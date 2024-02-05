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Александр Приходько
Сергей Клещев: настоящий следователь — честный и принципиальный

Следователь-криминалист рассказал, как правоохранительные органы справляются с новыми видами преступлений

6:49
Происшествия

Лучший следователь-криминалист рассказал, как правоохранительные органы справляются с новыми видами преступлений и как в этом помогает наука.

Следователь-криминалист рассказал, как правоохранительные органы справляются с новыми видами преступлений
Фото: Фото из личного архива Сергея Клещева

Уровень преступности в России в 2023 году продолжает снижаться по всем видам преступлений, кроме мошенничеств, сообщает ТАСС. За год их доля выросла на на 27,6%, причем 80% приходится на киберпреступления. Привести статистику в положительную динамику удастся только за счет развития криминалистики как науки. Совершенствованием подходов к расследованиям все более изощренных махинаций занимаются выдающиеся следователи, на счету которых самые запутанные и беспрецедентные дела.

Один из них — криминалист с 20-летним стажем Сергей Клещев, член международной ассоциации "Союз криминалистов и криминологов". Нестандартными решениями, которые помогли раскрыть целый ряд резонансных преступлений, он завоевал почетное звание "Лучший следователь". Эксперт также занимается исследовательской деятельностью и редактирует работы коллег, активно развивая науку следственного дела.

— Сергей, вы начали карьеру в начале двухтысячных, когда страна впервые столкнулась с новыми видами мошенничества — цифровыми. Расскажите, что помогало вам находить решения в случаях, у которых ранее не было прецедентов?

— Работа над раскрытием резонансных и запутанных преступлений требует тщательной подготовительной работы. Составление плана расследования и определение этапов допросов являются неотъемлемой частью этого процесса. При расследовании следователь должен детально планировать тактику и проведение качественных следственных действий — экспертизы и допроса, — а также уметь извлекать информацию из людей для сбора доказательства. Для обработки полученных фактов криминалисту нужно аналитическое мышление, а вот для разработки схем, которые помогут быть на шаг впереди преступника — творческое мышление. Сочетание этих навыков помогает находить и применять нестандартные подходы к резонансным делам.

— У вас на счету немало успешно раскрытых резонансных дел, например: о хищении нефтепродуктов в крупном размере, о переделе сферы влияния пассажирских перевозчиков, об обороте фальшивых долларовых купюр. Можете рассказать, какое из этих расследований запомнилось больше всего и почему?

— Все они отпечатались в моей памяти, однако дело о сбыте поддельных долларов США на территории ряда областей особенно запомнилось мне среди прочих. По оперативной информации на территории нашего региона действовала преступная группа, которая сбывала крупные партии фальшивых долларов США. Часть вырученных денежных средств от незаконного сбыта подделок фальшивомонетчики направляли на поддержку бандитских формирований на территории Северного Кавказа. Сотрудниками оперативных подразделений деятельность преступной группы сбытчиков была пресечена, а расследование уголовного дела поручили мне. Удалось установить, что группа состояла из межэтнических членов, отличалась строгой иерархией, сплочённостью, слаженностью действий, конспирацией. Расследование продвигалось очень тяжело — приходись преодолевать колоссальное сопротивление и буквально по крупицам собирать доказательства. Но несмотря на все противодействие, активные члены преступной группы были приговорены к длительному сроку лишения свободы, а незаконное финансирование террористических групп сокращено.

— Вам тогда вручили награду губернатора, а позже — высший знак МВД РФ "Лучший следователь". Как лучший представитель профессии скажите без каких качеств успеха в работе не будет?

— Профессиональные качества появляются во время обучения, либо в ходе работы, с опытом. Однако честность и принципиальность, уверенность в себе и навыки принятия решений в стрессовых ситуациях, задатки актерского мастерства, хладнокровие и выдержка у претендента на должность следователя должны быть в обязательном порядке.

— За ваш высокий уровень профессионализма и неравнодушие к развитию криминалистики вас пригласили в международную общественную организацию "Союз криминалистов и криминологов". Чем занимается профессиональное сообщество следователей?

— Довольно широким спектром деятельности. Сообщество объединяет лучших специалистов в области криминалистики, криминологии и смежных сфер, которые стремятся противодействовать преступности на разных уровнях. Некоторые следователи занимаются непосредственным раскрытием и расследованием преступлений — выполняют роль детективов, собирающих доказательства, ведущих допросы свидетелей и подозреваемых, анализирующих информацию и составляющих версии событий. Другие следователи занимаются совершенствованием законодательства — анализируют существующие проблемы в уголовном праве и предлагают пути их решения. Они могут принимать участие в разработке новых законов, направленных на более эффективное противодействие преступности и защиту прав граждан. Также в сообществе следователей есть эксперты, занимающиеся обучением и воспитанием профессиональных кадров — разрабатывают учебные программы, проводят тренинги и семинары, обмениваются опытом с коллегами и студентами. Участники сообщества также активно координируют исследования в области криминалистики и криминологии. Ученые и практикующие специалисты вместе проводят фундаментальные и прикладные исследования, которые способствуют разработке новых методик и технологий в борьбе с преступностью. Все эти направления деятельности объединяются одной общей целью — созданием безопасного и справедливого общества.

— Из перечисленного вы занимались буквально всем: расследовали дела, содействовали корректировке законодательства, помогали в воспитании молодых кадров и активно развивали науку — вы стали главным редактором трех научных трудов о работе следственных подразделений и расследовании киберпреступлений. Какое влияние наука оказывает на практику ведения следствия?

— Самое прямое. Сегодня из-за развития технического прогресса у преступников появилось огромное поле для "творчества". Всем нам знакомы, например, звонки так называемых сотрудников Сбербанка. Перед следователями встает колоссальное количество вопросов применения законодательства, использования методов и поиска новых инструментов для раскрытия преступлений и махинаций, не имеющих прецедентов. В современном мире, когда преступления становятся все более сложными и изощренными, наука криминалистики имеет ключевое значение для эффективного ведения следствия. Она улучшает процессуальные процедуры, разработку новых методов расследования и профессиональное развитие следователей. Все это способствует повышению эффективности и справедливости правосудия, что в конечном итоге приводит к безопасности и благополучию общества.!

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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