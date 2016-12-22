Убийство посла России. Взгляд из Турции

Писатель Харун Яхья в статье, специально предоставленной для публикации в Pravda.Ru, представил мнение всего турецкого народа о недавней кровавой расправе в Анкаре, убийстве российского посла Андрея Карлова. Автор прямо указал на виновников этой трагедии и выразил уверенность в том, что Турция и Россия на этот раз "не попадут в коварные ловушки".

Наши страны прилагают огромные усилия для нормализации прерванных отношений. За последние месяцы президенты двух стран провели несколько встреч на высшем уровне, был ратифицирован важный энергетический проект "Турецкого потока", началось активное торговое и военное сотрудничество. Россия и Турция в сотрудничестве с Ираном начали разрабатывать план политического урегулирования в Сирии, совместными усилиями мы приступили к спасению мирных жителей Алеппо. Но накануне решающей встречи министров иностранных дел трех стран был подло расстрелян в спину посол России в Анкаре господин Карлов.

Он приехал на открытие выставки, которая должна была обогатить отношения между двумя странами, открыть нам, гражданам Турции, величественные красоты России. Он выступал перед гостями, выражая надежду, что эта выставка поможет гражданам Турции полюбить Россию еще больше и понять ее душу, еще больше сблизит наши страны. Но злоумышленник стоял прямо за спиной, и сразу после этих слов он оборвал речь посла России навсегда, еще трое посетителей выставки были ранены. Террорист был уничтожен турецким спецназом, окружившим здание после теракта.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким господина посла, всему народу России. Да пребудет с ним милость и благословение Всевышнего. Посол Карлов был очень благородным человеком, настоящим дипломатом, его сердечность и открытость к людям импонировала всем, его любили и очень уважали в Турции.

Власти Турции были в тесном контакте с российскими официальными лицами с начала операции по освобождению выставочного центра. По инициативе президента России была сформирована команда специалистов двух стран для расследования преступления. Президент Путин и президент Эрдоган гневно осудили это подлое преступление, подчеркнув, что целью провокации был разрыв российско-турецких отношений, стремительное развитие которых вызывает бешенство определенных сил. Официальные ведомства двух стран подтвердили решимость сохранять конструктивный диалог во всех сферах, продолжить прикладывать усилия для выработки единства позиций, не оставив лазеек силам, стремящимся подорвать взаимное доверие.

Трагедия в Анкаре была нацелена на срыв встречи министров иностранных дел трех стран, г-на Лаврова, г-на Чавушоглу и г-на Зарифа. Но историческая встреча состоялась и дала положительные итоги. Стороны сделали совместное заявление о возобновлении политического процесса в Сирии. В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи, министр иностранных дел России г-н Лавров заявил, что Россия, Турция и Иран на сегодня выступают наиболее эффективным блоком, действующим ради разрешения сирийского кризиса и возвращения страны к мирной жизни. Министр Лавров подчеркнул, что сирийская проблема не может быть разрешена военным путем, путь к миру лежит через усилия дипломатии.

Россия, Турция и Иран поддержали приоритетную задачу сохранения территориальной целостности Сирии ради начала процесса примирения. Совместные действия трех государств позволили начать процесс эвакуации десятков тысяч мирных жителей из восточных районов Алеппо. Итоги встречи в Москве, вне сомнения, лучший ответ силам зла, которые стремятся продолжить уничтожение Сирии и всего региона в целом.

Правительство Турции организовало официальную церемонию похорон убиенного посла Андрея Карлова в Анкаре. На церемонии прощания с дипломатом собрались представители многих иностранных дипломатических миссий и официальные власти Турции, поддержав в самую трудную минуту супругу посла России. Турецкие военные с воинскими почестями сопроводили тело посла на борт самолета, который вернулся с ним в Россию. Во время церемонии прощания вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш произнес очень значимые слова: "Те, кто совершил это подлое нападение, хотели убить посла Карлова и ввергнуть наши страны в новый конфликт. Но они не убили его, нет, его имя теперь вписано в славную страницу в истории дипломатии. Посол Карлов отныне стал символом дружбы народов России и Турции, символом служения миру".

Мы сплотимся и сохраним этот диалог ради светлой памяти посла Карлова. Исполняя свою миссию в Анкаре на протяжении трех лет, он сделал очень много для укрепления политического, культурного и экономического диалога наших стран. Даже в период охлаждения отношений он проявил себя тонким профессионалом, патриотом своей страны, стремясь всем сердцем сблизить наши народы, осознавая ответственность, лежавшую на нем.

В последние месяцы турецкие СМИ постоянно публиковали все новые и новые материалы о теневом правительстве Британии, ее планах раздела Ближнего Востока. Россия также неоднократно поднимала вопрос роли Британии в разжигании кровопролития в Сирии и срывах любых мирных инициатив. Британия, контролировавшая этот регион на протяжении последних двух веков, первопричина всех конфликтов на этих землях. Сейчас, когда настают последние дни ее кровавого господства, когда ее план так называемого "решения сирийской проблемы" рухнул, она будет делать все, чтобы не дать России, Турции и Ирану восстановить мир на этих землях, ее цель — стравить нас, посеять страх, запугать. Нас будут пытаться взрывать, убивать, использовать все пути для дестабилизации обстановки в странах и регионе. Вспомним недавние попытки сорвать диалог России и Ирана, массированные информационные атаки мировых СМИ на Россию, попытки провалить процесс политического урегулирования в Сирии. Вспомним и недавние взрывы в Стамбуле, в результате которых погибли 44 сотрудника полиции, более 150 были ранены, спустя несколько дней нападение на автобус с солдатами в Кайсери. Все эти события и подлое убийство посла России являются звеньями одной цепи, их цель — разрушить зарождающийся новый геополитический союз, способный принести мир и стабильность всему ближневосточному региону.

Турция переживала невиданную атаку на свою государственность, убийство посла России сейчас, когда страны так активно ищут пути диалога, стало продолжением заговора против Турции. Но Турция понимает, откуда идут эти атаки, и готова им противостоять со всей решимостью. Наша цель — всестороннее укрепление союза с Россией и Ираном. Наша сила в единстве и сотрудничестве с Россией, и мы не дадим себя запугать.

Укрепление российско-турецких отношений сейчас, в условиях современной геополитической ситуации, жизненно важно. Мы обязаны приложить все усилия ради сплочения позиций, установления атмосферы доверия и прямого диалога на всех уровнях. Двусторонняя решимость и добрая воля вызывают яростную злобу теневого правительства Британии, на протяжении многих веков провоцировавшей и ввергавшей наши страны в пучину разрушительных и кровопролитных войн. Вне сомнения, сейчас их коварство будет проявляться с еще большей интенсивностью.

Наши страны прошли через сложные периоды истории взаимоотношений. Русские и турки заплатили огромную цену за сохранение своей государственности на этих землях. Но мы извлекли уроки из истории и можем сказать: "Нет, Турция и Россия не попадут в ваши коварные ловушки на этот раз".