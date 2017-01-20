Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда

Харьковские власти не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда. Такой ответ дал мэр города Геннадий Кернес на электронную петицию, в которой граждане инициировали переименование проспекта в рамках декоммунизации.

источник Pravda.Ru

В ответе говорится, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона — о декоммунизации — не подпадает. Глава города напомнил авторам петиции, что в Сталинграде окончательно был остановлен немецкий натиск на восток, и Сталинградская битва была переломным моментом во Второй Мировой войне. Также он подчеркнул, что многие уроженцы Харькова были участниками Сталинской битвы и получили звания Героев, передает РИА Новости.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Правда.Ру не раз писала о декоммунизации на Украине. Последние сообщения — о запрете Деда Мороза и Снегурочки. Заменой стали американский Санта и Святой Николай. В частности, на главной елке страны на Софийской площади в Киеве вот уже который год подряд праздником будет руководить именно Святой Николай. В этом году организаторы новогодних гуляний пошли дальше — решили использовать наряду со Святым Николаем и Санта-Клауса.

А весной прошлого года мэр Киева Виталий Кличко рассказывал о том, как городские власти переименовали 150 улиц, а из всех коммунистических памятников остался всего один — памятник чекистам. По его мнению, памятники стоит собрать в одном месте и тем самым устроить историческую экспозицию. Мэр также хотел охарактеризовать собрание памятников, как "музей тоталитаризма", однако тут нашла коса на камень.

О "борьбе с памятниками" высказался глава российского МИДа Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, в настоящее время во многих государствах, в том числе и тех, которые называют себя развитыми демократиями, происходит "реабилитация нацизма, героизация деятельности гитлеровцев и их приспешников, а также переписывание истории из узкокорыстных конъюнктурных соображений".

"Особую озабоченность вызывает нечистоплотная война с памятниками, в ходе которой в ряде стран ЕС уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, отдавшим свои жизни за освобождение узников концлагерей, за спасение Европы от "коричневой чумы", — приводит слова министра сайт МИД.

Лавров подчеркнул, что такие действия не только "глубоко аморальны", но и противоречат уставу ООН и другим международным документам.

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