Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Партии
Власть Выборы Силовые структуры Партии
Автор Олег Артюков

Угроза с Востока: "Открытая Россия" пугает "китайским мечом"

Политика » Партии

Российские либералы традиционно крайне настороженно относятся к сотрудничеству нашей страны с Китаем. В восточном соседе видят скрытую угрозу. И чем лучше отношения между двумя странами, тем сильнее подозрения.

358936.jpeg

Вообще говоря, некоторое время главным глашатаем по этой теме был Гарри Каспаров. Вот, например: ""Китай единственная страна, имеющая к нам значительные территориальные притязания. Ну, всё-таки японские притязания на острова не сравнить с желанием Китая поглотить половину нашей страны. Более того, совершенно очевидно, что эти желания Китая не являются витанием в облаках. Если посмотреть на карту и на плотность населения, у нас проживает около 13 миллионов от Иркутска до Владивостока, с другой стороны границы около 200 миллионов китайцев".

По словам самого экс-шахматиста, ему это было очевидно давно, и о подобном он писал еще в 1992 году в The Wall Street Journal. Вышеприведенная цитата относится к тому периоду деятельности, когда Гарри Кимович претендовал на роль "лидера российской демократической оппозиции". А если быть совсем точным, то о "китайской угрозе" он рассказал летом 2005 года во время визита в Ростов-на-Дону.

Для чего этот экскурс в относительно недавнюю историю? Ну, во-первых, чтобы сравнить прогнозы с реальностью сего дня.

А во-вторых, ныне тезис об опасности сотрудничества с Китаем подхватила "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Точнее сказать, об одном из аспектов сотрудничества — военном. На сайте организации была опубликована пространная статья с заголовком "Российская кузница китайского меча. Чем и кому опасна военная машина КНР". Собственно, говоря, про "чем" и "кому" можно было бы и не уточнять…

Собственно, читателя подводят к "правильному выводу" следующим: "В начале 90-х были необычайно популярны разоблачительные публикации о сотрудничестве Красной армии и рейхсвера в годы Веймарской республики, а также о союзе Третьего Рейха и СССР в 19393–1941 годах. В то время объемными тиражами издавались монографии типа книги "Фашистский меч ковался в СССР". Мы не можем сравнивать КНР с Третьим Рейхом, но нужно признать: перенаселенная, страдающая многочисленными социальными и демографическими проблемами страна на востоке является сложным соседом, требующим повышенного внимания. Во всяком случае, заниматься геополитическим самоуспокоением, рассказывая о "стратегическом союзе России и Китая" очень опасно. Военное сотрудничество с КНР нужно осуществлять крайне аккуратно. Но историю этого сотрудничества последних лет вполне можно описать фразой "Китайский меч ковался в России".

Аналогии со временами сотрудничества Советской России и Веймарской Германии выглядят, конечно, красиво. И книга такая Юрия Дьякова и Татьяны Бушуевой (точнее, сборник документов) действительно была издана в 1992 году.

Название, конечно, было броским — но в этом смысле по сию пору мало что изменилось. Однако же в то время это было первое издание, в котором интересующейся публике рассказывалось о сотрудничестве двух стран. Кстати, про "необычайную популярность", мягко говоря, преувеличение.

И в любом случае, ни о каком сотрудничестве Советского Союза и нацистов и речи быть не могло. После прихода Гитлера к власти оно было полностью свернуто.

И довольно быстро. Поскольку масштабы кооперации в военной сфере, мягко говоря, преувеличены. Например, в липецкой авиационной школе с 1925 по 1933 годы (то есть в то время, когда НСДАП не была у власти) прошли подготовку более 120 немецких боевых летчиков и около 100 летчиков-наблюдателей — то есть всего порядка 270 человек. В танковой школе в Казани с 1929 по 1933 годы прошли подготовку 30 немецких офицеров.

Это все к тому, что если уж проводить исторические параллели, то делать это стоит аккуратнее. Понятно, конечно, броско — вот, мол, в свое время СССР "фашистский меч" выковал, а теперь мы "китайский" собственноручно куем, себе на голову. Только вот к реальности подобные вещи отношения не имеют. И подобные аналогии — это просто очередной пропагандистский штамп сторонников "разворота на Запада". Где для России куда больше проблем, чем на Востоке.

Руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ, профессор Алексей Маслов считает заявления о недооценке намерений Китая попыткой "найти себе нового врага у себя в голове".

По его словам, неправилен и тезис о том, что Китай хотя бы в силу своей перенаселенности может представлять угрозу. "Китай, во-первых, не перенаселен, перенаселены лишь некоторые регионы Китая. И плотность (населения) Китая, учитывая огромные пустынные регионы, сегодня меньше, например, чем плотность (населения) Великобритании. Поэтому, дело не в этом. Во-вторых, Китай не делает никаких даже намеков о том, что он хоть каким-то образом и зачем-то будет воевать с Россией", - сказал эксперт Pravda.Ru.

"Китай - стратегический партнер. Это очень точная формулировка. И в настоящий момент, у нас с Китаем абсолютно одинаковые устремления в понимании развития мира. То есть партнерство, в данном случае, в том числе, и хладнокровный расчет выгодности и невыгодности. Поэтому, строго говоря, Китай является сегодня в стратегическом плане одним из самых надежных наших партнеров", - подчеркнул Алексей Маслов. 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Запеченный картофель "Сюрприз"
Рецепты
Запеченный картофель "Сюрприз"
Ошибки при нанесении румян
Красота
Ошибки при нанесении румян
Комментарии
Актуальная аналитика
Аграрный сектор
Еда на помойке. Стоит ли бить в набат?
Партии
Угроза с Востока: "Открытая Россия" пугает "китайским мечом"
Воспитание
Ложные мифы о семье равны измене Родине
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
Древнейший предок человека был похож на зубастый "мешок"
Занимательные Новости
Древнейший предок человека был похож на зубастый "мешок" Видео 
СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
Мир
СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций Видео 
Ливанская порнозвезда раскрыла главные недостатки большой груди. ВИДЕО
Занимательные Новости
Ливанская порнозвезда раскрыла главные недостатки большой груди. ВИДЕО Видео 
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Белоруссия
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Россия и США планируют совместный полет к Венере
Наука и техника
Россия и США планируют совместный полет к Венере
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Юрий Носовский Еда на помойке. Стоит ли бить в набат? Юрий Носовский Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов Любовь Степушова Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата Любовь Степушова
Комментарии
вячеслав судаков Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Vik Ganz В России введен налог на снег и дождь
vkontakte_341050064 Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
vkontakte_341050064 Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Vik Ganz Обама решил похоронить США: Экс-президент восстал против Трампа
Юрий Баймурзин ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
bugbu mijio "Ударить и добить": Что США готовят России
Наталья Бурцева Угроза с Востока: "Открытая Россия" пугает "китайским мечом"
Мохаммед Хусеейн Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата
Александр Максимкин Конституция не может одобрять "кидалово"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?