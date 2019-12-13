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Автор Ирина Гусакова

Самые значимые модели машин из 80-х

Авто

В 1980-е появилось много всего нового. Новые технологии, материалы, электроника, концепции и открытия позволили создать огромное количество всего нужного и важного для человеческой цивилизации. Именно тогда была создана система электронного голосового предупреждения в автомобилях. В некоторых случаях, таких как низкий уровень бензина или оставленная открытой дверь, она сообщала об этом человеческим голосом, что по тем временам выглядело настоящей фантастикой.

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Фото: autowp.ru

Автопроизводители тогда не пытались внедрить футуристические технологии для демонстрации, скорее, они стремились повысить безопасность своих транспортных средств. Следует помнить, что это было за многие годы до появления Siri. Конечно, в наши дни в подобном нет необходимости. Это всего лишь пример того, какими странными, провидческими и устремленными в будущее были машины 1980-х.

Datsun Maxima, 1981

Каждая машина модели 810 Nissan Maxima, произведенная в 1981 и 1982 годах, пережила ребрендинг и стала Datsun Maxima. Эти маленькие седаны имели голосовую систему предупреждения с приятным женским голосом. Это была первая "говорящая машина", продаваемая в США. Сказать она могла только одну фразу: "Пожалуйста, выключите фары", это было так необычно, что вскоре и некоторые другие производители снабдили свои машины подобными системами.

PU11 Maxima, 1987

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Фото: drom.ru

В 1987 году эта модель предложила свежий взгляд на дизайн корпуса и салона. Все ее версии, как седан, так и универсал, имели автоматический ремень безопасности, бортовой компьютер, обогреваемые передние сиденья и голосовую систему предупреждения. Последняя имела все тот же приятный женский голос, но количество сообщений теперь увеличилось. Машина напоминала об открытой двери и оставленном ключе зажигания. Стильная и высокотехнологичная для своего времени, PU11 была эффектной машиной и пользовалась популярностью.

Nissan 300ZX, 1985

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Фото: conceptcarz.com

В 1985 году Nissan отказался от представления своих машин, как Datsun, и начал работать над созданием стильных спорткаров и седанов с запоминающейся внешностью. Nissan 300ZX был более мощным и аэродинамичным, чем его предшественник, 280ZX. Машина не только получила более мощный двигатель и современный по тем временам облик. Ее голосовой помощник стал намного сложнее. Он предупреждал теперь о том, что машина движется на ручном тормозе, указывал на открытую дверь и даже уточнял, о какой стороне идет речь. Особенно удобным считалось голосовое предупреждение о низком уровне бензина.

Кабриолет Chrysler Town & Country, 1984

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Фото: detroit.in.ua

Не желая отставать от конкурентов, Chrysler также установил в своих машинах систему голосового предупреждения. Впрочем, в том, что касалось выпущенного в 1984 году кабриолета Town & Country, голосовой помощник скорее был призван оправдать высокую цену автомобиля. Помимо всего прочего, электронные системы машины включали компьютер для путешествий, умевший вычислять примерное время, оставшееся до прибытия, километры, на которые хватит топлива, среднюю скорость движения и расход бензина.

Chrysler LeBaron GTS, 1984

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Фото: commons.wikimedia.org

Chrysler немало экспериментировал с электронными голосовыми помощниками. Так, модель LeBaron GTS неожиданно получила мужской компьютеризированный голос. При этом некоторые пользователи жаловались, что помощник переносил их в подростковые времена, так как его сообщения больше всего напоминали "советы от бати". Так, он говорил: "Не забудьте ключи", "Пожалуйста, закройте дверь водителя" и многое другое, что звучало больше как лекции, так как вряд ли можно найти трезвого и пребывающего в своем уме водителя, который забудет закрыть свою дверь перед тем, как поехать. Машина была слишком говорливой, что раздражало некоторых владельцев.

Фото: fotostrana. ru

Темы ретро модель история автомобиль технологии 80-х
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