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Автор Любовь Люлько

Сепаратизм и "индепендизм" - кто есть кто

Мир

Лидеры движений и партий, отстаивающих независимость своих регионов, соберутся в Москву на конференцию "Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира". Почему приглашены только западные сепаратисты? Маргинальные ли это движения? Финансирует ли их Кремль и не нонсенс ли это — поддерживать сепаратистов, если в самой России сепаратизм запрещен?

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Такими вопросами задаются западные СМИ. Например, целую статью по этим вопросам написал портал The Diplomat. Заметим для начала, что право наций на самоопределение прописывается в ряде международноправовых документов. В частности, в 1952 году была принята резолюция ООН №637 "Право народов и наций на самоопределение", в которой подчеркивалось, что "право наций на самоопределение является предпосылкой для пользования во всей полноте правами человека; каждое государство — член ООН должно уважать и поддерживать это право в соответствии с Уставом ООН; население несамоуправляющихся и подопечных территорий имеет право на самоопределение, а государства, отвечающие за управление этими территориями, должны применять практические меры для реализации этого права".

Самоопределение - довольно актуальная проблема для современного мира. Шотландия недавно провела на эту тему референдум, Каталония настроена решительно реализовать свое право, а Техас делает к этому практические шаги. Но история показывает, что часто все решается в ходе политической и вооруженной борьбы. Тому пример - признание некоторыми странами независимости Косова вопреки воле правительства Сербии.

Почему приглашены только западные "индепендисты"?

Организатор конференции, которая пройдет 25 сентября, — общественная организация "Антиглобалистское движение России". На сайте движения читаем, что "это общественно-политическое движение, выступающее за обеспечение полного суверенитета государств мира", оно "поддерживает страны и народы, противостоящие диктату однополярного мира", и "ищет противовес пагубным проявлениям "нового мирового порядка": варварской эксплуатации большинства населения планеты, разрушению национальных суверенитетов и духовных основ общества".

Отсюда вытекает ответ на первый вопрос: почему на конференцию приглашены только лидеры западных "индепендистких" движений, а именно - Северной Ирландии, Шотландии, Италии, Каталонии и Страны Басков, Техаса, Гавайских островов, Пуэрто-Рико и (в первый раз) Калифорнии. Это ответ на шаги апологетов "нового мирового порядка" по разрушению России. Вспомним, как в конце 1991 года тогдашний министр обороны Дик Чейни заявил, что "хотел бы видеть демонтаж не только Советского Союза и Российской империи, но самой России, так чтобы она никогда не смогла бы быть угрозой для остальной части мира". Вспомним, что Вашингтон командовал не только развалом СССР, но и постсоветских государств, устанавливая там враждебные нам режимы путем предоставления финансовой поддержки оппозиционным движениям. Поэтому, несомненно, поддерживать западных "индепендистов" надо было гораздо раньше.

Так же, как и финансировать. И хотя Кремль опровергает данный тезис, в нем нет ничего предосудительного. Совершить переворот в Техасе на 3,5 миллиона рублей (выделены из президентского фонда на организацию конференции), да и где бы то ни было, невозможно, но заставить ФБР поработать в поте лица очень даже возможно.

В пресс-релизе конференции сообщается, что она "призвана объединить представителей партий и движений, выступающих за самоопределение и независимость своих регионов и борющихся против идеологии мирового господства и экономической эксплуатации". Проще говоря, это встреча для обмена мнениями, поддержки контакта со коллегами, которые находятся в похожей ситуации, то есть добиваются независимости при неприятии матричными государствами намерений их народов.

Маргиналы или выразители чаяний народов?

Среди ожидаемых гостей - Дэниэл Миллер, президент Националистического движения Техаса; Марк Ле Байон, канцлер правительства государства Бретань в изгнании; Луис Джей Маринелли, лидер движения Yes California!; Майкл Маклафлин, лидер Ирландской республиканской социалистической партии; Хосе Энрик Фольк, представитель партии "Каталонская солидарность за независимость".

Если в Каталонии на празднование символа независимости Диады (11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года. - Ред.) выходит миллион человек, то есть каждый пятый, — это разве маргинальное движение? Если Шотландия проводит референдум о независимости, на котором около половины голосуют за выход из состава Великобритании, - это разве маргинальное движение? Если губернатор Техаса подписывает закон о создании золотого депозитария и намерен вывезти золотой запас штата из Нью-Йорка для создания своей валюты - это разве маргинальные действия? Если Бретонь объявляет о независимости от Франции и получает признание Камеруна - это разве маргинальные действия? Другое дело, что в западной прессе вы не прочитаете об этом, да и в российской тоже, поскольку она, в основном, переписывает новости западных агентств.

Россия поддерживает не сепаратистов, а "индепендистов"

Давайте не будем называть этих людей сепаратистами, есть другое слово "индепендисты" (от слова Independence — независимость), тогда снимаются и все претензии к России по поддержке сепаратизма, который в самой стране запрещен. Что же касается призыва The Diplomat увидеть на московской конференции чеченцев, то этого движения давно нет, потому что у Республики Ичкерия не было сильной идеологии. Она была искусственно создана ЦРУ и распалась, как только Россия вежливо нашла компромисс. А вот западные движения "индепендистов" существуют как оппозиция империализму и диктату, насилию и ненависти.

Очень хочется посмотреть, как Мадрид пошлет танки на покорение Барселоны или Париж объявит санкции Камеруну. Кстати, почему до сих пор не объявил? И что будет, если Вашингтон откажется отдавать золото Техасу, который уже заявил, что Клинтон — не их президент?

"В будущем, когда мы проведем референдум, нам будет необходимо международное признание результатов народного голосования. Мы рассчитываем на то, что власти России поддержат нас в этом вопросе, так как Крым ранее был отделен от Украины в результате референдума. Мы хотим выйти из состава Штатов аналогичным путем", — сказал Луис Джей Маринелли. Что же, Россия признает, нет сомнений… Или есть?


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Темы сепаратизм независимость
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