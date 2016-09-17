В США телеведущий в хирургической маске провел интервью с Клинтон

Телеведущий Джимми Фэллон поприветствовал кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон в программе The Tonight Show, надев хирургическую маску. Клинтон с позитивом оценила эту шутку.

Фото: AP

Как сообщает британская газета The Daily Mail, Хиллари дала телеведущему "пять", после чего Фэллон сразу же показательно продезинфицировал руку.

Напомним, после того как Хиллари Клинтон стало плохо во время церемонии памяти жертв теракта 11 сентября, личный врач кандидата в президенты США диагностировал у нее пневмонию. Хиллари Клинтон была вынуждена покинуть мероприятие досрочно из-за плохого самочувствия, а на пути к своему фургону она чуть не упала, и дальше ее уже вели охранники.

Состояние здоровье кандидата в президенты США Хиллари Клинтон давно стало предметом обсуждения в местных СМИ. Поводов для обсуждения Клинтон дала предостаточно. В интервью телеканалу MSNBC представительница кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа Катрина Пирсон открыто заявила, что Клинтон страдает дисфазией (нарушением речи). По словам Пирсон у Клинтон некогда было сотрясение мозга.

В минувший понедельник Трамп во время своего выступления заявил, что Хиллари Клинтон недостаточно вынослива в физическом плане, чтобы быть президентом.

Несколько месяцев назад в youtube появилось видео, где с Клинтон во время общения с журналистами, случился припадок.

Однако, врач Клинтон Лиза Бардак, неоднократно заявляла о том, что здоровье экс-госсекретаря в порядке. "У Клинтон отличное здоровье, позволяющее ей быть президентом США", — приводит издание Hill одно из заявлений Бардак.

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