Как выбрать зеркало-видеорегистратор

Зеркало заднего вида с функцией видеорегистратора — очень полезное современное устройство. Они универсальны, просты с конструктивной точки зрения. Так как внешне похожи на обычные зеркала, то они не привлекают внимание посторонних.
Основные характеристики
При выборе зеркала с видеорегистратором нужно обратить внимание на функционал самого регистратора. В настоящее время в продаже присутствует много различных вариантов с множеством "наворотов", которые могут быть нужными, а могут быть бесполезными.
Собственный аккумулятор хорошей емкости позволит вести съемку долгое время даже при выключенном двигателе.
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Плюсы и минусы зеркал с регистратором
Зеркала обладают рядом преимуществ:
Кроме перечисленных плюсов, недостатки у зеркал с видеорегистраторами тоже имеются:
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Что нужно знать о подключении
К зеркалу можно подключать камеру для обзора заднего вида. Чтобы это выполнить, нужно через салон и багажник протянуть соответствующие провода. Если нужно, чтобы камера снаружи работала только при переключении на заднюю передачу, то нужно подключать к цепи фонарей заднего хода. Провода стоит спрятать под обшивку в салоне. Наружную камеру можно закрепить в накладке крышки багажника или рамке госномера.
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Фото: gadget4me.ru
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