько метров могут быть значительной цифрой, чтобы избежать столкновения.

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Еще один большой недостаток, связанный с неэффективностью ABS — это использование шипованной резины, которая повышает сцепление.

Если автомобиль движется на такой резине по льду или снегу, то система ABS может срабатывать некорректно и тогда вероятность неуправляемого заноса становится выше. Обычно такое случается из-за неправильного распределения тормозного ресурса на суппорт.

Также проблемы с функционированием антиблокировочной системы часто возникают во время движения по заснеженной проселочной дороге.

Колеса автомобиля набирают большие массы снега, что не позволяет корректно распределять тормозную силу. Тогда система ABS посчитает, что колеса не заблокированы, но при этом авто будет медленно скользить по дороге.

Последний наиболее существенный минус ABS — это ее техническая неисправность.

Больше всего этого связано с износом датчиков и встречается такое только у старых машин. Если водитель обнаружил трудности управления и низкую эффективность торможения при исправной тормозной системе, то проблема может заключаться в поломке ABS. В таком случае придется обратиться в автосервис.

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