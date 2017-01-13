Разведка США объявила компромат на Трампа "неподтвержденным"

Фото: AP, Джозеф Байден

Вице-президент США Джо Байден рассказал, что руководители разведки проинформировали его и президента Барака Обаму о наличии неподтвержденных данных о компромате на избранного президента Дональда Трампа из опасений, что данная информация могла просочиться в СМИ и застать обоих врасплох. Об этом Байден рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, никаких выводов из полученных сведений сделано не было. Байден рассказал, что данная информация была представлена главой Национальной разведки США Джеймсом Клеппером как "просто дополнительная" в ходе брифинга, где разведка докладывала о "вмешательстве России" в выборы, передает РБК.

Кстати, о "сырых" данных разведки Трампа предупреждал и действующий президент Барак Обама.

— Когда я говорил с Трампом о наших разведывательных ведомствах, я сказал, что иногда он будет получать "сырые" данные. И, исходя из моего опыта, наши спецслужбы вполне могут заявить: "Смотрите, мы не можем с уверенностью утверждать, что это значит", — сказал глава Белого дома.

После этого американские СМИ написали, что ЦРУ нельзя верить. В статье издания The Week указано, что грубая некомпетентность ЦРУ восходит практически к истокам создания учреждения. Например, в годы холодной войны ведомство занималось бесполезными вещами: десантированием тысяч людей в Китай и Россию, где те были убиты, шпионажем за местными диссидентами и скармливанием случайным людям ЛСД.

"Во многих смыслах некомпетентность ЦРУ — это настоящий позор", — констатирует издание.

Напомним, о компромате на Трампа сообщил CNN. По данным телеканал, в приложении к отчету о вмешательстве России в выборы в США содержались утверждения о том, что у российской разведки есть компрометирующая информация об избранном президенте Штатов.

Как рассказали телеканалу источники в оборонной сфере, в приложении к докладу утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил "продолжающийся обмен информацией".

Трамп отреагировал на статью, назвав ее лживой. "Сфабрикованные новости — тотальная политическая охота на ведьм!", — написал он заглавными буквами в своем Twitter. Впрочем, уже доказано, что весь "доклад" — это фейк подготовленный на имиджборд.

Позже, на своей первой пресс-конференции в качестве избранного главы государства, он отметил, что, если бы у России имелась информация, компрометирующая республиканцев, то Москва бы ее уже обнародовала.

"Если бы у них было что-то, они бы это опубликовали", — сказал он.

А избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал безответственным шагом публикацию рядом американских СМИ материалов о том, что у России якобы имеется компромат на Дональда Трампа.

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