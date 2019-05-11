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Автор Ксения Семенова

Внезапно увеличился расход моторного масла: одна из причин — износ ЦПГ

Авто

Внезапно увеличившийся расход моторного масла — тревожный сигнал для автолюбителя. О каких проблемах может говорить проснувшийся аппетит двигателя, и — основное — как избежать серьезных проблем, расскажем ниже.

Внезапно увеличился расход моторного масла: одна из причин — износ ЦПГ

Известный факт, что срок службы мотора не в последнюю очередь зависит от объема и качества смазки, заливаемой в "движок". Регулярно проверяя уровень масла, и ведя учет его расхода, автолюбитель получает реальную возможность минимизировать риск поломки двигателя. Чтобы правильно оценить вероятность, нужно точно понимать, какое потребление смазки входит в рамки нормального расхода на определенном автомобиле. В основном всегда эта информация присутствует в инструкции.

Какие бы показатели нормы не прописывались в руководстве по использованию транспортного средства, вечно им следовать невозможно, ведь со временем мотор изнашивается, что является обычным процессом. Ввиду этого, если автомобиль существует уже более двух десятков лет, удивляться заметно усилившемуся аппетиту не стоит. Другая ситуация, когда транспортное средство новое, или расход подскочил уж слишком резко.

Причины увеличившегося расхода смазки

Приведем самые часто встречающиеся причины увеличившегося расхода смазки. Первое — некачественное масло. Если владелец авто сомневается в продукте, следует заменить его на другой, более подходящий по характеристикам двигателя.

Второй пункт — повышенный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Подтвердит факт наличия именно этой проблемы сизый дым во время движения и уменьшение компрессии. К сожалению, для устранения неполадок придется выложить приличную сумму — поломанные элементы следует заменить на новые.

Если усилившийся аппетит происходит вкупе с сизым дымом, увеличением расхода топлива и заметным уменьшением мощности двигателя, значит, скорее всего, автолюбитель столкнулся с проблемой потери подвижности маслосъемных колец. В данном случае дорога одна — в автосервис.

Происходит и такое, что автомобилисты жалуются на неравномерный расход смазки. Например, когда при быстром движении по трассе аппетит мотора входит в установленные рамки, а в городе — значительно превышает норму. Этот симптом говорит о поломке маслосъемных колпачков, которые рекомендуется заменить вместе с направляющими и клапанами.

Ну и напоследок, повышенный расход масла может свидетельствовать о каких-либо утечках. Если смазка "уходит" в моторный отсек, нужно посмотреть состояние ЦПГ и рабочую деятельность системы вентиляции картера, после чего заткнуть "щель". Когда масло "убегает" через выхлопную трубу, скорее всего, все дело в сальнике или турбокомпрессоре. Но самое печальное, что может произойти, — попадание смазки в систему охлаждения, где она соединяется с антифризом. Выход в данном случае один — ремонт двигателя.

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Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном
Куратор: Игорь Моржаретто
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