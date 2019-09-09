Подушка безопасности: типы и как они работают

Сейчас редко встретишь автомобиль, в котором бы отсутствовали подушки безопасности. В любом автомобиле их, минимум, две, в большинстве случаев их около 6, в премиум-авто их число достигает 10. Тем не менее, они могут различаться как по качеству, так и по функции. Разбираемся в типах подушек безопасности, читая статью ниже.

Фронтальная подушка

Основной тип подушек безопасности — фронтальная подушка. Она устанавливается в передней панели салона авто и рассчитана на предотвращения получения травм водителем и пассажиром на переднем сидении в случае лобового столкновения или другого удара, нанесенного в переднюю часть авто. Размер подушек для водителя и пассажира на переднем сидении отличается, так как водительская подушка выстреливает из руля, и должна заполнять меньшее пространство, чем та, что срабатывает для пассажира.

Боковые подушки

Этот тип подушек менее распространен и нацелен на защиту плеч, живота, таза. Они располагаются спереди и позади салона и активируются при боковом ударе. Обычно они вставлены в сидения и обшивку авто. Такие подушки не являются популярным средством безопасности, они обычно отсутствуют в автомобилях среднего класса. Кроме того, их наличие требует соблюдения особых правил: в карманы сидений нельзя класть острые или громоздкие предметы — они будут препятствовать срабатыванию подушек и могут навредить человеку.

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Коленные подушки

По названию легко можно понять, для чего служит этот тип подушек — для защиты коленей в момент столкновения. Они установлены под рулем, соответственно, предназначены исключительно для водителя, которому, в свою очередь, необходимо настроить свое сидение так, чтобы между ним и нижней панелью было пространство.

Защитные шторки

Этот элемент не является типом подушки безопасности, но тоже срабатывает в момент удара и имеет целью защитить голову пассажиров и водителя от осколков стекол. Такие шторки установлены в потолке боковой части салона, над окнами, в передней части авто или в задней, в зависимости от типа комплектации.

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Подушки и ремни

Многие владельцы авто думаю, что в автомобиле достаточно одного средства защиты при аварии: ремни или подушки. Тем не менее, и те, и другие не могут гарантировать вашей безопасности на сто процентов. Ремни могут нанести серьезные гематомы при ударе, а подушки не пристегнутого человека встретят на скорости раскрытия в 200 км/ч. Оба этих элемента предназначены для совместной работы. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из них.

Стоит помнить

Дорогие модели автомобилей отличаются высокой продуманностью системы, а значит более сложны в отношении правил использования. Подушки в таких авто не сработают, если ремень не пристегнут в связи с неизбежными повреждениями в случае аварии, поэтому, садясь за руль, убедитесь, что вы и ваши пассажиры пристегнуты.

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Фото: vistanews. ru