Буксировка автомобиля: правила езды

Иногда водитель сталкивается с проблемой, что автомобиль вышел из строя, а на сервис добраться самостоятельно не получается. Обычно прибегают к буксировке автомобиля. Но если не работает рулевая или тормозная системы, следует вызывать эвакуатор. В других случаях можно воспользоваться буксировкой.

Что нужно при буксировке?

Главное, что нужно для буксировки автомобиля, это буксировочный трос. Его можно купить на любом авторынке или в автомагазине. Хорошим делом будет купить его заранее и не ждать подходящего для применения случая. У предусмотрительного водителя всегда есть в багажнике такой трос.

Покупая трос, надо внимательно изучить его крепёжные узлы. Также внимательно надо осмотреть крюки, они должны свободно цепляться за проушины и также свободно сниматься. Если во время буксировки крюк выскочит, это может сильно повредить кузов. Для стандартного легкового автомобиля подойдет трос с усилием в десять тонн. Трос для буксировки — это не та вещь, на которой следует экономить. Дешёвый трос может порваться в первый же день использования. Отсюда трата нервов и времени.

Правила езды при буксировке

Буксируя автомобиль, надо быть очень осторожным. Причем это касается как того, кто буксирует, так и водителя буксируемого транспорта. Тот, кто тащит за собой машину, должен ехать медленно и без резких рывков. Особенно важно при этом стараться предсказывать развитие дорожной ситуации. Например, проезжая на светофоре, надо понимать, что за вами машина, поэтому надо проехать светофор так, чтобы обе машины проехали перекресток на зеленый.

Важно постоянно наблюдать за буксируемой машиной в зеркала. Это даст возможность оценить дорожную ситуацию позади, а также поможет понять, если у буксируемого автомобиля что-то не так.

Во время начала движения надо избегать резких рывков. Даже самый крепкий трос может лопнуть от сильного рывка. Лучше трогаться медленно, но при этом давать больше газу, поскольку вес вашего автомобиля вырастает почти вдвое. Плавное беспрерывное движение со скоростью двадцать км/ч. намного лучше, чем постоянно дёргаться и резко тормозить.

Намного сложнее управлять буксируемой машиной. Главное, держать ключ в замке зажигания, иначе руль будет заблокирован и машина станет неуправляемой.

Натяжение троса зависит от водителя буксируемого автомобиля

При буксировке машины есть ещё один неприятный момент. Если двигатель не работает, надо быть готовым к тому, что не будут работать гидроусилители руля и тормозов. Руль в данной ситуации придется крутить с огромным усилием, и также придется давить на тормоза. Для начинающих автолюбителей это кажется настоящей катастрофой и многие просто боятся так передвигаться. Но если вы опытны и не боитесь трудностей, тогда надо внимательно следить за натяжкой троса. Важно, чтобы трос не волочился по земле, иначе он попадет под колеса и обязательно порвётся. Именно от водителя буксируемого автомобиля зависит состояние натяжения троса.

Важно договорится с водителем, который буксирует автомобиль о системе коммуникации. Если работает клаксон хорошо, если нет, то желательно держать телефон в режиме громкой связи.

Фото: carnovato. ru