Откуда берутся маньяки

Одного из самых жестоких маньяков в истории Андрея Чикатило арестовали 20 ноября 1990 года.

Его имя до сих пор вызывает неподдельный ужас у большинства людей. Скромный учитель, снабженец, инженер оказался серийным убийцей, педофилом, некрофилом и каннибалом. Женщины, девочки и мальчики — этот маньяк был "всеяден". Суд доказал 52 смерти от его рук…

Потом у него появились подражатели. Им на смену пришли другие маньяки. Почему имя Чикатило стало нарицательным?

Об этом состоялся разговор в студии "Правды.Ру". Гость Игоря Буккера — ученый-криминолог, профессор, писатель, сценарист, доктор юридических наук Даниил Корецкий.

Читайте начало интервью:

Почему сейчас стало больше серийных маньяков

— Вы были как-то привлечены в качестве консультанта к делу Чикатило…

— Когда серия появилась, не было Ростовской высшей школы МВД, был ростовский факультет Академии МВД СССР (заочного обучения).

К нам пришли сотрудники ГУВД и попросили составить психологический портрет, как сейчас модно говорить: "профайл". Мы взяли известные случаи — мировые, наши преступления, которые уже были раскрыты, и составили портрет.

И что интересно: когда Андрей Романович Чикатило был задержан, то оказалось, что ни по одному параметру он на наш портрет похож не был.

Но он вообще не подходил ни под один параметр, потому что он был позитивным членом общества:

работал — в том числе в детских коллективах;

имел семью;

дружил с соседями;

у него не было врагов;

не был замкнутым или истеричным.

Да и возраст у него был очень "взрослый" для маньяка, ибо маньяки в основном созревают к 30 годам и действуют до 30-40 лет. А этот уже за 40 орудовать начал.

И еще. Маньяк обычно выбирает жертвы однотипные. Например: это девочки. Или это женщины. Или это мальчики. А Чикатило нападал на всех. У него и мальчики есть среди жертв, и девочки, и женщины.

Есть еще один признак, про который не говорили. Почему-то журналисты про него не узнали, а между тем одно время считалось, что он выбирает жертв с дефектами челюстно-лицевого аппарата: там подряд несколько таких было:

у одной — заячья губа;

у другой — операция после заячьей губы;

у третьей — шинирование перелома челюсти.

На это обратили внимание следователи. Не могли не обратить: когда речь идет о маньяке, мы можем ожидать того, что это у него побудительная мотивация включается в результате определённой картинки.

Если помните, был некий Цюман. Про него говорили, что мотивацию на преступление у него включают черные колготки. Хоть это не совсем так, а может быть, и совсем не так, но тем не менее он вошел в историю криминалистики как "Черноколготочник". Даже по телевизору тогда говорили: "Женщины, не носите черные колготки, и это вас спасет".

Но на самом-то деле он не только на черные колготки реагировал.

И больше того, был эпизод, о котором тоже мало кто знает, а может, и никто не знает, кроме специалистов:

Когда он со своей сожительницей шёл домой из гостей, вдруг у него что-то перемкнуло, он на нее напал, повалил, стал душить и задирать ей юбку. И она ему говорит: "Ты что? Ты что? Сейчас домой придем, всё". И он пришел в себя, ее поднял, и они пошли домой.

Вот такие интересные зигзаги бывают у этой публики.

Спусковой крючок

— То есть маньяка можно остановить? Если сказать ему некую фразу?

— Фраза или определённое поведение — это психологический ключ. И какой именно сработает, сказать очень трудно.

Помните знаменитую серию про доктора Лектора? По-моему, называется "Красный дракон". Там у главного героя этот маньяк захватил сына, в одной из сцен он стоит с ножом у его горла, и герой пошел по пути того, чтобы его (маньяка) детство вспомнить, когда он претерпевал унижение, оскорбление от своих родителей.

И он стал ругать своего сына за то, что тот обмочился, стоя с ножом у горла. Дерзко его ругать, грубо. И всё. Это включило механизмы у маньяка такие, что он бросил мальчика и набросился на героя самого, увидев в нем того человека, который его третировал в детстве.

Но это ход сценариста, а что может включить, какой сигнал — никто не знает.

Как становятся маньяками

— Насколько связаны душевные травмы, полученные в детстве или в подростковом возрасте, с тем, что человек становится маньяком? Тут какие-то есть параллели?

— Мой учитель, профессор Антонян Юрий Миранович сотрудничает с институтом им. Сербского, изучая маньяков. И, в частности, глубоко анализирует все эти их "порывы души".

Так вот. В отношении одного маньяка он писал, что основы его поведения лежат в детских годах, когда мать, чтобы он не трогал свой половой орган, на него надевала прищепку. Ему, естественно, было больно, его это раздражало.

Потом он насиловал и убивал или пытался насиловать женщин именно из ненависти, злости на мать. Какие-то процессы в подсознании.

Кстати, Фрейд об этом, в общем-то, и говорил, что вырываются наружу все те сексуальные дефекты, погрешности, обиды, которые человек перенес в детстве. Эдипов комплекс и иже с ним.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева