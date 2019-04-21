Прогрев коробки передач разных типов: у каждой свои особенности

Современные автомобили отличаются широким спектром устанавливаемых на них коробок передач. Это может быть классическая механическая коробка, гидротрансформаторный автомат, роботизированная трансмиссия или вариатор. У каждого типа трансмиссии есть свои особенности работы в условиях экстремальной погоды.

Механическая коробка передач

Она является классическим автомобильным узлом, который служит верой и правдой уже сто двадцать лет. За это время принцип работы механической коробки почти не изменился, хотя она стала намного надежнее. Эксплуатировать подобную трансмиссию можно практически в любых погодных условиях. Именно по этой причине механика устанавливается на технику, предназначенную для работы в тяжелых климатических условиях.

Как правило в механической коробке используется синтетическое масло, которое рассчитано на весь период эксплуатации автомобиля. Другое дело — это вопрос о том, каков этот самый период и что на этот счёт думает производитель. На практике у каждого производителя срок эксплуатации их автомобилей разный.

Обычные мягкие зимы маслу в механической коробке не помеха. Но если речь идет о сильных морозах около -30 градусов, то, естественно, такое масло будет густеть.

Особо прогревать механическую коробку не нужно. После того как завели машину, нужно дать прогреться мотору и спустя несколько минут можно ехать. Важно в начале движения на холодной машине не давать сильную нагрузку на коробку. После того как машина тронется, механическая коробка прогреется в течение нескольких минут.

Классический автомат

Появлению такого автомобильного чуда, как классическая автоматическая коробка, мы обязаны всемирно известному автоконцерну General Motors. Это очень сложное по своей конструкции устройство с гидротрансформатором, который в случае поломки требует дорогостоящего ремонта.

Крыльчатки, которые вращаясь, передают крутящий момент от двигателя к гидротрансформатору, находятся на минимальном расстоянии и вращаются в масле. Поскольку трущихся частей в такой коробке особо нет, то, соответственно, и прогревать ее следует как в варианте, описанном выше.

Принцип и последовательность действий таковы. Сначала надо дать поработать мотору несколько минут, а после переключить коробку в положение D и, удерживая тормоз, дать возможность маслу немного разболтаться. Через минуту то же самое действие проделываем с ручкой переключений в положение R.

Кстати, важно сказать о том, что некоторые автолюбители, зная, что коробку надо прогреть, но при этом не хотят держать тормоз, используют ручник. Сами в это время могут выйти из машины и чистить стекла. Делать так нельзя. Дело в том, что в этом случае автоматика машины считает, что автомобиль не может ехать из-за препятствия и увеличивает нагрузку на гидротрансформатор. А повышенная нагрузка — это именно то, чего нам совершенно не нужно.

Трансмиссия "робот"

Коробка, представляющая стандартный "робот", — не очень сложное устройство. По сути, это обычная механическая коробка, дополненная электронным блоком управления и актуатором. Эти устройства довольно недорогие и сегодня их устанавливают на некоторые модели новых машин.

В машинах с такой коробкой передач установлено несколько приводов, которые выполняют роль сцепления. У этих приводов имеется по несколько тяг. На сильном морозе тяги замерзают и очень тяжело двигаются. Электронная система управления в этом случае "не понимает", что происходит, и даёт сбой.

На роботизированных коробках с одним сцеплением сразу трогаться с места нельзя. Надо поднять температуру на несколько градусов. Но в режиме D держать машину тоже нельзя, иначе произойдет сбой в электронике автомобиля, и машина перейдет в аварийный режим.

Роботы с двумя сцеплениями невероятно сложны. Не будем подробно останавливаться на их устройстве, но надо отметить, что эти коробки не любят быстрой езды и прогревать их нужно подольше.

Вариатор

Если говорить о вариаторах, то это именно та коробка, которая меньше всего предназначена для использования в сильные морозы. Проблема в том, что его невозможно прогреть на холостом ходу.

Для того чтобы нагреть коробку, надо двигаться, но очень медленно. Устройство такой коробки несложное, но греть ее нужно. Поэтому сначала немного следует разогреть двигатель, затем нужно не спеша отправляться по своим делам.

Выводы

Все перечисленные выше рекомендации имеют поверхностную пользу. Каждый автомобилист должен знать, какая именно трансмиссия у него установлена и какие требования к ее разогреву предъявляет производитель. Очень важно владеть информацией и правильно ее использовать. Лучше всего позвонить или подъехать к дилеру и проконсультироваться со специалистами. Они всегда дадут несколько толковых советов по эксплуатации коробки и других узлов автомобиля. А также нужную информацию можно получить на интернет-форумах и в тематических группах. Опытные владельцы машин с такими же коробками передач дадут несколько полезных рекомендаций.

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