Евросоюз все меньше интересует Турцию, у нее теперь другие цели

Вступление Турции в ЕС затягивается. Европарламент одобрил резолюцию о заморозке переговоров по вступлению Анкары в союз. За приостановку переговоров с Турцией по этому вопросу высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Аргументом против вхождения этой страны в ЕС она назвала политику, которую Анкара начала проводить после попытки государственного переворота.

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При этом позицию президента Турции Реджепа Эрдогана можно назвать двоякой. С одной стороны, он заявлял, что его не пугает отсутствие членства в ЕС. По его словам, это не единственный вариант для страны. Эрдоган рассматривает возможную перспективу вступления страны в ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества).

Как писала Правда. Ру, по мнению лидера страны, Турции будет "гораздо удобнее" работать в составе организации, тогда как Брюссель "уже 53 года затягивает процесс" приема республики в ЕС. Турецкий лидер также отметил, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно.

Однако после одобрения Европарламентом резолюцию с призывом заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границы для беженцев.

Что ждет Турцию и последуют ли действия за словами Эрдогана, Правде. Ру рассказал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль:

— Я думаю, что как основное направление политических устремлений вступление в Евросоюз для Турции сегодня не самый актуальный тренд в их внешней политике. И эта задача вряд ли является первоочередной. Турция видит себя в условиях новой геополитической и региональной ситуации, скорее, лидером на Среднем и Ближнем Востоке. В частности, устремления Турции однозначны к занятию наиболее ведущих позиций, в том числе, и в Исламском мире. То есть эти задачи явно не стыкуются с теми принципами и с теми требованиями, которые предъявляются к странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз.

Кроме того, Турция, видимо, разочарована отношением ЕС на протяжении уже не одного десятка лет, стоя в очереди на вступление в эту организацию, наверное, и в эмоциональном плане. И если говорить обыденным языком, настроение не улучшается. Поэтому, я думаю, что это не просто риторика, причем с обеих сторон.

У руководства Евросоюза, прежде всего, в лице той же Ангелы Меркель, которая поставила на карту свою политическую карьеру и будущую политику, свое реноме с точки зрения ее позиции по вопросу миграции. То есть политика открытых дверей и наибольшее благоприятствование всем пребывающим беженцам в страны ЕС тоже сегодня явно не срабатывает, и в этом смысле, конечно, у Германии были, наверное, завышенные надежды на помощь Турецкой Республики в этом вопросе, то, о чем говорилось в течение всего текущего года.

И здесь, как мы видим, тоже абсолютной стыковки не произошло, проблема беженцев ка не решалась, так и не решается. Более того, она, наверное, загоняется еще в больший угол. И сегодня, это, действительно, проблема, пожалуй, номер один для определения позиции по вопросу евроскептицизма.

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