О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"?

Про итогам визита Путина в Японию возбудилась "патриотическая" и либеральная публика. Обе делают одинаковый вывод о "торговле территориями" с целью найти выход из санкционного режима. Чего на самом деле ждать от прошедших переговоров? Южные Курилы перейдут под контроль Японии? Или триллион йен уйдет на благо России, а Япония останется без островов?

Торговля территориями ради снятия санкций?

Тревога некоторой части российского общества выглядит обоснованной. Уж очень ярко японская пресса пишет о передаче "северных территорий", словно это уже решенный вопрос. Как будто подписанные соглашения о совместной хозяйственной деятельности — это первый шаг к исполнению заветной мечты японского истеблишмента.

Уучастник Русского Национального Фронта Николай Курьянович сравнил перспективу потери островов со смертью Григория Распутина. "Столетие спустя, 16 декабря 2016 года, нас постигла новая национальная трагедия, грозящая открыть ящик Пандоры", — утверждает он. По его словам, "Путин заключил с Абэ секретное соглашение по постепенной передаче Японии Курил, на которых потом появится американская военная база, перекрыв проход из Владивостока нашим кораблям и подводным лодкам на просторы мирового океана".

Либеральная пресса в согласилась с "патриотами" и стала вспоминать о том, что это именно Борис Немцов на коленях просил Ельцина не отдавать Курилы, и ЕБН якобы послушался. Путин тоже торгует российскими территориями, пишет Григорий Явлинский в своем блоге в "Эхе Москвы". Российское руководство ищет пути выхода из изоляции и, "так как с Китаем ничего не получается" и "кроме Японии, никто на это не идет", вот и занялся Путин показухой, которая "ничего жителям Курил не принесет", утверждает автор.

Явлинский почти дословно повторяет выводы Курьяновича о том, что в переговорах с Японией присутствует желание "нынешних кремлевских временщиков разорвать дипломатическую блокаду и санкции, срочно отыскать по сусекам деньги для удержания власти, преступно торгуя ресурсами и землями с проживающими на них людьми".

История вопроса

В 1855 году Россия признала южные острова частью Японии, а спустя 20 лет передала Курилы японцам в обмен на полный контроль над Сахалином. В результате поражения России в войне 1905-06 годов, Япония оккупировала часть российского Дальнего Востока, в том числе Сахалин. Однако по итогам Второй мировой войны СССР получил контроль над Южным Сахалином и всей Курильской грядой. Таково было условие Сталина союзникам для вступления в войну против Японии. Япония не признала этих соглашений, с тех пор мирного договора между Россией и Японией нет.

В 1956 году Хрущев предложил Японии вернуть два из четырех островов после подписания мирного договора, но Токио не согласился из-за давления США. При Брежневе вопрос не обсуждался, при Горбачеве и Ельцине переговоры велись. Владимир Путин был готов вернуться к обсуждению варианта от 1956 года, но японцы отказались, им надо было не два, а четыре острова.

Сегодня Токио утверждает, что четыре острова Южных Курил — это исконная японская территория, некогда несправедливо отторгнутая у страны. Москва же заявляет, что японцам надо признавать итоги Второй мировой войны.

Путин против Абэ: закулисная борьба

Оживление переговоров вызвано, пожалуй, позицией Абэ, которому у власти осталось сидеть два года. Он, вероятно, решил остаться в истории человеком, заключившим мирный договор с Россией. Премьер небезосновательно считает, что в России надо договариваться с первым лицом, как договаривался с Горбачевым его отец Синтаро Абэ. Воодушевленный прогнозами, что экономика России "разорвана в клочья", Абэ решил, что если "другу Владу" предложить серьезную помощь инвестициями, то он согласится на возврат двух островов с совместным управлением ими, а там и дальше можно идти. Как далеко Абэ зашел в своих мечтаниях, поясняет статья в японских СМИ о том, что США могут разместить на Курильских островах свои базы, если они отойдут Японии. Сюда можно добавить, что майские предложения Абэ из восьми пунктов по экономической поддержке Дальнего Востока были благосклонно встречены в Москве.

Путин — хороший дипломат, он начал с обещаний "обоюдной выгоды", которая трактовалась Россией в плане экономического сотрудничества на спорных территориях, а закончил утверждением, что "у России и Японии нет территориальных споров". При этом почему бы не принять политическую уступку Японии? В чем она? Москва и Токио зафиксировали, что совместная хозяйственная деятельность не означает отхода от принципиальных позиций по поводу принадлежности островов. Но на самом деле означает. Так как острова для официального Токио — это оккупированные Москвой "северные территории", то разрешение японским компаниям инвестировать туда означает косвенное признание суверенитета России над островами. Теперь надо подождать, чье законодательство будет регулировать деятельность инвесторов и в какой бюджет они будут платить налоги. В любом случае, отказываться от инвестиций глупо, они помогут региону в экономическом плане и не только в глобальных проектах (подписано соглашений на 2 миллиарда долларов), но, например, в логистическом обеспечении Южных Курил.

Острова Путин не отдаст

"Совместная экономическая деятельность ознаменует важное отступление Японии от своих позиций, которая долго отказывалась от каких-либо действий по признанию российского суверенитета над островами, утверждая, что это ее территория и что она была у нее несправедливо отнята", — отмечает Financial Times. Путин не пошел ни на какие уступки в территориальном споре с Японией, "подтвердив бескомпромиссный стиль ведения переговоров". "Путин удачно обошел Абэ. Он более опытный и умелый мастер дипломатического маневра", — отмечает Wall Street Journal.

"Я думаю, что с нашей стороны здесь три цели", — сказал Pravda.Ru руководитель школы Востоковедения ВШЭ Алексей Маслов, профессор, доктор исторических наук. — Во-первых, показать, что даже в режиме санкций возможно взаимодействие. Второй момент, безусловно, — это привлечение инвестиций на российскую территорию. В принципе поднимать Курилы ради подъема — это бессмысленно. Здесь проживает не так много населения, и здесь нам важно производить продукцию, чтобы иметь гарантированных покупателей. Вот Япония в данном случае — гарантированный покупатель, который вкладывается в развитие Курил. Третий момент. Повернувшись спиной к Европе, Россия, по сути дела, оказалась лицом к лицу с Китаем, у которого довольно жесткая политика по отношению к хозяйственному сотрудничеству. Япония позволяет диверсифицировать связи с Китаем. Это дает нам серьезный экономический прорыв в плане разнообразия партнеров".

Японская газета Shūkan Gendai в статье "Путин одержал безоговорочную победу" написала, что Россия близка к тому, чтобы украсть у Японии один триллион йен, выделенных на программу Абэ. "Если Россия не отдаст острова, то кто ответит за эти пропавшие деньги?" — спрашивает газета.

Что же касается сомнений в нашей обороноспособности и в наличии простора для подводных лодок, то Охотское море ООН признано внутреннем морем России, а на островах Итуруп и Кунашир размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". С 2015 года на Дальнем Востоке создается единая система береговой обороны, необходимая для контроля проливных зон Курильских островов и Берингова пролива, прикрытия маршрутов развертывания флота и повышения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил. Что еще надо для подтверждения суверенитета России над Южными Курилами?