Почему сейчас стало больше серийных маньяков

Серийные маньяки. В последнее время, кажется, началась какая-то эпидемия — их количество растёт в геометрической прогрессии.

То ли дело раньше: орудовал где-то на Западе знаменитый Джек-Потрошитель. И… всё.

И вдруг где-то к концу XX столетия эта тема стала приобретать размах мирового масштаба. Или это только кажется стараниями СМИ?

Об этом ведущий программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорь Буккер поговорил с писателем Даниилом Корецким.

— Маньяков, конечно, больше не стало. Дело в том, что о них стали больше писать. У нас, во всяком случае.

Простой пример. Есть мнение, что в Ростове маньяков больше, чем в любом другом городе.

Так стараниями журналистской братии сложилась легенда, что где-то возле города в земной коре есть какие-то разрывы, которые образуют "треугольник смерти". Якобы из них исходят какие-то там лучи, превращающие людей в маньяков.

Понятно, что ерунда полная, но она почему-то пошла в народ.

На деле же всё проще: в Ростове работал активно, к сожалению, рано ушедший из жизни психиатр Александр Бухановский, который раз в несколько лет собирал конференции по серийным убийствам, приезжали на них люди даже из дальнего зарубежья, собирались психиатры, сыщики, следователи, научные работники.

И много писали об этом.

Далёкие от криминалистики люди и охотники за сенсациями "родили мысль": все эти маньяки, про которых говорят, в Ростове и орудовали.

В начале 90-х годов кафедра, которую я тогда возглавлял, ростовская кафедра уголовного права и криминологии (тогда была Высшая школа МВД, потом Ростовский юридический институт МВД) изучила сексуальных маньяков, которые совершали преступления на территории Ростовской области. Мы взяли лет за 10. И вот на тот период таких маньяков было где-то 12.

Но всем им было очень далеко до Джека-Потрошителя.

Некоторые имели два эпизода, три. Самое большее — 6. Но все же это были серийные преступники-убийцы.

— А вы, может быть, даже как писатель, не задумывались о том, почему Джека-Потрошителя не обнаружили?

— Я не занимался этим вопросом. О Джеке-Потрошителе знаю как просто о ярком примере из мировой криминалистики. Но версии есть разные.

Там кто-то был убит, и после этого прекратилась череда нападений. Но маньяка убили или это совпадение — не знаю.

Мода "раскрывать" давние преступления

Сейчас очень часто "раскрывают" преступления прошлых лет и отвечают на какие-то загадки:

"Загадка перевала Дятлова". Но это с точки зрения и профессиональной, и логической просто смешно. 50 лет назад не раскрыли, а через 50 лет вдруг кто-то раскрыл.

Периодически возникают спекуляции — кто убил Есенина? Никто его не убивал, естественно, самоубийство.

Кто убил Маяковского? Опять: никто не убивал. Есть материалы, по которым можно судить.

То есть в этом плане говорить о том, что можно что-то раскрыть по Джеку-Потрошителю, это совершеннейшая утопия.

Сексуальные маньячки

— Мы говорим: сексуальный маньяк — то есть это мужчина. А сексуальные маньячки — такое возможно? В качестве исключения из правил?

— Когда-то был один состав — изнасилование (он и сейчас есть). И в учебниках, вообще-то, писали, что субъект изнасилования — это мужчина.

И в принципе это действительно было так из-за того, что мужчины вообще занимают большую часть в преступности, а в насильственной преступности практически 92%, а оставшиеся проценты для женщин — это ответная реакция на унижение, оскорбление, избиение со стороны мужей и сожителей.

Но сейчас есть еще такая статья: иные действия сексуального характера.

И прецеденты уже были.

Например, славный город Иваново — город ткачих. Незамужние ткачихи составляют большинство населения.

В журнале "Следственная практика" — его выпускала Генеральная прокуратура — описывались случаи, когда женщины-ткачихи нападали на мужчину, который, например, припозднился, и насиловали.

А об убийствах, которые бы совершала женщина на сексуальной почве, я никогда не слышал.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовила материал Ольга Лебедева