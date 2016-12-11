В непризнанном Приднестровье идут выборы третьего президента республики

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 11 декабря выбирают президента. В 7 утра открылся 261 избирательный участок.

Всего зарегистрированы 418 тысяч избирателей. Порог явки на этих выборах снизили до 25 процентов. Ранее он составлял 50 процентов.

Основная борьба, как отмечают приднестровские и зарубежные эксперты, развернётся между нынешним президентом ПМР Евгением Шевчуком и спикером местного парламента, экс-министром внутренних дел Вадимом Красносельским, которого поддерживают крупный бизнес в лице ООО "Шериф", партия "Обновление" и первый президент Приднестровья Игорь Смирнов.

Пять лет назад Шевчук сумел обыграть во втором туре лидера партии "Обновление" Анатолия Каминского. Правивший в Приднестровье с 1990 года Игорь Смирнов тогда выбыл из избирательной гонки в первом же туре.

На пост президента Приднестровья кроме Шевчука и Красносельского претендуют также лидер коммунистов Олег Хоржан, бывший председатель Конституционного суда Владимир Григорьев, действующий прокурор республики Александр Дели и безработная жительница тираспольского пригорода — села Суклея Ирина Василакий.

Еще один кандидат, Геннадий Кузьмичев, в начале декабря был снят с гонки по решению Верховного суда. Позже он призвал своих сторонников отдать голоса против всех, сообщает Интерфакс.

За процессом голосования будут следить многочисленные наблюдатели от кандидатов, общественных объединений, политических партий и самих избирателей. Для мониторинга избирательного процесса в Приднестровье приехали наблюдатели из России, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Власти Молдавии, которые считают выборы в непризнанной республике незаконными, попросили представителей иностранных государств воздержаться от посещения Приднестровья в день голосования.

Как сообщила РИА Новости глава Центризбиркома ПМР Елена Городецкая, около 80 международных наблюдателей аккредитованы ЦИК. По ее словам, "exit poll будет проводиться ВЦИОМ".

В избирательном бюллетене сохранена графа "против всех". Для обеспечения тайны голосования и свободного волеизъявления ЦИК принял постановление о запрете фото- и видеосъемки в кабинах для тайного голосования.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Добавим, первый президент Приднестровья пробыл на своем посту больше 20 лет. Игорь Смирнов занимал этот пост с декабря 91-го года по декабрь 2011. Потом к власти в Республике пришел Евгений Шевчук. Его полномочия истекают в декабре этого года.

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