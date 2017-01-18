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Источник Правда.Ру

По старой схеме: Трампа собираются засудить за приставания

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американка Саммер Зервос, обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в домогательствах, подала против него судебный иск о защите чести и достоинства.

По старой схеме: Трампа собираются засудить за приставания
Фото: АР

Как сообщает NBC, в 2006 году женщина принимала участие в пятом сезоне реалити-шоу "Ученик", ведущим которого был Трамп. "Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он поступил с Зервос. Если он признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска", — заявила адвокат Глория Оллред.

Напомним, в октябре 2016 года проживающая в Лос-Анджелесе Саммер Зервос и ее адвокат выступили на пресс-конференции, в ходе которой озвучили обвинения в адрес Трампа. Зервос утверждала, что в 2007 году, когда она встретилась с Трампом, чтобы обсудить возможность трудоустройства, миллиардер начал ее домогаться. Трамп опроверг данные утверждения, назвав Зервос лгуньей и заявив, что она хочет славы.

Ранее в сексуальных домогательствах миллиардера решила обвинить актриса "фильмов для взрослых", Джессика Дрейк, по словам которой более 10 лет назад, во время соревнований по гольфу в городе Тахо (штат Калифорния), Дональд Трамп "без разрешения" обнял ее и поцеловал. По словам актрисы, бизнесмен также в навязчивой форме предлагал ей деньги в обмен на интимную близость.

Однако, Дональд Трамп никогда не встречал эту актрису. Об этом ранее заявили представители избирательного штаба республиканца. По их словам, эта "история полностью фальшива и совершенно нелепа" и является еще "одной попыткой кампании Клинтон дискредитировать Трампа".

Все эти обвинения выглядят смешно. Добавим, ранее бывшего главу Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана обвинили в изнасиловании горничной одной из гостиниц Нью-Йорка. Но даже прокуроры признали, что убедить суд в виновности политика и финансиста им не под силу.

Также Джулиана Ассанжа в Швеции обвиняют в изнасилованиях двух женщин. Правда, загадок в этом деле очень много. Сами дамы общаются с прессой только через адвокатов, при этом странно, что еще в августе одна из якобы потерпевших спокойно появлялась на публике в компании основателя WikiLeaks.

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