Комары-мутанты победят вирус Зика

Недавно стало известно, что бразильские генетики собрались реализовать грандиозный замысел — справиться с опасностью эпидемии грозного вируса Зика, передаваемого комарами вида Aedes aegypti. Причем способ борьбы со зловредными насекомыми избран не самый традиционный — вместо обычной линии на их уничтожение решено использовать, так сказать, более "экологичные" способы. А именно — выведение породы комаров-мутантов с их последующим выпусканием в дикую природу.

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В самом деле, более привычные современным цивилизованным странам "уничтожительные" методы борьбы больше годятся разве что для мегаполисов. Там работники коммунальных и санитарно-гигиенических служб и вправду могут эффективно сокращать комариное поголовье, скажем, обрабатывая инсектицидными препаратами излюбленные места их размножения, такие, как влажные подвалы городских домов.

Но уже за пределами городской черты такие методы работают, мягко говоря, не очень. В самом деле, как обработать большие территории убивающей комаров "химией"? Разве что с помощью самолетов сельхозавиации — но что тогда будет с экологией? Не только в плане токсичности ядохимикатов, вредных отнюдь не только для комариного поголовья, но и в смысле исчезновения достаточно важного звена "пищевых цепочек". Ведь, как бы нам ни надоедал комариный писк и особенно укусы этих насекомых, но последние, как ни крути, являются важным "пунктом меню" птиц и лягушек. И если комары вдруг полностью исчезнут, это может иметь не только положительные последствия, как для всей природы, так и для нас с вами.

Посему в подобных случаях, при возможности, стараются использовать методы, как сказать, "экологично-заместительной" борьбы. Которые, в принципе, стали применяться достаточно давно — пусть и не обязательно при прямом участии людей. Одним из наиболее удачных примеров на этот счет стало вытеснение на рубеже XVIII-XIX веков из Европы и России поголовья черных крыс — как известно, являвшихся одними из главных переносчиков чумы. А вытеснила их в ходе своего расселения из Индии серая крыса, намного более жизнеспособная, чем ее черные собратья, а главное — куда менее восприимчивая к смертельно опасной инфекции. В результате эпидемии "черной смерти", в Средние века уносившие миллионы жизней, фактически прекратились в цивилизованных странах задолго до появления в них эффективных медицинских средств борьбы, вакцин и антибиотиков.

Схожим образом, на этот раз вполне осознанно, действуют люди и для ограничения поголовья бродячих собак в городе. Полностью отловить и изолировать этих достаточно хитрых и изворотливых животных практически невозможно. А оставить на свободе хотя бы несколько процентов поголовья означает иметь через достаточно короткое время практически полное восстановление собачьей численности, ведь размножаются эти четвероногие очень быстро.

Посему люди сами идут на хитрость — после отлова одичавших собак их стерилизуют, а после снова отпускают на волю. Такие животные, во-первых, менее агрессивны, во-вторых, не могут размножаться. Но главное, они продолжают потреблять доступную собачьему поголовью "кормовую базу"! Тем самым препятствуя бесконтрольному размножению молодых собак от родителей, сохранивших "фертильность" — ведь большому количеству таких щенят, грубо говоря, нечего будет кушать.

Так что бразильские ученые в своей методологии базировались на уже проверенных и зарекомендовавших свою эффективность "экологичных" способах борьбы с нежелательными для человека представителями фауны. И для ограничения численности "диких" комаров сделали ставку на два главных момента в физиологии выведенной ими породы комаров-мутантов.

Во-первых, генно-модифицированные комары мало живут — а ведь для способности передавать людям вирус Зика эти насекомые должны достигнуть определенного возраста, до которого они неопасны. Однако "искусственный комар", тем не менее, способен спариваться со своими дикими сородичами. Но — и это очень важно — потомство в таких "комариных браках" нежизнеспособно. Такое явление тоже издавна известно. Скажем, гибрид лошади и осла, мул, хотя и отличается изрядной силой и выносливостью, но сам к воспроизводству потомства не способен.

Таким образом, выпущенные в дикую природу комары-мутанты, во-первых, сами не смогут заражать людей вирусом Зика, умирая от преждевременной старости до обретения этой способности, а во-вторых, скрещиваясь с дикими комарами, будут снижать их численность. Что и должно привести к значительному снижению эпидемиологической опасности на территориях, где будет проводиться эксперимент.

Собственно, в более ограниченных масштабах опыты уже проводились и показали обнадеживающие результаты. Что и заставило власти Бразилии выделить серьезные средства на выведение генно-модифицированных комаров с целью гораздо более широкого применения указанной программы.

Будем надеяться, что дальнейший опыт тоже окажется вполне удачным. Что будет иметь важные последствия не только для решения конкретной проблемы борьбы с опасным вирусом Зика, но и дальнейшему повышению авторитета "экологических" способов решения актуальных биологических проблем, вместо более распространенных радикально-механистических, но не всегда эффективных мер в этом направлении.