Как выбрать зеркало-видеорегистратор

Зеркало заднего вида с функцией видеорегистратора — очень полезное современное устройство. Они универсальны, просты с конструктивной точки зрения. Так как внешне похожи на обычные зеркала, то они не привлекают внимание посторонних.

Основные характеристики

При выборе зеркала с видеорегистратором нужно обратить внимание на функционал самого регистратора. В настоящее время в продаже присутствует много различных вариантов с множеством "наворотов", которые могут быть нужными, а могут быть бесполезными.

Формат сохранения файлов. Обычно avi или mp4, универсальные форматы.

Разрешение камеры. От разрешения зависит качество изображения, чем выше — тем лучше.

Угол обзора. Следует выбирать из тех, которые имеют угол обзора 120 градусов и выше.

Наличие датчика удара. С помощью такого датчика камера включается в момент удара на парковке, например.

Частота кадров. Обычная — 25 в сек.

Режим ночной съемки.

Собственный аккумулятор хорошей емкости позволит вести съемку долгое время даже при выключенном двигателе.

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Плюсы и минусы зеркал с регистратором

Зеркала обладают рядом преимуществ:

Они универсальны, подходят к любому типу авто.

Внешний вид похож на вид обычного зеркала.

Размер зеркала, как правило, несколько больше обычного, что увеличивает обзор водителя.

На поверхности стекла есть покрытие-антиблик, которое приглушает свет ярких фар идущих сзади автомобилей.

Покупка может сэкономить средства, так совмещает несколько устройств в одном.

Некоторые модели имеют специальный солнцезащитный козырек над камерой, чтобы в солнечную погоду для повышения качества съемки.

За счет шарнирного крепления можно изменять угол обзора.

Выбирая разрешение камеры, можно управлять объемом записи на носителе.

Для повышения безопасности движения задним ходом предусмотрена парковочная камера.

Кроме перечисленных плюсов, недостатки у зеркал с видеорегистраторами тоже имеются:

Устройство необходимо подбирать по собственным размерам, чтобы совпадали длина крепления и толщина зеркала.

Крепеж для штатного зеркала может не выдержать вес зеркала с регистратором, и при сильной встряске оно отсоединится.

Высокая стоимость зеркала хорошего качества.

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Что нужно знать о подключении

К зеркалу можно подключать камеру для обзора заднего вида. Чтобы это выполнить, нужно через салон и багажник протянуть соответствующие провода. Если нужно, чтобы камера снаружи работала только при переключении на заднюю передачу, то нужно подключать к цепи фонарей заднего хода. Провода стоит спрятать под обшивку в салоне. Наружную камеру можно закрепить в накладке крышки багажника или рамке госномера.

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Фото: gadget4me.ru