Сейчас редко встретишь автомобиль, в котором бы отсутствовали подушки безопасности. В любом автомобиле их, минимум, две, в большинстве случаев их около 6, в премиум-авто их число достигает 10. Тем не менее, они могут различаться как по качеству, так и по функции. Разбираемся в типах подушек безопасности, читая статью ниже.
Фронтальная подушка
Основной тип подушек безопасности — фронтальная подушка. Она устанавливается в передней панели салона авто и рассчитана на предотвращения получения травм водителем и пассажиром на переднем сидении в случае лобового столкновения или другого удара, нанесенного в переднюю часть авто. Размер подушек для водителя и пассажира на переднем сидении отличается, так как водительская подушка выстреливает из руля, и должна заполнять меньшее пространство, чем та, что срабатывает для пассажира.
Боковые подушки
Этот тип подушек менее распространен и нацелен на защиту плеч, живота, таза. Они располагаются спереди и позади салона и активируются при боковом ударе. Обычно они вставлены в сидения и обшивку авто. Такие подушки не являются популярным средством безопасности, они обычно отсутствуют в автомобилях среднего класса. Кроме того, их наличие требует соблюдения особых правил: в карманы сидений нельзя класть острые или громоздкие предметы — они будут препятствовать срабатыванию подушек и могут навредить человеку.
Читайте также: HYUNDAI создал приложение для управления автомобилями с помощью мобильного телефона
Коленные подушки
По названию легко можно понять, для чего служит этот тип подушек — для защиты коленей в момент столкновения. Они установлены под рулем, соответственно, предназначены исключительно для водителя, которому, в свою очередь, необходимо настроить свое сидение так, чтобы между ним и нижней панелью было пространство.
Защитные шторки
Этот элемент не является типом подушки безопасности, но тоже срабатывает в момент удара и имеет целью защитить голову пассажиров и водителя от осколков стекол. Такие шторки установлены в потолке боковой части салона, над окнами, в передней части авто или в задней, в зависимости от типа комплектации.
Читайте также: Чтобы аккумулятор служил долго: дорожные советы
Подушки и ремни
Многие владельцы авто думаю, что в автомобиле достаточно одного средства защиты при аварии: ремни или подушки. Тем не менее, и те, и другие не могут гарантировать вашей безопасности на сто процентов. Ремни могут нанести серьезные гематомы при ударе, а подушки не пристегнутого человека встретят на скорости раскрытия в 200 км/ч. Оба этих элемента предназначены для совместной работы. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из них.
Стоит помнить
Дорогие модели автомобилей отличаются высокой продуманностью системы, а значит более сложны в отношении правил использования. Подушки в таких авто не сработают, если ремень не пристегнут в связи с неизбежными повреждениями в случае аварии, поэтому, садясь за руль, убедитесь, что вы и ваши пассажиры пристегнуты.
Читайте также: Самые надежные семейные автомобили
Фото: vistanews. ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.