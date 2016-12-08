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Источник Правда.Ру

Советник Трампа срочно прилетел в Москву

Мир » Северная Америка » США и Канада

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в Москву. В российской столице у него запланирован ряд переговоров политиками и бизнесменами.

Советник Трампа срочно прилетел в Москву
Дональд Трамп. Фото: АР

"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", — рассказал Пейдж РИА Новости, уточнив, что визит продлится до 13 декабря.

Отметим, ранее Пейдж говорил о том, что администрации избранного президента США необходимы люди, которые верят в потенциал российско-американских отношений. По его словам, диалог между странами невозможен без доверия к российскому лидеру Владимиру Путину.

В прошлом Картер Пейдж работал в Москве в отделении инвестбанка Merrill Lynch. В июле американские СМИ, рассказывая о поездке советника Трампа в Москву, обратили особое внимание на то, что в выступлении перед студентами и журналистами он раскритиковал американскую политику в отношении России. Тогда же спецслужбы США подтвердили, что следят за Пейджем.

Напомним, ранее президент США, выступая с речью в поддержку Хиллари Клинтон, заявил, что Дональд Трамп считает Владимира Путина образцом для подражания. Об этом ранее сообщало издание The Huffington Post.

Президент США Барак Обама так отреагировал на интервью, которое Трамп дал телеканалу RT. "Можете ли вы представить себе, чтобы Рональд Рейган боготворил кого-то вроде него?" — заявил Обама. "Только на прошлой неделе Трамп на российском государственном телевидении … заискивал перед Путиным. Он любит этого парня", — сказал президент Штатов.

Отметим, в ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

В то же время Дональд Трамп выступил с заявлением, что Россия нарушила достигнутые с США договоренности о сотрудничестве по сирийской проблеме. "Россия нарушила сделку, сейчас они (россияне — ИФ) стреляют, они бомбят, и все в том же роде", — заявил он, выступая в Аризоне. При этом он подчеркнул, что "это должно быть прекращено, и прекращено быстро". Ранее Трамп заявлял, что не имеет ничего против действий РФ против террористов в Сирии, это активно использовалось против него противниками по предвыборной гонке.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат.

"Он, безусловно, с точки зрения, возможностей, договороспособности — более выгоден. Но кардинальных изменений, и в целом, стратегии в отношении России, и изменение позиции США по поводу сирийского вопроса, и украинского кризиса, в ближайшее время ждать точно не стоит. Это не будет радикальным разворотом, это будет просто изменение определенных шагов, изменения тренда. С точки зрения, глобальной стратегии, я считаю, что глобально ничего не изменится", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.


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Темы США Картер Пейдж Дональд Трамп
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