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Источник Правда.Ру

Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу

Мир » Европа

Москва осведомлена о наличии в ЕС письменных инструкций о высказываниях в адрес России. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, в ней записано, что "абсолютным обязательством всех этих стран является произнесение как мантры терминов "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса" и так далее".

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"Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", — цитирует Лаврова ТАСС.

При этом он сказал, что "слепого подчинения уже не наблюдается". Власти отдельных стран в ЕС понимают всю абсурдность нынешней ситуации. "Когда ЕС, как в свое время СССР, на передний план ставит не экономические интересы, не коренные интересы своих членов, а идеологизированные постулаты.

По словам Лаврова, "страновой хребет нашего сотрудничества с ЕС, энергетический диалог, становится жертвой абсолютно политизированных идеологизированных подходов". Они направлены лишь на то, чтобы выгородить абсолютную неспособность украинского руководства выполнить минские договоренности, под которыми подписался президент Порошенко.

Кстати, ранее в Евросоюзе неоднократно высказывались о том, что санкции против России вредят самой Европе. Об этом говорил канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью изданию Kurier заявил, что антироссийские санкции невыгодны Евросоюзу, однако для сообщества важнее соблюдение европейских ценностей.

А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер хотел бы, чтобы у Евросоюза и России были отношения, выходящие за обычные рамки, поскольку в Европе невозможно выстроить структуру безопасности без участия Москвы.

"Я бы хотел вести дискуссии с Россией на равных. Россия не "региональная держава", как сказал президент США Барак Обама. При оценке это было большой ошибкой. Сотрудничать с Россией на равных — необходимое условие, которое нужно соблюдать для безопасности в Европе. Европа должна уважать РФ и относиться как к большому объединению и гордой нации", — заявил Юнкер.

По его словам, Евросоюзу еще многое следует узнать о "глубине" России, поскольку союз по-прежнему мало осведомлен на этот счет.

О вреде санкций и неосведомленности США и стран Запада насчет ситуации на Украине заявил и "человек из окружения" Дональда Трампа. Прибывший в Москву Картер Пейдж, советник избранного президента США, пусть уклончиво, но ответил о возможности признания Крыма, однако заявил: Запад принимал решения по ситуации на Украине и в Крыму на основании "страшной дезинформации". Также Картер Пейдж рассказал о "катастрофе с Украиной" и сказал, что санкции больше повредили Западу, нежели России.

Тем временем депутаты Европарламента из четырех крупнейших партий, как стало известно "НГ", направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини с требованием распространить "список Магнитского" на весь Евросоюз. В обращении указано, что пока ЕС медлит с санкциями, "коррупционеры из России" финансируют европейских политиков, лоббирующих их интересы. Письмо подписали более 50 парламентариев.

Отдельного внимания заслуживает информация о том, что Кремль якобы имеет "проплаченное лобби" в ЕС, причем эта тема поднимается уже второй раз за короткое время. Ранее о "скупке" европейских партий говорилось в резолюции по противодействию российской пропаганде. По словам одного из подписантов письма к Могерини, евродепутата от АЛДЕ Пятраса Ауштрявичуса за руку при получении денег политиков никто не ловил, но некоторые партии подозреваются в лоббировании России за вознаграждение. Например, срывают обсуждение резолюций, касающихся России, призывают вычеркивать ключевые пункты и т. д.

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