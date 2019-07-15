Топ-4 гибридных внедорожников﻿

В наши дни гибридные автомобили существуют не только в виде седанов или хэтчбеков. Гибридной может теперь быть любая машина, вплоть до практичных внедорожников. Гибридные кроссоверы, небольшие и даже полноразмерные гибридные внедорожники, которые вмещают до семи человек, все чаще встречаются на дорогах.



Самый проходимый «Электро-внедорожник». Anton Avtoman.

Гибридный внедорожник предлагает не только достаточно места для груза и пассажиров, но и существенную экономию топлива. Для тех, кто ищет автомобиль, который одновременно предложит и достаточную проходимость, и не ударит по кошельку расходами на бензин, такие машины могут быть идеальным выбором. Основываясь на данных продаж в 2018 году, можно определить несколько самых популярных гибридных внедорожников.

BMW X5 Plug-in Hybrid

Инновационный BMW X5 Plug-In Hybrid, появившийся в 2016 году, имеет множество приятных особенностей. Эту машину можно заряжать, просто воткнув вилку ее провода в обычную домашнюю розетку. У машины есть только один вариант: премиум, который подразумевает кожу, металл и настоящее дерево в оформлении невероятно просторного салона. Роскошная машина имеет все, чем прославилась компания BMW, плюс все информационные и развлекательные технологии, какие можно ожидать от современной машины.

Porsche Cayenne Hybrid

Для тех, кто хочет иметь гибридный внедорожник, который будет одновременно экологически чистым и спортивным, Porsche Cayenne Hybrid 2016 года будет лучшим выбором. Этого гибридный кроссовер рассчитан на пять человек, имеет простую систему зарядки и адаптивную подвеску, позволяющую ровную и тихую езду. Шестицилиндровый турбированный двигатель объемом 3 литра хоть и является гибридным, но предложит немалую мощность и позволит почувствовать себя за рулем мощного и маневренного автомобиля.

Nissan Pathfinder Hybrid

Другим великолепным примером гибридного внедорожника является Nissan Pathfinder Hybrid, представленный в 2014 году, он имеет четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра. Любителям большой скорости может понравиться версия с турбированным двигателем. Эта машина представляет собой один из немногих семиместных гибридных внедорожников на рынке, что делает его едва ли не лучшим выбором для тех, кто хочет мощную машину с просторным салоном и объемным багажником.

Infiniti QX60 Hybrid

Доступная в версиях с передним и полным приводом, Infiniti QX60 Hybrid 2016 года будет прекрасным выбором для тех, кто ценит в машинах, прежде всего, великолепный дизайн и комфортные сиденья. Имея в салоне место для семи человек, оснащенная двигателем объемом 2,5 литра, Infiniti QX60 Hybrid также предлагает владельцу и пассажирам насладиться невероятным качеством звуковой системы, что сделает поездку еще более приятной и незабываемой.

Фото: themotorreport.com.au

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