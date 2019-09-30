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Автор Татьяна Ефремова

Как выбрать зеркало-видеорегистратор

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Зеркало заднего вида с функцией видеорегистратора — очень полезное современное устройство. Они универсальны, просты с конструктивной точки зрения. Так как внешне похожи на обычные зеркала, то они не привлекают внимание посторонних.

Основные характеристики

При выборе зеркала с видеорегистратором нужно обратить внимание на функционал самого регистратора. В настоящее время в продаже присутствует много различных вариантов с множеством "наворотов", которые могут быть нужными, а могут быть бесполезными.

  • Формат сохранения файлов. Обычно avi или mp4, универсальные форматы.
  • Разрешение камеры. От разрешения зависит качество изображения, чем выше — тем лучше.
  • Угол обзора. Следует выбирать из тех, которые имеют угол обзора 120 градусов и выше.
  • Наличие датчика удара. С помощью такого датчика камера включается в момент удара на парковке, например.
  • Частота кадров. Обычная — 25 в сек.
  • Режим ночной съемки.

Собственный аккумулятор хорошей емкости позволит вести съемку долгое время даже при выключенном двигателе.

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Плюсы и минусы зеркал с регистратором

Зеркала обладают рядом преимуществ:

  • Они универсальны, подходят к любому типу авто.
  • Внешний вид похож на вид обычного зеркала.
  • Размер зеркала, как правило, несколько больше обычного, что увеличивает обзор водителя.
  • На поверхности стекла есть покрытие-антиблик, которое приглушает свет ярких фар идущих сзади автомобилей.
  • Покупка может сэкономить средства, так совмещает несколько устройств в одном.
  • Некоторые модели имеют специальный солнцезащитный козырек над камерой, чтобы в солнечную погоду для повышения качества съемки.
  • За счет шарнирного крепления можно изменять угол обзора.
  • Выбирая разрешение камеры, можно управлять объемом записи на носителе.
  • Для повышения безопасности движения задним ходом предусмотрена парковочная камера.

Кроме перечисленных плюсов, недостатки у зеркал с видеорегистраторами тоже имеются:

  • Устройство необходимо подбирать по собственным размерам, чтобы совпадали длина крепления и толщина зеркала.
  • Крепеж для штатного зеркала может не выдержать вес зеркала с регистратором, и при сильной встряске оно отсоединится.
  • Высокая стоимость зеркала хорошего качества.

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Что нужно знать о подключении

К зеркалу можно подключать камеру для обзора заднего вида. Чтобы это выполнить, нужно через салон и багажник протянуть соответствующие провода. Если нужно, чтобы камера снаружи работала только при переключении на заднюю передачу, то нужно подключать к цепи фонарей заднего хода. Провода стоит спрятать под обшивку в салоне. Наружную камеру можно закрепить в накладке крышки багажника или рамке госномера.

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Фото: gadget4me.ru

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