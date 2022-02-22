Эксперт по ЖКХ: сбивать сосульки с балконов и кондиционеров должны сами граждане

Куда обращаться с жалобами и предложениями по поводу снегоуборочных работ на крышах; какой техники безопасности следует придерживаться гражданам, когда коммунальщики чистят кровли от снега; кто отвечает за уборку наледи и сосулек на балконах и кондиционерах в жилых домах, рассказала Pravda.Ru эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

Клубок проблем

— Евгения, сегодня очень остро стоит проблема обрушения снега, сосулек и наледи с крыш домов. Почему эта тема так актуальна по сравнению с предыдущими годами?

— Во-первых, этой зимой выпали очень обильные осадки.

Во-вторых, обслуживающим компаниям не хватает квалифицированных рабочих: на крышу нельзя отправить человека без подготовки. И оборудование, которое используется при работах на кровле, должно быть сертифицировано, произведена проверка оборудования. Нужно своевременно проводить работы по очистке кровли, содержанию водостоков, потому что вода подтаивает и накапливается в воронках, подмерзает.

В-третьих, ненадлежащее содержание чердачных помещений. Они должны иметь определённый температурный режим; слуховые окна и продухи должны проветриваться, чтобы не подтаивал снег на кровле из-за слишком высокой температуры в чердачном помещении.

Этот комплекс проблем привёл к тому, что управляющие организации не осуществляют своевременно работы по сбросу, вывозу, отвалу снега. И становится небезопасно находиться рядом с такими объектами.

— Кто контролирует работу чистильщиков и несёт ответственность за их труд?

— За работу персонала, который обслуживает многоквартирный дом, отвечает управляющая организация. Управляющая организация должна планировать работу в зависимости от погодных условий, и с нужной периодичностью эти работы выполнять, в зависимости от интенсивности выпавших осадков. Когда прогнозируются снегопады, управляющая организация должна провести мобилизацию персонала, заблаговременно подготовить необходимое оборудование, инвентарь и организовать работы по сбросу снега с кровли, проверку исправности водостоков, проконтролировать, нет ли намерзания, обледенения. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, надо установить:

ограждения,

информационные стенды,

щиты.

— Как поступать людям, на которых обрушился снег, или у которых в результате таких работ пострадало имущество, например машина?

— За любой причинённый ущерб несёт ответственность управляющая организация.

Если произошло повреждение имущества или причинён вред здоровью, все претензии нужно направлять в управляющие организации.

Работу управляющей организации контролирует жилищная инспекция, а всё, что касается внешних наружных работ, — административно-техническая инспекция. В эти два контролирующих органа можно обратиться с жалобой на действия управляющей организации.

— Придерживаются ли техники безопасности рабочие, которые чистят фасады и крыши?

— Они обязаны придерживаться. Управляющая организация должна обеспечить безопасность проведения работ, в том числе технику безопасности для персонала. Они должны иметь нужную квалификацию, допуск к таким работам, они должны быть проинструктированы, оборудование должно иметь сертификацию. Стропы, которыми страхуются рабочие на крышах, и стропы, на которых они спускаются, если речь идёт о фасадных работах, должны пройти дополнительную сертификацию.

Всё по графику

— Существует ли график уборки крыш?

— Существуют нормативы. В Москве это так называемые ЖНМ (жилищные нормативы), которые предусматривают все виды работ с определённой периодичностью. Но поскольку снег выпадает без учёта периодичности работ, предусмотренных в инструкциях, там имеется примечание, что в дни выпадения снега работы производятся с большей интенсивностью.

Но есть поправка, что не допускаются работы на кровлях в тёмное время суток и в период интенсивного выпадения осадков.

Этим тоже может объясняться то, что управляющие организации не успевают сбрасывать снег: они ограничены и погодными условиями, и временем суток. Но это не препятствует тому, чтобы управляющая организация выставила ограждающие конструкции, предупредительные надписи, поставила щиты, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и припаркованного транспорта. То есть если невозможно сбросить снег в определённой ситуации, то они обязаны обеспечить безопасность прохожих.

— Какой техники безопасности стоит придерживаться горожанам во время работ?

— Во время работ обязательно должен находиться ещё один сотрудник внизу. То есть два, например, находятся на кровле, а один сотрудник находится внизу, предупреждает прохожих, что надо отойти, и даёт указания тем, кто на кровле. Если идёт большой поток пешеходов, рабочие должны прекратить сброс снега и подождать, пока пройдёт поток. Работник внизу предупреждает следующий поток, что сейчас будет сброс снега. Он просит пешеходов перейти на другую сторону улицы либо остановиться.

Пешеходам рекомендуется держаться подальше:

от крыш,

навесов,

балконов,

когда идут обильные осадки либо подтаивание снега, и надо почаще смотреть наверх.

— Куда жителям городов нужно обращаться с предложениями о чистке кровель?

— Есть контрольные организации, которые осуществляют надзор за проведением работ в жилищной сфере — это жилищная инспекция и административно-техническая инспекция. Но в большинстве городов сейчас есть сайты, горячие линии, на которые можно в круглосуточном режиме направлять сигналы о ненадлежащем содержании кровли и фасада дома.

И ещё одна рекомендация для самих жителей. Зачастую граждане делают остекление балконов, устанавливают кондиционеры, и на них тоже могут образовываться наледь, сосульки.

Ответственность за скопление на них наледи и снежных шапок несут граждане, которым принадлежат конструкции.

Конечно, управляющая организация должна выдавать предписания владельцам таких квартир, контролировать, чтобы предписания выполнялись. Если они не выполняются, то предпринимать активные действия, чтобы на таких конструкциях не накапливался снег и лёд, но в данном случае ответственность за обледенение таких предметов лежит на гражданах, и отвечают за последствия тоже сами граждане. Это они должны иметь в виду.