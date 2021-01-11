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Российские дипломаты научили испанцев расчищать снег

Мир » Европа » Евросоюз

Жители солнечного Мадрида оказались не готовы к обрушившемуся на город снегопаду, крупнейшему за несколько десятилетий. На помощь, как обычно, пришли русские.

Российские дипломаты научили испанцев расчищать снег

В прошедшие выходные на Пиренейский полуостров обрушилась "Филомена": снежная буря буквально засыпала Мадрид, целых 80 лет не видевший столько снега. Встал общественный транспорт, было прервано железнодорожное движение, нарушена работа аэропорта.

Созванный по этому поводу кризисный комитет попросил граждан помочь, расчистив от снега хотя бы подходы к домам. Однако далеко не в каждом испанском доме есть специальная широкая лопата для уборки снега, и местные жители взялись за подручные средства, включая сковородки и миски.

На помощь жителям Мадрида пришли сотрудники российского посольства. Соорудив лопаты самостоятельно, наши дипломаты "решительно вступили в борьбу с последствиями снежного циклона "Филомена" и дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин", — сообщает РИА Новости.

Белорусские дипломаты присоединились к этой "акции доброй воли", помогая расчищать снег и выталкивать засыпанные снегом машины.

"Нашли щётки, у соседа оказалась лопата для песка, не широкая, как надо для очистки снега, а узкая. Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками", — рассказал сотрудник белорусского диппредставительства в Испании Ярослав Ковальчук.

Удивлённым мадридцам оставалось только восхищаться и брать пример с дипломатов России и Белоруссии, привычных к большому снегу.

Автор: Людмила Черткова
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