Эрдоган пригрозил затопить Европу беженцами из ИГИЛ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границы для беженцев после одобрения Европарламентом резолюцию с призывом заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС. Как сообщает RT со ссылкой на Le Point, соответствующее заявление турецкий лидер сделал в ходе своего выступления в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что предпримет данные меры, если ЕС будет вести недружественную политику в отношении Анкары. "Послушайте меня. Если вы пойдёте дальше, эти границы откроются", — подчеркнул он.

Напомним, накануне ЕП одобрил резолюцию о заморозке переговоров по вступлению Анкары в ЕС.

Кстати, ранее Эрдоган говорил, что его не пугает отсутствие членства в ЕС. По его словам, это не единственный вариант для страны. Эрдоган рассматривает возможную перспективу вступления страны в ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества).

Как писала Правда.Ру, по мнению лидера страны, Турции будет "гораздо удобнее" работать в составе организации, тогда как Брюссель "уже 53 года затягивает процесс" приема республики в ЕС. Турецкий лидер также отметил, что процесс нормализации отношений с РФ идет успешно.

До этого Эрдоган выступил с обвинениями в адрес руководства США. Они касались несерьезного отношения к решению проблем Сирии. По словам турецкого лидера, на южных границах Турции военные действия, продолжающиеся в соседней Сирии, создают серьезную угрозу безопасности, мешает оборонным возможностям Анкары. Из-за этой войны в Турцию перебрались три миллиона сирийских беженцев, заявил он.

Кстати, в Германии, например, уже так устали от беженцев, что решили возвести звукоизоляционную стену высотой в 4 метра вокруг приюта для беженцев, который строится в районе Найперлах. К принятию такого решения городскую администрацию подтолкнули судебные иски, которые подали против властей семеро горожан. Местный политик Гидо Бухольд, который выложил в интернете видео строящегося объекта, раскритиковал позицию местных жителей и заявил, что стена является "полной противоположностью интеграции" и "противоречит культуре гостеприимства". Дав разрешение на ее строительство, власти встали на сторону людей, которые хотят изолировать других, считает Бухольд. При этом, напомнил политик, даже Берлинская стена была на 40 сантиметров ниже возводимой.

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