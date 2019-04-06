Звёздные тачки: машины из гаража Брэда Питта

Будучи одним из самых знаменитых и популярных голливудских актеров, Брэд Питт на протяжении многих лет остается воплощением мужественной привлекательности. Сыграв в большом количестве фильмов и самых разных персонажей, он остается одним из самых востребованных актеров современности. Что касается личной жизни актера, то стоит вспомнить его непродолжительный брак с известной актрисой Дженнифер Энистон.

Брэд Питт

Пара начала встречаться после того, как их агенты устроили им слепое свидание. Они появились вместе на красной ковровой дорожке во время вручения премии "Эмми" 1999 года, а в июле 2000 года состоялась их свадьба. Через несколько лет они развелись. Эти годы были одними из самых плодотворных для Питта. Последующий союз актера с актрисой Анджелиной Джоли закончился тоже разводом.

Как и любой звезде, ему подобает иметь гараж с большим количеством автомобилей. В том, что касается Питта, все они как нельзя лучше подходят его экранному образу мужчины сильного, решительного и способного справиться с любой проблемой.

Dodge Ram

В те годы, когда Питт встречался с Энистон, его нередко можно было видеть разъезжающим на пикапе Dodge Ram. Точные данные принадлежавшей актеру машины неизвестны. Но модель 2019 года имеет двигатель с шестью цилиндрами и объемом в 3,6 литра.

Dodge Ram

Jeep Grand Cherokee

У Питта явно имеется страсть к внедорожникам, как и у многих его бывших возлюбленных. Jeep Grand Cherokee модели 2019 года стоит примерно 32 тысячи долларов. Самая слабая версия имеет шестицилиндровый двигатель мощностью в 295 лошадиных сил. Самая мощная снабжается двигателем в 6,2 литра с восемью цилиндрами и 707 прячущимися в них лошадиными силами.

Chevrolet Camaro SS

Как и любой мужчина, Брэд временами хочет прокатиться на чем-нибудь помощнее. Для этого у него есть Chevy Camaro. Модель Camaro 2019 года имеет восьмицилиндровый двигатель объемом 6,2 литра и мощностью в 455 лошадиных сил, разгоняющий машину до скорости в 100 километров в час за 4,7 секунды. Достойный автомобиль для одного из самых мужественных актеров Голливуда.

Tesla Model S

Брэд Питт известен как активный защитник окружающей среды, что может объяснить, почему он стал обладателем этой машины. Впервые он был замечен за ее рулем в 2014 году. Вместе с ним в машине была Анджелина Джоли. Стоимость Tesla Model S составляет 85 тысяч долларов. На полном заряде аккумуляторов она может проехать более шестисот километров.

Mercedes-Benz G Wagon

В гараже у Брэда Питта немало впечатляющих машин, но нравится ему быть и за рулем этого не менее роскошного внедорожника. В Голливуде это сейчас одна из самых популярных машин. Модель 2019 года имеет стоимость 124 тысячи долларов. У нее четырехлитровый турбированный двигатель с восемью цилиндрами и готовыми вырваться на волю 416 лошадиными силами, которые разгоняют машину до 100 километров в час за 4,5 секунды.

И это не все крутые автомобили Брэда Питта...

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