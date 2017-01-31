Угроза с Востока: "Открытая Россия" пугает "китайским мечом"

Российские либералы традиционно крайне настороженно относятся к сотрудничеству нашей страны с Китаем. В восточном соседе видят скрытую угрозу. И чем лучше отношения между двумя странами, тем сильнее подозрения.

Вообще говоря, некоторое время главным глашатаем по этой теме был Гарри Каспаров. Вот, например: ""Китай единственная страна, имеющая к нам значительные территориальные притязания. Ну, всё-таки японские притязания на острова не сравнить с желанием Китая поглотить половину нашей страны. Более того, совершенно очевидно, что эти желания Китая не являются витанием в облаках. Если посмотреть на карту и на плотность населения, у нас проживает около 13 миллионов от Иркутска до Владивостока, с другой стороны границы около 200 миллионов китайцев".

По словам самого экс-шахматиста, ему это было очевидно давно, и о подобном он писал еще в 1992 году в The Wall Street Journal. Вышеприведенная цитата относится к тому периоду деятельности, когда Гарри Кимович претендовал на роль "лидера российской демократической оппозиции". А если быть совсем точным, то о "китайской угрозе" он рассказал летом 2005 года во время визита в Ростов-на-Дону.

Для чего этот экскурс в относительно недавнюю историю? Ну, во-первых, чтобы сравнить прогнозы с реальностью сего дня.

А во-вторых, ныне тезис об опасности сотрудничества с Китаем подхватила "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Точнее сказать, об одном из аспектов сотрудничества — военном. На сайте организации была опубликована пространная статья с заголовком "Российская кузница китайского меча. Чем и кому опасна военная машина КНР". Собственно, говоря, про "чем" и "кому" можно было бы и не уточнять…

Собственно, читателя подводят к "правильному выводу" следующим: "В начале 90-х были необычайно популярны разоблачительные публикации о сотрудничестве Красной армии и рейхсвера в годы Веймарской республики, а также о союзе Третьего Рейха и СССР в 19393–1941 годах. В то время объемными тиражами издавались монографии типа книги "Фашистский меч ковался в СССР". Мы не можем сравнивать КНР с Третьим Рейхом, но нужно признать: перенаселенная, страдающая многочисленными социальными и демографическими проблемами страна на востоке является сложным соседом, требующим повышенного внимания. Во всяком случае, заниматься геополитическим самоуспокоением, рассказывая о "стратегическом союзе России и Китая" очень опасно. Военное сотрудничество с КНР нужно осуществлять крайне аккуратно. Но историю этого сотрудничества последних лет вполне можно описать фразой "Китайский меч ковался в России".

Аналогии со временами сотрудничества Советской России и Веймарской Германии выглядят, конечно, красиво. И книга такая Юрия Дьякова и Татьяны Бушуевой (точнее, сборник документов) действительно была издана в 1992 году.

Название, конечно, было броским — но в этом смысле по сию пору мало что изменилось. Однако же в то время это было первое издание, в котором интересующейся публике рассказывалось о сотрудничестве двух стран. Кстати, про "необычайную популярность", мягко говоря, преувеличение.

И в любом случае, ни о каком сотрудничестве Советского Союза и нацистов и речи быть не могло. После прихода Гитлера к власти оно было полностью свернуто.

И довольно быстро. Поскольку масштабы кооперации в военной сфере, мягко говоря, преувеличены. Например, в липецкой авиационной школе с 1925 по 1933 годы (то есть в то время, когда НСДАП не была у власти) прошли подготовку более 120 немецких боевых летчиков и около 100 летчиков-наблюдателей — то есть всего порядка 270 человек. В танковой школе в Казани с 1929 по 1933 годы прошли подготовку 30 немецких офицеров.

Это все к тому, что если уж проводить исторические параллели, то делать это стоит аккуратнее. Понятно, конечно, броско — вот, мол, в свое время СССР "фашистский меч" выковал, а теперь мы "китайский" собственноручно куем, себе на голову. Только вот к реальности подобные вещи отношения не имеют. И подобные аналогии — это просто очередной пропагандистский штамп сторонников "разворота на Запада". Где для России куда больше проблем, чем на Востоке.

Руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ, профессор Алексей Маслов считает заявления о недооценке намерений Китая попыткой "найти себе нового врага у себя в голове".

По его словам, неправилен и тезис о том, что Китай хотя бы в силу своей перенаселенности может представлять угрозу. "Китай, во-первых, не перенаселен, перенаселены лишь некоторые регионы Китая. И плотность (населения) Китая, учитывая огромные пустынные регионы, сегодня меньше, например, чем плотность (населения) Великобритании. Поэтому, дело не в этом. Во-вторых, Китай не делает никаких даже намеков о том, что он хоть каким-то образом и зачем-то будет воевать с Россией", - сказал эксперт Pravda.Ru.

"Китай - стратегический партнер. Это очень точная формулировка. И в настоящий момент, у нас с Китаем абсолютно одинаковые устремления в понимании развития мира. То есть партнерство, в данном случае, в том числе, и хладнокровный расчет выгодности и невыгодности. Поэтому, строго говоря, Китай является сегодня в стратегическом плане одним из самых надежных наших партнеров", - подчеркнул Алексей Маслов.