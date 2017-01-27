Запорожцы переименуют улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую

Улица Каменогорская в Запорожье имеет шанс стать Каннибалкорпской — в честь группы Cannibal Corpse. Такая петиция подана на сайте городского совета Запорожья и набрала порядка 130 голосов, передает Joinfo.ua.

фото: vk.com

Авторы петиции заявили, что название улицы Каменогорская — коммунистическое, а значит, подпадает под закон о декоммунизации. Новое название "Каннибалкорпсская улица", по их мнению, имеет много преимуществ. К примеру, это название быстро запомнится жителям. Кроме того, Cannibal Corpse (Труп каннибала) — американский музыкальный коллектив, один из основателей стиля грубый дет-метал, созданный в 1988 году в городе Буффало, который является центром тяжелой металлургии, как и Запорожье. Также новое название привлечет туристов, уверены авторы идеи.

К слову, подписей под документом пока набралось мало.

Напомним, ранее жители Харькова собирали подписи за переименование проспекта Героев Сталинграда в рамках декоммунизации. Однако власти ответили, что не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес.

В ответе говорится, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона — о декоммунизации — не подпадает. Глава города напомнил авторам петиции, что в Сталинграде окончательно был остановлен немецкий натиск на восток, и Сталинградская битва была переломным моментом во Второй Мировой войне. Также он подчеркнул, что многие уроженцы Харькова были участниками Сталинской битвы и получили звания Героев, передает РИА Новости.

А на днях стало известно, что правительство Украины в рамках декоммунизации переименовало два морских порта. Ильичевск получил название Черноморск, а Октябрьск — Ольвия. Об этом в среду, 25 января, сообщает издание "Украинские новости".

Кроме того, в Киеве почему-то ополчились на праздники, которые, между прочим, празднуют не только в России, но и во всем мире. Как передают местные СМИ, в стране уже разработан проект закона "О государственных праздниках". Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал в интервью о том, какие праздники будут вычеркиваться из календаря. Он отметил, что не стоит считать 8 марта праздничным днем и уж тем более государственным праздником. Он подчеркнул, что от 8 марта можно также спокойно избавиться, как страна избавилась от 23 февраля, ведь "со временем 14 октября будет именно тем днем, в который все будут отмечать День защитника отечества".

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Вместе с тем в мае 2016-го Порошенко предостерег от возвращения в процессе декоммунизации к старым имперским наименованиям, пообещав не допустить, "чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами".

В частности, позднее Рада отказалась вернуть исторические названия городам Днепропетровску и Кировограду — Екатеринослав и Елисаветград. Они были переименованы в Днепр и Кропивницкий.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!