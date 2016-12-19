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Источник Правда.Ру

Послу России в Турции "пачками" поступают угрозы

Мир

Послу России в Турции Алексею Ерхову продолжают поступать угрозы и оскорбления.

Об этом он рассказал ТК "Звезда".

"Буквально вчера и сегодня утром мне в соцсети "накапало": "Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных" и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови" и тому подобное", — рассказал Ерхов.

Зачем турки угрожают российскому послу

Ерхов подчеркнул, что за свою личную безопасность он не волнуется, так как его "хорошо охраняют", но не воспринимать всерьез такие сообщения невозможно, поскольку у них цель ясна — разжечь недоверие и ненависть между РФ и Турцией.

"Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений", — сказал дипломат.

Напомним, что об угрозах в свой адрес российский посол впервые сообщил 13 февраля. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Напомним, что в Турции уже не первый раз пытаются "выместить злость" на российских дипломатах: в декабре 2016 года в Анкаре был застрелен Андрей Карлов. Дипломата убил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. В то время сирийская армия при поддержке российской авиации вела наступление на позиции повстанцев в провинции Алеппо.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру"

Владимир Путин: Андрей Карлов ушел из жизни на боевом посту

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова.

Дипломат был убит 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре.

"Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич", — начал встречу Путин с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.

"Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", — сказал президент.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родным и близким дипломата. По словам главы государства, Карлов "был интеллигентным и добрым человеком".

"Совершенное преступление — это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", — сказал Путин.

"Ответном на это может быть только одно — усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", — добавил российский президент.

Также стало известно о договоренности Путина и Эрдогана относительно того, что РФ направит в Турцию следственную группу для расследования убийства посла.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, Алтынташ окончил полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет он служил в спецназе в Анкаре.

Кроме Карлова, при нападении ранения получили еще три человека, одного уже выписали из медучреждения.

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