Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Евросоюз все меньше интересует Турцию, у нее теперь другие цели

Мир » Азия » Южная Азия

Вступление Турции в ЕС затягивается. Европарламент одобрил резолюцию о заморозке переговоров по вступлению Анкары в союз. За приостановку переговоров с Турцией по этому вопросу высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Аргументом против вхождения этой страны в ЕС она назвала политику, которую Анкара начала проводить после попытки государственного переворота.

356085.jpeg
Фото: AP

При этом позицию президента Турции Реджепа Эрдогана можно назвать двоякой. С одной стороны, он заявлял, что его не пугает отсутствие членства в ЕС. По его словам, это не единственный вариант для страны. Эрдоган рассматривает возможную перспективу вступления страны в ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества).

Как писала Правда. Ру, по мнению лидера страны, Турции будет "гораздо удобнее" работать в составе организации, тогда как Брюссель "уже 53 года затягивает процесс" приема республики в ЕС. Турецкий лидер также отметил, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно.

Однако после одобрения Европарламентом резолюцию с призывом заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границы для беженцев.

Что ждет Турцию и последуют ли действия за словами Эрдогана, Правде. Ру рассказал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль:

— Я думаю, что как основное направление политических устремлений вступление в Евросоюз для Турции сегодня не самый актуальный тренд в их внешней политике. И эта задача вряд ли является первоочередной. Турция видит себя в условиях новой геополитической и региональной ситуации, скорее, лидером на Среднем и Ближнем Востоке. В частности, устремления Турции однозначны к занятию наиболее ведущих позиций, в том числе, и в Исламском мире. То есть эти задачи явно не стыкуются с теми принципами и с теми требованиями, которые предъявляются к странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз.

Кроме того, Турция, видимо, разочарована отношением ЕС на протяжении уже не одного десятка лет, стоя в очереди на вступление в эту организацию, наверное, и в эмоциональном плане. И если говорить обыденным языком, настроение не улучшается. Поэтому, я думаю, что это не просто риторика, причем с обеих сторон.

У руководства Евросоюза, прежде всего, в лице той же Ангелы Меркель, которая поставила на карту свою политическую карьеру и будущую политику, свое реноме с точки зрения ее позиции по вопросу миграции. То есть политика открытых дверей и наибольшее благоприятствование всем пребывающим беженцам в страны ЕС тоже сегодня явно не срабатывает, и в этом смысле, конечно, у Германии были, наверное, завышенные надежды на помощь Турецкой Республики в этом вопросе, то, о чем говорилось в течение всего текущего года.

И здесь, как мы видим, тоже абсолютной стыковки не произошло, проблема беженцев ка не решалась, так и не решается. Более того, она, наверное, загоняется еще в больший угол. И сегодня, это, действительно, проблема, пожалуй, номер один для определения позиции по вопросу евроскептицизма.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Эрдоган отказался от Запада
Темы Турция Евросоюз Владимир Штоль Реджеп Эрдоган
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Азербайджан развивает международное сотрудничество
Здоровье
Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Газ
Сжиженный газ России не указ
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер
Комментарии
facebook_100008953007890 Глава ЦРУ: Президентство Трампа может закончиться катастрофой
Иваныч Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Венера Латыпова "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Серёга RU "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Oleg Seleznev Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
вячеслав хижкин "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Петр Марков Правительство выделило 5 млрд на российские самолеты
алек камалиев Ученые раскрыли тайну алкоголизма
Екатерина Волкова(Одноклассники) Валерий Сюткин: Цены на парковку не радуют, но выход-то какой?
Nikolay Bookoff Не поняли: Кремль ждет разъяснений по заявлению Эрдогана о свержении Асада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?