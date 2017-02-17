Вещий Олег — киевский или русский?

Князь Олег, перенесший столицу Руси в Киев, носил прозвище "Вещий" — ведающий будущее. Талант, что и говорить, ценный. Но знать или провидеть далекое прошлое не менее сложно. Источников осталось мало, полагаться на них можно не всегда, историческая правда смешивается с художественным вымыслом. Писатель и автор серии книг про русский Харбин Евгений Анташкевич в эфире Pravda.Ru рассказал о том, что ему удалось выяснить про древнерусского князя.

Сейчас большой интерес к героям той эпохи. Что можно сказать о Вещем Олеге?

Я сейчас заканчиваю (буквально остались последние страницы) книгу под названием "Романтическая история, написанная по мотивам "Повести временных лет". Материал небольшой. В разных списках "Повести временных лет" Олегу уделяется от двух-трех страниц, максимум до пяти. Вот вся его история, вся его биография, включая два похода на Царьград в 907 и 911 годах. Князь Олег вызывает огромное количество всяких толков: был ли он русским или варягом. Кто такие варяги?

У вас есть ответ?

Я взял сухой текст "Повести временных лет" и решил сделать из него нечто читаемое. Пришлось, конечно, придумать некоторых героев, которых тогда не было, но которые могли бы быть. Есть такое мнение, что христианизация началась как раз в тот период, когда Рюрик уже пришел на русский Север. Дир и Аскольд ушли на Юг, а Олег соединил северный и южный концы. Об этом нет ни в какой летописи, ни одном списке, но, по крайней мере, христианский дух уже начинает с Юга перемещаться на Север. Логическим итогом является крещение Руси Владимиром и приезд митрополита Михаила.

Там есть очень много других интересных вопросов: как они могли пройти пороги, что это такое "пороги"? Сейчас от тех порогов осталась только Запорожская ГЭС. Вода поднялась, про пороги мы уже не знаем. А оказывается, это было целое приключение, как пройти пороги. Пришлось по ходу изложения продумывать многие вещи, и даже кое-что придумывать.

Можете рассказать или оставим загадку для будущего читателя?

Загадку я бы оставил. Была интересная история, связанная с Олегом. Меня спрашивают: "Где он корабли прогнал на колесах и под парусами"? Ради этого я поехал в Стамбул, чтобы походить по тем местам, где стоял большой императорский дворец. Но у меня была задача, скажу по секрету, найти место, где он мог поставить свои корабли. Большие корабли. Экипаж 40 человек. 25 человек на веслах в две смены. Там я такого места не нашел. Поэтому пусть будет интрига.

Меня спрашивают, почему я пишу июнь, июль, апрель? В летописи так. Мне говорят, наверное, там какой-нибудь вересень или липень. В документах, договорах написано: 8 июня. Единственное, чего я очень хотел избежать — выдумывать, основываясь ни на чем. Уже в третий раз я обратился к труду Бориса Рыбакова "Киевская Русь" и "Язычество древней Руси".

Что вам удалось выяснить?

У Татищева, который ссылается на Иоакимовскую летопись, дается датировка рождения Олега. Больше нигде ее нет. Только там. Получалась, как мне показалась, довольно интересная арифметика. Игорь Рюрикович родился в 878 году. Через год умирает его отец. Но ведь не Рюрик родил Игоря, а его жена. В некоторых наших летописных источниках указано, что жена Рюрика была сестрой Олега. Начинается вычисление возраста Олега. Возникает вопрос, а жена Рюрика была старшей сестрой Олега или младшей?

Через год Рюрик умирает, новгородским князем при малолетнем Игоре остается регент Олег. Сколько ему могло быть, чтобы Рюрик мог передать ему наследство? Не меньше 20-и. Если Рюрик женился на старшей сестре Олега, значит, ей больше 20-и. В то время 20-летних брали только в том случае, если женщины раньше был брак, из которого она успешно выскочила. В пубертатный период выдавали замуж — в 12, 14. А 16 лет — уже перестарок, уже что-то там не так.

Если Олегу было больше 20, тогда высчитывается, что в 904 году Игорю было 26. Олег приводит Игорю жену Ольгу. Значит, в поход на Константинополь в 907 году Олег пошел, когда ему было 55-57 лет. То есть он родился в промежуток между 850 и 852 годами. Очень интересная история с княгиней Ольгой, которая родила Святослава. Если Святослав родился в 942 году, то сколько лет могло быть Ольге? 17 или 18 лет. То есть Ольга не могла быть женой Игоря. Однако летопись ее уже знает. Другой вариант, она родила Святослава, когда ей было 50.

Вполне можно допустить, что у Ольги Святослав был не первый и не последний ребенок. Остальные не оставили следов в письменных материалах, поэтому я совершенно спокойно делаю Ольгу на 907 год 16-летней.

В феврале исполняется 180 лет со дня пушкинской дуэли. Вспоминается его знаменитая "Пень о Вещем Олеге". Как вы относитесь к предсказанию волхвов?

Я не стал ничего додумывать. В летописи указано, что у него было общение с волхвами, которые ему сказали, что "примет он смерть от коня своего". Мимо пушкинского текста пройти невозможно. Он стал каноническим. Единственное, что мне пришлось продумывать — это место все-таки, где он встретился с костями коня. Мне пришлось выбирать между Киевом и Старой Ладогой. Я выбрал Старую Ладогу и те места, из которых, собственно говоря, появились они с Рюриком, Трувором и Синеусом.

Змеи водятся на Ладоге?

Ну уж куда без искусителя? Тем более, что там события-то были очень интересные. В походе 911 года, в котором лично Олег не участвовал, ходили Карл, Фарлаф, Стемид, Рулаф и т. д. Участников было больше, чем в первом походе 907 года. Они привезли огромный договор на двух языках. То есть все настолько современно выглядит, несмотря на то, что нам иногда пытаются представить нашу Родину упрощенно.

Работая над Вещим Олегом, вы не ожидаете возражений с киевской стороны, о том, что опять москали нашу историю забрали?

Я отвечу тем, кто пожелает мне что-то сказать на эту тему. Если это будут политики, то останутся ли они завтра? Книга выйдет послезавтра, а будут ли они еще иметь возможность меня о чем-то спрашивать послезавтра? Если же спрашивающие — украинские ученые, то сначала закопайте Черное море обратно, сделайте там ровную площадку и позвольте природе создать Черное море.

Сейчас Киевские ученые, не все, конечно, до такой степени заигрались в историческую политику или политическую историю, что там мало с кем можно говорить на эту тему. Потом, я же не присвоил себе Олега. Я его не сделал ни русским, ни норманном, ни варягом. Он у меня просто герой, вождь. Весь событийный ряд я не выдумал. Он полностью соответствует тексту "Повести временных лет".

Беседовал и подготовил к публикации Игорь Буккер

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