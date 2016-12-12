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Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

Мир » Бывший СССР

Организация украинских националистов (запрещена в РФ) считает, что Казахстан должен стать колонией Украины. Об этом сообщает Андрей Манчук, который во время переводов документов ОУН, ознакомился с ее взглядами на казахский вопрос.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Фото: АР

"В первой фазе революции, или, скорее, восстания, мы после освобождения этнографических земель, должны остановиться у Волги, а потом бросить все боеспособное к линии Могилев — Саратов и перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным нашим колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке, — приводит выдержки из документов Манчук. — Освободившись, мы не можем оставить Казахстан на Божье произволение, или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тян-Шау".

Националисты Украины скептически относятся к способности казахов создать собственное государство: "В Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-то государство. Если не будем там мы, то будет Москва. Но земли очень большие и сказочно богатые. Поэтому Казахстан должен стать колонией Украины".

Кстати, согласно данным из архивов приморского УФСБ, в 1930-х годах на территории Маньчжурии, захваченной Японией, группа украинских националистов — немногочисленная, но весьма крикливая — планировала захватить часть Дальнего Востока. Захватить Приморье и превратить его в автономию — украинское государство под названием "Зеленый Клин".

О том, что это был не бред воспаленного мозга, говорят документальные свидетельства — газеты, журналы и даже карты. Смешно смотреть на карту Приморья, испещренную знакомыми с детства названиями в украинской транскрипции: "Шмакiвка", "Спаськ", "Посiет", Шкотiво". Кажется, что это розыгрыш. Однако в 19363-1945 годах радикальные украинские националисты во главе с предводителем Юрием Роем действительно докладывали своим японским содержателям о том, что создание Зеленого Клина — вопрос практически уже решенный.

Отметим, на Украине уже не в первый раз преувеличивают свою роль в истории. Так ранее глава администрации президента Порошенко заявил, что Канаду, которую мы хорошо знаем "создали" именно колонисты из Украины. Спикер Верховной Рады Украины также выступил с официальным заявлением — рассказав, что европейская цивилизация основана именно украинцами.

"Оказывается, именно древние укры выкопали Черное море, а украинский язык — самый древний и правильный. Украинские профессора различных наук докладывают, что Иисус Христос был украинцем", — писали СМИ.

Впрочем, украинское ТВ в рамках проекта "Країна" показывает цикл научно-образовательных фильмов, посвященных истории Украины. В одной из передач, например, рассказывается о том, что Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге — с помощью которой атаковала турецкие корабли.

Ранее новый командующий ВМС Украины Игорь Воронченко официально сообщил о плане борьбы с крымчанами, поддерживающими воссоединение полуострова с РФ, при помощи танков.

Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Владимир Селезнев, Воронченко в 2014 году обратился в Минобороны и к командованию ВМС Украины с просьбой предоставить разрешение на использование танков. При этом боевые машины уже были доставлены на место, однако так и не были использованы в Крыму.

Киевское ТВ и военные эксперты после полученной об этом информации решили помечтать — а что, если бы Турчинов и майданная власть дала бы приказ украинской армии в Крыму убивать крымчан, ополченцев и российских солдат? Дальше начинается совсем уж "альтернативная история" (есть такой жанр в фантастике) — дескать, мощнейшие соединения Украины захватили бы аэродромы, заминировали переправу, закрыли небо и начали оружием и кровью подавлять бунтующих крымчан.

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